Lynk & Co se chlubí novým designem i hybridem, ukazuje je na konceptu The Next Day

Automobilka Lynk & Co je oddaná hybridům a plánuje na ně do roku 2025 přeměnit celé své modelové portfolio. Nový hybridní systém a evoluci designového jazyka představuje konceptem The Next Day.

Čínsko-švédská značka Lynk & Co se pochlubila novým konceptem jednoduše nazvaným The Next Day. Vůz ukazuje nejen nové směřování designu značky, ale představuje také nové hybridní pohony a technická řešení. Koncept dostal velkou čtyřdveřovou karoserii, jejíž vzhled se údajně inspiroval ranním sluncem zářícím nad moderním městem s mrakodrapy.

Zatímco většina automobilek dnes sází na elektromobily, Lynk & Co se stále drží hybridních řešení. Koncept The Next Day je předzvěstí nového hybridního pohonu, který je připraven pro použití jak v klasické hybridní verzi (bez nabíjení ze zásuvky), tak v plug-in hybridní.

V případě plug-in hybridní varianty bude možné volit z několika velikostí baterie. V závislosti na tom se bude měnit také dojezd vozu čistě na elektřinu. Měřeno metodikou WLTP se jedná o hodnoty 60, 100 a 150 kilometrů. Všechny verze pohonného ústrojí pak spolupracují s třístupňovou převodovkou DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

Součástí obou hybridních řešení je malý spalovací motor blíže nespecifikovaných parametrů. Jedinou informací, kterou o něm máme, je 43% tepelná účinnost. Dobře, ještě víme to, že pohání přední nápravu konceptu The Next Day, zatímco o pohon té zadní se stará dvojice elektromotorů. Zrychlení z 0 na 100 km/h má být otázkou 5 sekund.

Koncept ukazuje také řadu dalších řešení nových pro značku Lynk & Co. Jmenujme například aktivní aerodynamiku, head-up displej s rozšířenou realitou nebo systém autonomního řízení čtvrtého stupně se šesti LiDAR senzory. Zajímavá je také čtveřice dveří, které se otevírají proti sobě a směrem vzhůru.

Interiér je zaměřen na digitální prostředí, přičemž pocit vzdušnosti má dodávat střecha vyrobená z jediného kusu skla. Potahy sedaček jsou vyrobeny z tmavě modrého sametu, čímž chce Lynk & Co odkazovat na stará francouzská auta s velkými pohodlnými sedačkami.

Vstup konceptu The Next Day do výroby automobilka nepotvrdila, zato ještě letos plánuje představit čtyři hybridní modely. Další tři je budou následovat v příštích dvou letech. Jedním z modelů by mělo být nové MPV, zatímco zbytek zřejmě bude novým nebo modernizovaným hybridním provedením stávajících modelů. Aktuálně na různých trzích značka nabízí devět modelů s číselným označením od 01 do 09. Osm, pokud nepočítáme elektrický skútr 04.