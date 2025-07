Německý kancléř cupuje další nesmyslný návrh EU. Prý absolutně neodpovídá realitě

Evropská unie se v posledních desetiletích v mnoha ohledech proměnila v moloch, který není schopen rychle reagovat na potřeby svých obyvatel i na celosvětové reálie. Ruská invaze na Ukrajinu vnímání evropských politiků a úředníků sice v některých ohledech přiblížila realitě, v jiných aspektech se to ale stále nedaří.

Evropská unie totiž například nadále plánuje faktické ukončení prodeje nových aut se spalovacími motory, ačkoliv elektromobily se na celkovém trhu zatím podílejí ani ne 20 procenty. Do toho se Evropská komise podle předběžného nároku snaží od roku 2030 zdejším autopůjčovnám a korporacím s velkými vozovými parky zakázat pořizování nových aut se spalovacími motory. Alespoň tedy podle informací německého deníku Bild.

Co by takový požadavek v praxi znamenal? Vedle masivního předzásobování, které by velmi pravděpodobně zvýšilo ceny aut na evropském trhu a zásadně omezilo jejich fyzickou i ekonomickou dostupnost, by to představovalo ještě větší závislost na Číně, která kontroluje většinu těžby a zpracování prvků pro trakční akumulátory. I v tomhle odvětví má Čína mimochodem největší kapacity na světě.

Návrh sice ještě není finální, přesto již zvedl vlnu kritiky. Negativně se k němu postavil například německý kancléř Friedrich Merz, podle kterého zcela míjí současné potřeby, které v Evropě máme. Podle Merze se nesmíme spoléhat výhradně na jednu technologii, která k určitému datu nemusí být dostatečně připravena pro potřeby trhu.

Bild zmiňuje, že nařízení by mohlo být hotové do konce letošního léta, než bude předloženo ke schválení parlamentu. Mezitím je podle Evropské komise navrhovaný zákaz pořizování aut se spalovacími motory projednáván s výrobci automobilů v rámci „posouzení dopadů“.

Pokud by toto opatření nakonec vstoupilo v platnost, zasadilo by totiž tak těžce zkoušeným automobilkám další velkou ránu. Bild cituje nejmenovaného bruselského politika, který varuje, že zákaz by mohl postihnout až 60 % trhu s novými automobily.

Nico Gabriel, člen představenstva společnosti Sixt, vykresluje podobně bezútěšný obraz: „Turisté v takovém případě už téměř nebudou používat pronajatá auta.“ V typických dovolenkových destinacích na jihu Evropy je totiž dobíjecí síť mnohem méně rozšířená než v Německu či v Nizozemsku. Řešením by mohlo být dobíjení v místě pobytu, ne každý hotel, kemp či apartmán ovšem tuhle možnost dovoluje. Lidé by tak dovolené, jež zahrnují i cestování v rámci navštívené země, mohli vyměnit za jiné, bližší destinace, kam by se dostali vlastními auty.

To by logicky postihlo letecké společnosti, které po letech omezování pohybu kvůli pandemii covidu opět zažívají zlaté časy.

Zdroj: Bild a Motor1, video: auto.cz