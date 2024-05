Chystaná Honda Prelude by mohla mít pohonné ústrojí hybridního civicu

Produkční verze nové Hondy Prelude by mohla mít hybridní ústrojí e:HEV z civicu. Potenciální příbuznost s českým autem roku 2023 sice vylučuje manuální převodovku, ale naznačuje dobré jízdní vlastnosti.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Honda už loni na podzim ohromila svět konceptem, z nějž by měl být duchovní nástupce kdysi populárního kupé Prelude. Spekulovalo se o tom, že by takové auto jezdilo na elektřinu, nyní se však objevila zpráva, že by mohl mít stejné hybridní ústrojí jako model Civic. Ten byl v roce 2023 Autem roku v ČR.

Říká to zpráva japonského webu BestCarWeb a uvádí také, že vůz bude mít, stejně jako předchůdci, pohon předních kol. Ústrojí civicu s označením e:HEV v onom úspěšném hatchbacku nabízí 135 kW (184 k), může ale údajně dávat i víc – až 154 kW (210 k). To je citelně méně, než nabízí třeba duo Subaru BRZ/Toyota GR86.

Video se připravuje ...

Ovšem, s pohonem předních kol by pro ně prelude stejně nebyla přímou konkurencí, a to navzdory velmi podobným rozměrům. Ty mají být 430 cm na délku, 179 cm na šířku a 130 cm na výšku; rozvor náprav prelude má činit 2.575 mm.

Honda už potvrdila, že se produkční verze konceptu Prelude bude vyrábět jak s pravostranným, tak i s levostranným řízením. Do USA se bude dovážet velmi pravděpodobně a musíme doufat, že ho uvidíme i v Evropě.