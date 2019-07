Závody revolučních létajících „aut“ se představí během Goodwood Festival of Speed

Airspeeder World Championship, za jehož zrodem stojí australský Alauda Racing, se má roce 2020 stát prvním mistrovstvím světa, v němž budou startovat létající auta.

Na realizaci tohoto neobvyklého šampionátů pracuje tým Alauda Racing od roku 2015 a prvními výsledkem v podobě letových testů se pochlubil již v roce 2017, kdy zároveň uvedl, že první sezóna závodů létajících strojů má být spuštěna v roce 2020.

Podle představ zakladatelů Alauda Racing má létající auto pro jejich závodní sérii představovat do jisté míry křížence mezi monoposty formule E a F1 s kvadrokoptérami a oktokoptérami. Původní návrh takového stroje byl do jisté míry inspirován doutníkovými formulemi z šedesátých let a prozatím poslední podoba strojů pojmenovaných Airspeeder se jim rovněž snaží přiblížit.

Goodwood Festival of Speed, pořádaný letos od 4. do 7. července, se stane místem, kde se Airspeeder World Championship představí veřejnosti a to včetně letových ukázek stroje Airspeeder Mk. IV, který jeho tvůrci označují jako první závodní oktokoptéru s lidskou posádkou.

Zároveň s představením samotného závodního stroje a šampionátu se bude prezentovat jeho hlavní sponzor v podobě společnosti Equals. Logistickou podporu a přepravu strojů i celého zázemí mistrovství má pak v příštím roce zajišťovat společnost DHL.

Airspeeder Mk. IV z vývoje Alauda Racing má dosahovat rychlosti kolem 200 km/h a disponovat lepším poměrem výkonu k hmotnosti než stíhací letoun F-18. Tyto stroje se mají v příštím roce účastnit závodů probíhajících zhruba ve dvacetimetrové výšce a pořádaných na nejrůznějších místech po celém světě.

Zdroj: Airspeeder, Alauda Racing