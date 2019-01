Dakar 2019: Ohlasy Čechů volný den: Macík a Kolomý jdou znovu do boje

Šestá etapa z peruánské Arequipy do San Juan de Marcona má ve svém itineráři přejezd dlouhý 501 kilometrů a následuje speciální test měřící 309 kilometrů.

Poslali Čechy ze hry

Turbulentní den zažila posádka Big Shock Racing Teamu. V sobotu odpoledne přišla od pořadatelů dobrá zpráva, že posádka Martina Macíka může pokračovat v hlavní soutěži. Bohužel po pár hodinách pořadatel své rozhodnutí přehodnotil a určil, že žlutá liazka, která doposud zdárně konkurovala kamazům v čele závodu, může do 6. etapy vyjet pouze mimo hlavní soutěž v takzvaném půlmaratonu.

Video

Hned poté, co se Martinovi Macíkovi, za pomoci Františka Tomáška a skvělému výkonu mechanika Lukáše Kalanky podařilo nemožné, na trati po několika hodinách opravit ulomené kolo a dovést Frantu, žlutý kamion Liaz, do cíle bez funkčního předního pohonu a brzdy, začali na něm okamžitě pracovat mechanici týmu Big Shock Racing a skončili až ve tři hodiny ráno, kdy byl závodní speciál opět jako nový. Bylo třeba také zrevidovat olejové náplně, nástavby, zkontrolovat, jestli není některá ze součástek utržená nebo naprasklá.

Kompletním servisem prošla také Maruška, motorka Honzy Brabce. Závodní stroje bylo třeba natankovat a umýt. A ve volném dni se do pořádku snažili dát i jezdci. Každý se chtěl vyspat a zkulturnit, oholit, umýt, ozvat se domů. A také se dát do pořádku fyzicky, Martin (Macík) léčil dietní chybu, Počuvaj (mechanik Lukáš Kalanka) zase naražená žebra, navigátor František (Tomášek) zase klíční kosti rozedřené do krve od bezpečnostních pásů. Probíhal také živý přenos pro fanoušky nebo focení pro partnery.

Týmový manažer Martin Pabiška celý den řešil s pořadateli, za jakých okolností bude týmová posádka moci pokračovat v závodě. A celou sobotu se čekalo na konečné vyjádření. Po oznámení, že je možné pokračovat v hlavní soutěži, zavládla radostná atmosféra a finální příprava na start. „Bohužel, večer organizátoři své rozhodnutí přehodnotili a povolili posádce vyjet pouze v půlmaratonu, mimo hlavní soutěž,“ potvrdil Macík. To znamená, že Macík s Tomáškem a Kalankou pojedou v oddělené klasifikaci. V neděli budou startovat až po všech automobilech a v dalších dnech se bude jejich startovní pozice odvíjet od jejich pořadí v cíli, nicméně nebude možné startovat dříve než prvních 25 automobilů.

„I přes večerní nemilou změnu je celý tým připraven předvést v druhé části závodu to nejlepší, co v něm je. A naplno dál bojovat v samostatné soutěži,“ řekl Martin Macík.

Kolomý se nemohl dočkat

Obě posádky týmu Tatra Buggyra Racing především pak Martin Šoltys se snažili ve volném dni odpočívat, po náročném prvním závodním týdnu. Mechanici připravovali Tatry na druhou část soutěže, do které znovu odstartuje i Martin Kolomý. „Máme za sebou volný den, i když „volný“ byl jak pro koho. Kluci si pořádně mákli na autech, aby je připravili na druhou část závodu. Martin Šoltys s posádkou si mohli konečně po náročné maratonské etapě odpočinout a dočerpat potřebné síly. V sobotu jsme dostali oficiální razítko, že Martin Kolomý je přihlášený do „Malého Dakaru“. Jsou tam trochu specifická pravidla v tom, že do etapy budou všichni tito „odpadlíci“ startovat z posledního místa. Do druhé etapy již budou startovat dle pořadí, ale ne z lepšího jak pětadvacátého místa. To je samozřejmě malý handicap, ale je to ochrana těch, co bojují o nejlepší příčky. Etapu vyhrát lze,“ vyjasnil pravidla letošní novinky manažer týmu Jan Kalivoda.

