Do soutěží FIA míří první čínská značka. Lynk & Co bude působit ve WTCR

Pro příští sezonu se tak počet automobilek v šampionátu WTCR (World Touring Car Cup) rozroste na osm. Značky Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Peugeot a Volkswagen doplní čínská společnost Lynk & Co, jejíž vozy se objeví v garáži týmu Cyan Racing v příštím roce. Čínská značka to oficiálně oznámila dnes na japonském okruhu Fuji.

Šampionát se ve světě těší velkému zájmu médií a automobilka z Číny věří, že tento způsob prezentace může společnosti otevřít dveře na další automobilové trhy. Na akci představila koncepční závoďák s výkonem 493 koní, který se objeví na startovním roštu v příštím roce.

uvedl François Ribeiro, hlavní propagátor šampionátu WTCR.

Tým Lynk & Co Cyan Racing vstoupí do šampionátu WTCR v roce 2019 s nově vyvinutým speciálem Lynk & Co 03 TCR. A tím výčet novinek nekončí. Čínská automobilka totiž zároveň chystá i silniční vůz s výkonem okolo 500 koňských sil, jenž bude inspirován závodním speciálem a stane se tak nedílnou součástí celého konceptu.

nechal se slyšet Victor Yang, viceprezident pro komunikaci ve společnosti Geely, pod jejíž křídla automobilka Lynk & Co patří.

hovoří o nově vzniklé spolupráci Christian Dahl, generální ředitel Cyan Racing.dodává Dahl s tím, že se v příštích měsících určitě máme na co těšit.