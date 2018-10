Britské rallye po 1. dnu: Kdo zastaví Tänaka?

V kategorii WRC 2 vede osmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5) .

Čtvrteční super speciální rychlostní zkoušku vyhrál Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC), ale hlavní program začal v pátek ráno. Jezdce čekalo osm rychlostních zkoušek v celkové délce 110,76 kilometrů. Počasí bylo podle očekávané předpovědi typické ostrovní. Mlha, déšť a podle toho vypadaly tratě erzet. Byly plné louží, mazlavého bláta a povrch tratí byl opravdu hodně uklouzaný.

Předčasná oslava narozenin

Tänak z továrního týmu Toyota oslaví 15. října jedenatřicáté narozeniny a v pátek ve Walesu dal hned najevo, kdo je pánem současné světové scény. Z osmi zkoušek vyhrál pět a na prvním místě má převahu téměř půl minuty na Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 Coupé WRC), který je jeho největším soupeřem v boji po světový titul. „Na začátku dne to klouzalo, ještě více než při čtvrtečním shakedownu. Pocitově to nebylo dobré, ale asi je to tím, že podmínky byly vážně hodně náročné. Grip (přilnavost) se neustále měnil. Odpoledne to už bylo lepší, akorát na osmé erzetě jsme poškodili levou přední pneumatiku. V zásadě mohu být s pátečním průběhem soutěže spokojený,“ prohlásil Tänak v pátek navečer.

Když brečí a jak jede

Zmíněný Estonec jede na vítězné vlně. Aktuálně mu je v zádech největší sok v boji o titul Belgičana Neuvilla, který má manko 28,8 sekundy. Jezdec tovární sestavy Hyundaie vyrážel v pátek na trať zkoušek první jako lídr šampionátu a tradičně si stěžoval na podmínky na trati. „Hodně to klouže a těžko se odhaduje brzdný bod. Nebylo to sice špatné, ale musím se podmínkám přizpůsobit. Dělal jsem, co šlo, ale auto bylo skoro pořád nedotáčivé. Neposlouchalo moje pokyny přes volant. V jedné erzetě jsem trefil retardér a skoro musel couvat. Když jsem se snažil vyrovnat tempu nejlepších, tak přišly chyby. Bylo to frustrující, ale doufám, že s tím na odpoledne něco udělám,“ říkal do novinářských mikrofonů. Odpoledne zatáhl a polepšil si z pátého místa na druhé. „Tyhle podmínky více vyhovují našemu autu. Upřímně? Nemohu jet rychleji,“ prohlásil po závěrečné zkoušce dne.

Modrý páteční smutek

Nešťastný den zažil tým Ford. Třetí jezdec v šampionátu a obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) měl dopoledne problémy s převodovkou, když přišel o první a druhý rychlostní stupeň. Po šesté zkoušce zvládl s poškozeným vozem stokilometrový přejezd do servisní zóny, ale ani po opravě nebyl příliš spokojený. „Nebyl to pro nás nejlepší den, ale musíme makat dál. Odpoledne jsem jel, co to šlo, ale časy nebyly nic moc. Musíme se teď soustředit na jezdce před sebou,“ shrnul Ogier dosavadní ostrovní působení. Není bez šance na posun z pátého místa směrem vzhůru, vždyť na druhého Neuvilla ztrácí „hratelných“ 9,4 sekund, což nemusí v proměnlivých klimatických podmínkách hrát žádnou roli.

Pro modrý ovál však přišly ve Walesu během pátku ještě horší časy. Britu Elffynu Evansovi, který byl druhý v pořadí, přestal fungovat vůz po opuštění ze servisní zóny, takže na sedmou zkoušku ani nedojel. Na posledním měřeném testu pátečního programu (RZ9) vyletěl do lesa finský pilot Teemu Suninen, který v té době figuroval na sedmém místě.

Plnoletý odvážný kluk

Kategorii WRC 2 dominuje největší talent současné světové rallye Kalle Rovanperä, který je člen továrního týmu Škoda Motorsport. Ve WRC 2 byl v devíti dosud odjetých rychlostních zkouškách osmkrát nejrychlejší a aktuálně má náskok 58,6 sekundy na týmového kolegu Pontuse Tidemanda. Tento Švéd stále ještě může teoreticky ohrozit Jana Kopeckého (Škoda Fabia R5), který vede kategorii WRC 2 a útočí na titul mistra světa.

Rovanperä se stal první den v říjnu plnoletým a navzdory skvělé jízdě ve složitých podmínkách na trati hodnotil svůj výkon skromně: „Jedu svoji normální rychlost. Na dobrý čas ale musíte být docela odvážný. Vyhýbal jsem se velkým a nebezpečně vypadajícím kamenům.“

Průběžné pořadí Britské rallye

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 1:06:04,3; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +28,8; 3. Latvala, Anttila (Toyota Yaris WRC) +31,3; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +35,9; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +38,2; 6. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +48,8; 7. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:06,4; 8. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +1:08,4; 9. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:24,3; 10. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +3:08,4 (1. v kategorii WRC 2); 11. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +4:07,0 (2. v kategorii WRC 2); 12. Greensmith, Gelsomino (Brit., It./Ford Fiesta R5) +4:14,7 (3. v kategorii WRC 2).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Britské rallye

– 9.35 RZ10 (20,28 km), 10.15 RZ11 (19,95 km), 11.28 RZ12 (19,48 km), 12.02 RZ13 (11,26 km), 13.08 RZ14 (8,30 km), 15.52 RZ15 (20,28 km), 16.32 RZ16 (19,95 km), 17.45 RZ17 (19,48 km), 18.19 RZ18 (11,26 km).

– 8.22 RZ19 (10,06 km), 9.08 RZ20 (14,76 km) – Power Stage, 10.16 RZ21 (8,03 km), 11.29 RZ22 (14,76 km), 13.18 RZ23 (8,03 km).

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu. Ve Velké Británii je o hodinu méně.