Druhý závod Octavia Cupu na Red Bull Ringu: Páté místo!

Déšť do obytňáku bušil celou noc, ráno sice pršelo o trošku míň, ale trať byla samozřejmě naprosto mokrá, na jednom místě dokonce stála voda. V takových podmínkách jsem měl najeto přesně nula kilometrů, navíc jsem měl startovat z druhého místa. Ještě mě „uklidil“ Michal Matějovský, že prý to bude zodpovědnost, startovat z první řady. Přidal si i ředitel závodu, Michal Marek. „Martine, bude to na vás. Víte, co máte dělat?“ Nejspíš se držet vedle prvního, projet svým „chlívečkem“ na startu a pak na zelená světla plný plyn a frčet.

Před samotným startem jsme měli naštěstí dvě formovací kola, mohl jsem si tak alespoň trošku osahat podmínky na trati. Oba Petrové Fulínové se mi snažili vštípit asi nejdůležitější zásadu – vyhýbat se pogumovaným místům na trati. Tedy brzdit mimo ideální stopu a nesnažit se trefit apex. Že měli naprostou pravdu, jsem si ověřil ve druhé zatáčce v prvním zaváděcím kole. Najel jsem na pogumované místo, zabrzdil… A jel prostě dál rovně prakticky stejnou rychlostí. Jako led.

To už jsme se však měli zformovat do startovní sestavy, safety car zajel do boxů a já koukal současně na Bohuše Šestáka vedle mě a červená světla. Ještě jsem stačil zkontrolovat stěrač a frčíme! S výhledem jsem zatím neměl problém, nikdo přede mnou nebyl. Na chvilku… Po výjezdu z první zatáčky se přede mě dostal Tomáš Pekař a upaloval pryč. Byl jsem rád, start proběhl v pohodě, druhou příčku jsem udržel a teď jsem mohl opisovat od pana jezdce. Držel jsem se ho necelé kolo, pak mi ucukl a já už ve zpětných zrcátkách měl dalšího střelce. Tentokrát se na mě lepil Michal Matějovský. Moc dlouho za mnou nevydržel, předjel mě naprosto čistě, žádné poťukávání.

Jelo se mi však nečekaně dobře, chlapci mě naučili stopu, brzdné body a díky neskutečně rychlému stěrači jsem měl vlastně úplně pohodový výhled. Petra Fulín jun. měl se mnou už trošku větší problémy, pár kol jsem před ním zvládl. Petr byl rychlejší v posledních dvou zatáčkách, výhody zvládl perfektně využít a podobně jako Michal mě i on naprosto čistě předjel. Petra jsem se pak docela dlouho zvládl držet, potom však přišlo moje tradiční probržděníčko a první trojka mi trochu ujela.

Samotnému si mi moc dobře nejelo, kupil jsem drobné chybičky, pak přidal jednu velkou, až se na mě přilepil Radek Bareš. Jeho pověst drsňáka ho předchází, však byl taky ve včerejším závodě diskvalifikován. Musím říct, že jsem se před ním úplně komfortně necítil a ne že bych mu čtvrté místo vyloženě přenechal, agresivně jsem se však nebránil. Dokončit závod na pátém místě mi v tu chvíli přišlo rozumnější.

Daleko za sebou jsem pak na rovinkách zahlédl další dvojičku, do konce závodu bylo nějakých osm minut. To bych ale nebyl já, abych zase něco nevymyslel, v jedné ze zatáček jsem jel dveřmi napřed tak dlouho, že už jsem se loučil i s vysněným pátým místem. Však se kluci po tomhle mém manévru přiblížili na dotek, Jonas, s nímž jsem si včera tak hezky zazávodil, se mi dokonce podepsal na dveře spolujezdce. V tu chvíli jsem si však řekl, že ne. Páté místo prostě udržím, sedmý jsem už byl včera. Uklidnil jsem se, držel si svoji stopu, tempo a Jonasovi s Tomášem Koreným jsem trošičku poodjel. A páté místo udržel!

Musím říct, že v cíli jsem měl na krajíčku. Obrovská radost, spadly ze mě všechny nervy ze závodního víkendu. Neskutečný pocit! První místo naprosto v pohodě udržel Tomáš Pekař, jel úplně jinou ligu než my ostatní. Druhý skončil Michal Matějovský, třetí Petr Fulín jun. Pak Radek Bareš a potom už Machala! Ještě tomu pořád moc nevěřím…

A musím poděkovat za podporu čtenáři z Českých Budějovic, který se přijel na závody podívat se synem. Bylo strašně fajn, když mi přišel popřát štěstí do závodu a po něm pogratulovat. Ještě jednou díky!