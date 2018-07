Vyzkoušeli jsme Audi Q8 v netradičním prostředí: Luxusní SUV-kupé na osmou  

Audi považuje nové SUV kupé Q8 za svoji vlajkovou loď, významem srovnatelnou s limuzínou A8. Asi i proto pojalo první jízdní seznámení vcelku netradičně. Několik vozů vyrobených v Bratislavě odvezlo až do dalekého Chile, kde právě převzala vládu zima, a pozvalo postupně 82 novinářů z celého světa. Všichni to do pouště Atacama, kde se jezdilo, měli hodně z ruky.

Na koho míří?

Když má být něco dominantním modelem, počítáme automaticky s tím, že bude i největší. U novinky z Ingolstadtu to úplně neplatí, neboť mnohem bachratější Q7 je o 66 mm delší. Novinka je zase o 27 mm širší a o 36 mm nižší. Rozvor mají oba vozy skoro totožný, rozdíl ve prospěch Q8 je jeden jediný milimetr (2995 mm). Na koho tedy Audi s novým vozem míří? Na ty movité zákazníky, kteří touží po módním SUV, ale zároveň nechtějí vlastnit mastodonta, který svojí siluetou na silnici připomíná spíš dodávku. A baží po maximálním luxusu, atraktivním vzhledu a technické dokonalosti. Pro ně bude Audi Q8 jasnou volbou. Vzhled kupé, vnitřní prostor SUV, to vše doplněno nadmíru bohatým interiérem. Ve výbavě vozu nechybí snad žádná z posledních technologických novinek.

Video

Rozměry Audi Q8 Délka (mm) 4986 Šířka (mm) 1995 Výška (mm) 1705 Rozvor (mm) 2995 Zavazadlový prostor (l) 605/1755

Příliš mnoho tajemství

Informací jsme v Chile získali dost, klasická technická data však nikoli. Vzhledem k problémům, které mají snad všechny automobilky s homologacemi svých posledních modelů podle nových pravidel EU, ani Audi Q8 se ještě schválení do provozu nedočkalo. Možná i proto byly první jízdy situovány na druhou stranu světa. Oč méně bylo k dispozici konkrétních čísel, o to více se mluvilo o inspiraci designérů prvním Audi Quattro. Ještě více se sázelo na nové technologie, a tak při tiskové konferenci chybělo auto ve své fyzické podobě a my jsme lovili jeho virtuální zjev za pomoci speciálních brýlí.

Konečně realita

Ráno už před hotelem stála naštěstí auta opravdová. Na první pohled bylo jasné, že Q8 bude mít úspěch. Je totiž opravdu pěkné, velké a silné. Přídi dominuje nepřehlédnutelná maska chladiče ve tvaru osmiúhelníku. Kupé linie karoserie trochu snižuje prostor nad hlavami cestujících na zadních sedadlech, ale neměříte-li přes 185 cm, žádné problémy mít nebudete. Zádi zase kralují koncová světla, která vytvářejí souvislou linii přes celou šířku auta. V noci to bude dobré poznávací znamení. Prodávat se začne ještě tento měsíc, ale ze začátku jen s jedním motorem: vidlicovým naftovým šestiválcem 3.0 TDI o výkonu 210 kW, který je nově nazýván 50 TDI. Až v příštím roce přibude stejně velký, ale slabší 45 TDI (170 kW) a také jediná zážehová třílitrová verze 55 TFSI (250 kW).

Volba motoru tak byla jasná. Uvelebili jsme se za volantem nejsilnější vznětové varianty. Místo pro řidiče připomíná spíš kokpit pilota. Skoro žádná tlačítka, dva mohutné displeje uprostřed palubní desky. Na horním s úhlopříčkou 10,1 palce se ovládá informační a navigační systém. Pod ním je menší obrazovka (8,6 palce), na níž ladíte klimatizaci a komfortní funkce. K tomu musíte přidat digitální panel přístrojů za volantem, který má úhlopříčku 12,3 palce. Prostě obrazovek jak ve velíně jaderné elektrárny Temelín. Na zvládnutí všech funkcí by bylo zapotřebí celodenního školení. Ale to už je vlastně dnes normální.

Základní technické údaje Audi Q8 50 TDI Motor turbodiesel V6 Zdvihový objem (cm3) 2967 Největší výkon (kW/min-1) 210/3500-4000 Točivý moment (Nm/min-1) 600/2250-3250 Provozní hmotnost (kg) 2220 Převodovka 8o planetová s měničem Pohon 4x4 Maximální rychlost (km/h) 245 Zrychlení 0-100 km/h (s) 6,3

Chybí něco?

Vyjmenujte kteroukoli moderní funkci a Audi Q8 ji určitě má. Kdybychom měli popsat vše, co umí, tak by toto číslo Světa motorů muselo mít nikoli 52, ale 104 stran. Proto připomeneme jen ty, které nás zaujaly nejvíce. Aby vůz aspoň částečně plnil i sportovní a terénní funkci, má tři varianty odpružení. U té nejvyšší umožňuje systém Adaptive Air Suspension měnit světlou výšku karoserie o celých 9 cm. Maximum je 254 mm. Za příplatek se dá pořídit i systém řízení kol zadní nápravy. Do šedesátikilometrové rychlosti je natáčí v opačném směru než přední (zmenšuje to poloměr zatáčení o celý metr), při vyšších rychlostech ve stejném směru, což podporuje stabilitu vozu. A docela jsme se vyblbli s hlasovým ovládáním, s „kvé osmičkou“ si totiž můžete pokecat jako s dobrým známým. A česky! Když si vzpomeneme, jak dlouho se při nástupu navigací čekalo na českou verzi a mapu ČR, je rychlost Audi udivující. Základní povely zvládá auto skvěle. Proto zkoušíme jeho inteligenci dále. „Mám hlad,“ sdělujeme dvěma tunám kovu a plastu.

„Jaké restaurace preferujete?“ odpoví vůz. Hm, chytrej kluk. Nedáme se a zkoušíme chyták.

„Je mi zima.“ „Na kolik mám upravit teplotu?“

„Na 18 stupňů.“

A auto začne chladit. Tady už nepřemýšlelo. Ale to nás, ženáče, přece nemůže překvapit. Máme trénink z domova.

Já se vznáším, já si létám

Jízda s Audi Q8 ze všeho nejvíce připomíná vznášení se nad terénem. Obrovská síla vám za každé situace dodává jistotu. Z nuly na stovku zrychlí za 6,3 s. Točivý moment jde na obě nápravy v poměru 40:60 a podle okolností se tento poměr může měnit. Částečně hybridní pohon (MHEV) umožňuje využívat dlouhé fáze jízdy pouze setrvačností s vypnutým motorem. Ten může ztichnout už při rychlosti 22 km/h.

Díky proměnlivé světlé výšce je novinka jistá i na nezpevněných cestách. Ale zcela určitě hlavní doménou Audi Q8 bude svižná jízda po kvalitních silnicích a korzování Pařížskou ulicí. O spotřebě se zatím moc nemluví. My jsme během 300 km jeli kolem osmi litrů, což je vzhledem k velkému podílu terénu v nemalé nadmořské výšce velmi slušný výsledek.

U nás se Q8 začne prodávat za měsíc a ceny ještě nejsou známé. V Německu budou startovat na hodnotě 76.000 eur, tedy zhruba dvou milionů korun. K tomu ale dopředu počítejte s tradičně košatým příplatkovým příslušenstvím.

Plusy

Atraktivní design

Impozantní luxus

Rozumná spotřeba

Minusy