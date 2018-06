Dvě tovární Porsche 911 RSR pojedou Le Mans v klasických barvách  

Které závodní barvy vozů Porsche jsou nejikoničtější? Gulf? Martini? Rothmans? Toť otázka, záleží, které období si fanoušci pamatují. Stuttgartská automobilka prostřednictvím továrního GT Teamu nasazuje do supersezóny mistrovství světa vytrvalostních závodů aktuálně dvě kupé 911 RSR s plochými šestiválcovými čtyřlitry. Pro nadcházející čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans se však převléknou do historického zbarvení.

Vůz číslo 91 je vyveden v kombinaci tmavě modré a bílé se zlatým a červeným pruhem. Ano, tu přece nesla Porsche 956 a 962 v 80. letech minulého věku, ale i 953 959 na Dakaru. Sportovní prototypy triumfovaly v Le Mans celkem čtyřikrát, modifikované devětsetjedenáctky vylovily z pouštního písku (nebo z Růžového jezera?) každá po jednom triumfu.

Šlo o kombinaci cigaretového sponzora Rothmans. Tabáková reklama je už léta na závodech zakázána, takže patřičné nápisy na autě samozřejmě nenajdeme... Bude se v něm střídat trojice Gianmaria Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki. „Gimmi“ Bruni je velezkušeným pilotem, který to dotáhl až do F1, absolvoval sezónu 2004 v kokpitu Minardi. Francouz, kterému nikdo neřekne jinak než „Mako“, je hvězdou kategorie GT a o Lietzovi to platí taktéž.

RSR se startovním číslem 92 se nepředstaví v úvodu zmíněných barvách Martini, zabrousí ještě dále do historie. Typ 917/20 , jakýsimezi krátkou a dlouhou verzí devětsetsedmnáctky proháněl po Le Mans v sezóně 1971. Víc než výkony zaujal svým růžovým zbarvením, kde byly popsány jednotlivé části prasete. V němčině! Karoserie totiž připomínala čuníka, závodní inženýři si prostě udělali legraci a na auto nechali namalovat diagram, který zná snad každý německý řezník.

Reinhold Joest s Willim Kauhsenem tenkrát ani nedokončili, Joestovi v noci selhaly brzdy a boural, ale(růžové prase) se stalo ikonou, dnes stojí v továrním muzeu.(tedy lovec lanýžů z Zuffenhausenu), jak mu také říkají Němci, vyrazí do letošního ročníku den a noc trvajícího klání v novém hávu s posádkou Kévin Estre/Michael Chrisensen/Laurens Vanthoor. Francouz, Dán i Belgičan se jistě budou snažit o vítězství v kategorii LMGTE Pro, stejně jako jejich kolegové. Zkušeností s gétéčky mají rovněž na rozdávání.

Ve startovní listině 86. ročníku 24 hodin Le Mans najdeme celkem desítku Porsche 911 RSR včetně dalších dvou továrních, ta ale do historie nenahlédnou a neoživí dávné barvy. Závod se koná 16. a 17. června 2018.