„Zvažovali jsme všechny možné varianty, ale přednost teď má jednoznačně Martin Šoltys, který je stále reálně v závodě. To nic nemění na tom, že budeme chtít, aby i Martin Kolomý zajížděl co nejlepší výsledky v jednotlivých etapách. Určitě ale budeme podřizovat jeho závodní strategii, abychom Martinovi Šoltysovi v případě nouze byli schopni pomoci co nejrychleji,“ dodal Kalivoda.

Co říká jedenáctý muž v kategorii kamionů Martin Šoltys? „Na Tatře jsme toho udělali během volného dne opravdu hodně. Celou jsme ji zrepasovali. Co šlo nahradit, jsme nahradili, vše ostatní se zkontrolovalo. Takže auto by mělo být připravené takřka jako nové. Já se snažil celý den odpočívat, protože jsem to opravdu potřeboval, byl jsem hodně utahanej. V neděli odstartujeme do druhé půlky. Budu se snažit držet stále svého tempa, ale hlavně dojet do cíle. Je fajn že pojede opět i Marťas. Je to psychická vzpruha, když vím, že za mnou někdo jede a že v tom nejsem sám.“

Martin Kolomý už se nemohl dočkat neděle. „Tak my jsme odpočatí a měli o den volna navíc. Auto je taky připravené, takže už se těšíme na neděli. Celá posádka musela opět projít zdravotní kontrolou, naštěstí to dopadlo dobře. Byl zde technický komisař, který prošel celé auto, dostali jsme razítko a zítra můžeme opět vyrazit do závodu. Sice je to trochu horší, protože startujeme z úplně poslední pozice, ale budeme se snažit dostat co nejrychleji dopředu, abychom byli případně nápomocni Martinovi v nouzi.“

Brabec se v klidu dospal

V dakarském kláni má tým Big Shock Racing také další želízko v ohni, Jana Brabce, který se ve svém druhém Dakaru úspěšně probíjí pořadím a míří do nejlepší dvacítky mezi motocyklisty. Momentálně je na 23. pozici, nejlepší z českých jezdců. „Do druhé poloviny závodu se těším, mám spoustu sil, dospal jsem se, Maruška je v cajku. Táta se strýcem na ni během volného dne zapracovali. Mám jistotu v navigaci, jede se mi dobře. I když je to letos občas fakt brutální,“ řekl Jan Brabec, který musel už v neděli odjet s ostatními jezdci do detašovaného bivaku, odkud odstartuje do další etapy.

V kategorii motocyklů pokračuje i nadále všech pět českých závodníků, kteří do soutěže odstartovali. Vedle Jana Brabce, také Milan Engel (Moto Racing Group), Gabriela Novgotná (Indigo Racing) a Jan Veselý (Ivar CZ).

Druhá šance pro smolaře

Od letošního ročníku zavedli francouzští pořadatelé ze společnosti A.S.O. novinku, díky které se mohou do druhé části soutěže vrátit jezdci a posádky, kteří první polovinu 41. ročníku Rallye Dakar nedokončili. Účast v půlmaratónu nebude umožněna provinilcům, kteří byli ze soutěže diskvalifikováni. To je například případ Rusa Andreje Karginova (Kamaz), který byl vyloučen za to, že po kolizi nezastavil a nepomohl zraněnému divákovi.

V rámci půlmaratónu absolvují účastníci zbývajících pět dnů. Ve výsledcích jednotlivých etap budou sice figurovat mezi ostatními, ale v průběžném hodnocení soutěže už jejich jména nenajdeme. Od šesté etapy má mít půlmaratón vlastní pořadí.

Do první etapy po dni volna vyrazí navrátilci podle startovních čísel až za posledním vozem své kategorie, který ještě pokračuje v hlavní soutěži. Od dalšího dne nastoupí podle umístění v předchozí etapě. Ovšem nejdříve až po odjezdu 24 nejlepších posádek v dané kategorii v hlavním závodu.

Účastníci půlmaratónu a posádky v hlavní soutěži si mohou vzájemně pomoci jen v případě, kdy půjde o bezpečnost. Pokud kdokoliv odstoupí v průběhu druhého týdne, soutěž pro něj skončí definitivně.