BMW představuje novou generaci X5: Nejlepší motor Evropa nedostane!  

Nová generace X5 bude v pořadí již čtvrtým vydáním této řady, která se poprvé uvedla v roce 1999. Do dnešních dnů se stihlo prodat více než 2,2 milionu X5 po celém světě. Výroba novinky bude opět svěřena americkému závodu ve Spartanburgu. Že je nové vydání jiné než předchůdce, je viditelné na první pohled. Obzvláště to vynikne ve srovnání s předchůdcem. Maska chladiče, tvořená stylizovanými ledvinami, které jsou nyní výrazně mohutnější, když narostly zejména na výšku. Z dřívějších spíše „obdélníkových“ tvarů jsou nyní takřka „čtvercové“.

Nové jsou také přední svítilny, a to nikoliv pouze designem, ale i nabízenou technologií. Poprvé využívají laserový typ, který BMW uvedlo jako první u modelu i8. Půjde však o příplatkovou výbavu. Standardní budou diodové. Zásluhou „laseru“ se prodlouží dosah světelného kužele z 300 na 500 metrů. Pro zlepšení akustické pohody v kabině bude nová X5 využívat akustické čelní sklo, stejně jako skla bočních dveří. Opět ale půjde o příplatkovou položku, navíc dostupnou později. Když už jsme u přední části, tak musíme zmínit ještě aktivní klapky vložené do vstupu vzduchu ke chladiči. Měly by ovlivňovat proudění vzduchu v motorovém prostoru. Jde však jen o zlepšení stávajících řešení, známých už od dob balíčku úsporných opatření „Efficiency dynamics“.

Trochu nám vyrostl

Jak bývá zvykem, novinka je zase o něco větší, než předchůdce. S celkovou délkou 4922 mm se prodloužila o 36 mm. Širší je nyní vůz dokonce o 66 mm, takže na šířku o 4 mm přesahuje dva metry. Zároveň je ale s výškou 1745 mm o 19 mm vyšší. Důležitý rozvor náprav, který má vliv na vnitřní prostornost v podélném směru, se prodloužil o 42 mm na 2975 mm.

Poprvé nabídne nová X5 až 22palcová kola. Na opačném konci nabídky budou osmnáctky. V rámci individualizace a přizpůsobení si vozu svým požadavkům bude budoucí zákazník vybírat ze dvou základních variant -: a sice z xLine a M Sport. Toto samozřejmě není konečné, takže další možnost skýtá tradiční BMW Individual, nabízený od začátku 90. let.

Předchozí vydání bylo možné pořídit také jen s poháněnou zadní nápravou, coby verzi sDrive. U novinky toto výrobce zatím neuvádí. Pohon všech kol xDrive bude stejně jako třeba u současné X3 vyřešen s preferencí zadní nápravy. Zda to bude 60:40, tisková zpráva nespecifikuje. Co naopak jasné je, že základem pohonu bude transfer s integrovanou lamelovou spojkou ovládanou servomotorem přes axiální vačku. Lamelová spojka dokáže přenést točivý moment o velikosti až 1500 N.m.

V rámci paketu M-Sport a také Off-Road bude vůz vybaven aktivním samosvorným diferenciálem zadní nápravy. Tedy opět technikou známou i z dosavadních vozů BMW. Ten bude možné v případě potřeby zcela uzavřít, což ocení spíše uživatelé vozu ve verzi Off-Road než sportovně laděného „emka“.

Podvozek nabídne pneumatické odpružení s měnitelnou světlou výškou v rozsahu 80 mm. Standardem má být adaptivní odpružení Dynamic Damper Control, zatímco verze M dostane aktivní stabilizátory v kombinaci s aktivním řízením. To mění převodový poměr tak, že s rostoucí rychlostí se převod řízení zvětšuje. Standardní řízení ale není s převodem 18,7:1 zrovna nejstrmější.

Evropa bez osmiválce

Nová X5 bude od začátku nabízena se třemi motorizacemi. A sice coby zážehový řadový šestiválec 40i o objemu 3,0 litru a výkonu 250 kW. Vyšší metu bude představovat model 50i, poháněný osmiválcem 4,4 litru s výkonem 340 kW. Tento motor však nebude nabízen v Evropě, což je trochu škoda. Zda se osmiválce dočkáme v ostré verzi X5 M, není zatím potvrzeno.

Dva zážehové motory bude doplňovat vznětový šestiválec 30d s jedním turbodmychadlem a 50d se čtyřmi turbodmychadly o objemu 3,0 litru a výkonu 195, respektive 294 kW. Všechny motory splňují poslední emisní normu Euro 6d TEMP a jsou spojeny výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou planetového Steptronic s možností manuálního řazení.

Osmiválec a diesel 50d mají maximální rychlost 250 km/h samozřejmě elektronicky omezenou. Menší benzinový šestiválec jede 243 km/h, diesel 30d pak 230 km/h. Co se týče spotřeby paliva, tak u 50i udává výrobce 11,6 litru na 100 km, u šestiválců 8,8 až 8,5 (40i), respektive 6,8 až 6,0 (30d). Motor 50d vykazuje spotřebu 7,2 až 6,8 litrů na 100 km. Nová X5 se a trhu objeví až v listopadu 2018. Kdy vůz dorazí do České republiky, zatím není známo.