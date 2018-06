Celé prázdniny bude omezen provoz na Nuselském mostě v Praze

Provoz bude sveden v každém směru ze tří pruhů do dvou. ČTK to oznámil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Nuselský most se opravoval již v předchozích několika letech, zprovozněn byl po opravách plně loni v listopadu.

Doprava bude omezena od 1. července do 31. srpna. Pracovat se bude postupně vždy na úsecích o délce zhruba 100 metrů.

Téměř půl kilometru dlouhý most přes Nuselské údolí byl dostavěn v roce 1973 . Na jeho povrchu vede silnice o třech jízdních pruzích v každém směru, po níž projedou každý den tisíce aut, dva chodníky a uvnitř mostu je tubus pro linku metra. V roce 2011 začala několikaletá rekonstrukce za 288 milionů korun kvůli zatékání vody do tubusu nosné konstrukce, které ohrožovalo i provoz metra. Byla mimo jiné opravena horní plocha mostovky i spodní desky tubusu a vyměněna vozovka a hydroizolační vrstvy.