Dovozce Porsche ČR bilancuje. Nejúspěšnější rok v historii!

Na jednu stranu jsme na bilanční tiskovce slyšeli, jak se všem značkám dařilo skvěle (s výjimkou Audi, dostaneme se k tomu), byla to ale další z řady konferencí, kde tak nějak mezi řádky zaznívalo, že dobře už bylo. A že ten letošní rok už rekordní a nejlepší nebude. Uvidíme, každopádně letos se u Porsche ČR ještě velice slavilo.

Hlavně kvůli zmíněnému nárůstu o 2,3 %, což znamená celkem 54.144 prodaných aut. „Pokračujeme v dlouhodobém růstu, díky tomu jsme mohli loňský rok opět uzavřít s rekordními výsledky, které upevňují naše postavení největšího dovozce automobilů na českém trhu,“ nechal se slyšet Vratislav Strašil, jednatel společnosti Porsche Česká republika. Rostl i celkový obrat, konkrétně o 3,2 % na konečných 29,5 miliardy korun. „Stále větší význam hrají v našich aktivitách servisní služby, kterými se snažíme oslovovat tři čtvrtě milionu majitelů vozidel námi zastupovaných značek,“ uvedl Franz Pommer, rovněž jednatel Porsche ČR.

A teď si to projdeme značku po značce. Prodeje spadly jenom Audi, jak jsem naznačil výše, 4486 prodaných aut znamená citelný propad o 29,5 %. U Audi už určitě vyhlížejí hlavně novou A6, která by se měla ukázat za pár týdnů v Ženevě . Premiantem jsou naopak užitkové vozy VW, ty si polepšily o 15,8 % na 6072 aut. Značku Seat si vybralo 7535 zákazníků (nárůst o 1,7 %) a bylo by ještě líp, kdyby se stíhala vyrábět ateca . První SUV od Seatu má určitě na víc než 670 vozů. Největší krajíc si tradičně ukousnul Volkswagen s 26.942 registracemi (meziročně o 1,3 % víc). U VW bych vypíchnul Sharan – velké MPV si totiž v porovnání s rokem 2016 polepšilo o 14,7 %! Kusově to žádný trhák není, jeho 468 vozů se v porovnání s absolutní jedničkou Porsche ČR, tedy golfem (7402 kusů), docela krčí, výsledek to však pozoruhodný určitě je.

Velkým tématem je samozřejmě elektromobilita , ne že by tedy promlouvala nějak výrazně do prodejních čísel, mluvit se o ní ale musí. Aktivní je i Porsche ČR, dovozce bezplatně zapůjčí padesát e-Golfů nejrůznějším firmám a institucím, které mohou po dobu deseti měsíců s autem najet až patnáct tisíc kilometrů. Patnáct e-Golfů se taky zapojilo do pilotního projektu e-carsharingu v Praze.

To je ale zatím naprostá minorita, teď jsem spíš zvědavý na to, jestli jsou obavy z letošního roku opravdu na místě. Na auto.cz budeme vývoj na českém trhu samozřejmě sledovat!