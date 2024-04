Malý BYD Dolphin byl v Česku a my ho vyzkoušeli. Levný není, ale překvapil

Malý Číňan na německém trhu stojí docela dost peněz na to, jak malé auto to je. Ovšem schopnostmi to dokáže vyvážit, jak zjišťuji krátkým svezením.

Když se řekne „levné čínské auto“, řada lidí si představí mizerně postavenou krabičku s diskutabilní kvalitou materiálů a pasivní bezpečností zhruba na úrovni plechovky od fazolí. Když se BYD Dolphin v létě loňského roku začal prodávat v Evropě od 30 tisíc eur (tehdy cca 710 tisíc korun), málokoho trápilo, že značka nemá zastoupení i v Česku.

Nejsem fanouškem jeho designu a k autům z Číny přistupuji opatrně. Když jsem však dostal příležitost se v dolphinu krátce projet na prezentaci elektromobilů z celého světa, organizované leasingovou společností Drivalia, novinářská zvědavost zvítězila a já chvíli po zahájení bral za kliku.

Co mi vadí na tom, jak Dolphin vypadá? Jsou to malá přední světla, která jednak nejsou vůbec vidět ze strany a jednak spolu s maskou tak docela nepůsobí, že by s nimi designéři počítali od začátku. Taky přední světelný podpis ani trochu nekoresponduje s propletenými linkami zadního.

Celkové proporce vozu odpovídají jeho kategorii, je to malý městský hatchback a kvůli velkým plochám na bocích vypadají i 17“ kola příliš malá. Neodpustím si však poznámku k brzdovým světlům – jsou umístěna pouze na pátých dveřích, nemají zástupný pár třeba v nárazníku, jak je běžné např. u SUV značky Audi.

Otočný displej? Na co?

Interiér dolphinu se dokáže postarat o „wow“ efekt v podobě elektricky otočného centrálního displeje. Upřímně netuším, k čemu by mohla tahle věc být tak nutná a proč by nestačil displej v jedné či druhé orientaci. Podle automobilky BYD je však tato funkce tak důležitá, že povel k přeměně ze svislého na horizontální displej či naopak můžete zadat fyzickým tlačítkem na volantu.

BYD Dolphin

Oba displeje, jak malý pro přístrojový štít, tak i ten otočný centrální, nabídnou nadprůměrné rozlišení a ostrost zobrazení. Přístrojový štít na malém prostoru podává hodně informací, takže je zkraje složitější se v něm zorientovat, ale rychlost či zatížení pohonného ústrojí jsou vidět jasně a zřetelně.

Ukazatel zatížení ke stupnici navíc přidává i aktuální výkon či intenzitu rekuperačního brzdění v kilowattech. A když konečně najdu způsob, jak přepínat zobrazení pod aktuální rychlostí, dozvídám se, že za posledních 50 km byla průměrná spotřeba 15,9 kWh/100 km, což je vynikající číslo.

Displeje mají světlý nebo tmavý režim zobrazení a trik v rukávu v podobě velmi dobrého kamerového systému kolem auta. Ten centrální má ve své dolní části ovládací prvky včetně místa pro změnu teploty ve voze, ale na to, jak je velký, jsou tato „tlačítka“ velmi malá a za jízdy je obtížné je trefit. Také v interiéru budou citlivější nosy vnímat lehký nepříjemný zápach plastů, přinejmenším prvních pár měsíců používání.

BYD Dolphin

Co do prostornosti je to samozřejmě na zadních místech, řekněme, adekvátní k délce vozu necelého 4,3 metru, ale vpředu si nemůžu stěžovat. Také kvalita materiálů je překvapivě dobrá a nadprůměrné je i odhlučnění zvuků zvenčí. Hůř však vidím ven přes sloupky A karoserie, protože mám oči přesně v místě, kde se rozdělují na dva, a také mi nevyhovuje pevná opěrka hlavy – je pro mých 184 cm příliš nízko.

Hlavně komfortní

Dolphin má 150kW elektromotor, ovšem nepočítejte s tím, že by to v jakémkoliv ohledu byl sportovní hatchback. Síly pro zrychlování má dost na to, aby i na suchu lehce protočil jedno přední kolo i při pružném zrychlení ze zhruba 15 km/h. Kvůli měkce, až houpavě nastavenému odpružení totiž výrazně odlehčuje příď.

BYD Dolphin

Měkký podvozek se v tomto případě nepojí s přílišnou nejistotou či drncáním na rozbitém asfaltu. V zatáčce se spoustou větších nerovností vůz dokáže trochu odskakovat, ale to hlavně proto, že jsem ho dostal mimo jeho komfortní zónu. Klidná a pohodová jízda je naprosto v pořádku a dynamická stabilita při ní je velmi působivá.

Lithium-železofosfátová baterie má využitelných 60,5 kWh kapacity, což spolu s nízkou spotřebou může znamenat docela působivý dojezd. Norma WLTP říká až 427 km na jedno nabití, displej auta ukazuje zhruba 320 km při nabití cca tříčtvrtinovém. Bohužel, maximální nabíjecí výkon 88 kW je dnes podprůměrný. 11kW nabíječka pro střídavý proud je dnes u elektromobilů standardem.

BYD Dolphin

Dolphin je tak až nečekaně příjemným překvapením. Samozřejmě, nejel jsem s ním v noci, a tak nemohu hodnotit jas displejů či třeba výkon světlometů. A také, s dnešní základní cenou v Německu necelých 33 tisíc eur (833 tisíc korun) ho těžko označit za levný. Přesto, oprostíme-li se od země původu, nemůžu říct, že by byl špatným autem.