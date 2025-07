TEST MG Cyberster GT (375 kW) – Tahák pohledů plný radosti

Automobilka MG byla založena v roce 1924 a od počátku se věnovala výrobě otevřených dvoumístných vozů. V prvních letech vyráběla vlastní varianty modelů Morris, první auto opravdu vyvinuté kompletně u MG byl právě sportovní kabriolet MG 18/80 z roku 1928. Po většinu existence značka MG patřila upraveným variantám modelů jiných britských značek, jako Morris, Wolseley nebo Austin a později samozřejmě Rover. Celou tu dobu si ale v portfoliu držela dvoumístné sporťáky, které nesdílela se žádným dalším výrobcem.

Nejznámější bylo MGA vyráběné od roku 1955 a jeho nástupce MGB, které s několika modernizacemi vydržel ve výrobě mezi roky 1962 a 1995. V půlce devadesátých let se představilo poslední britské MG vlastní konstrukce, sporťák MGF s motorem uprostřed, jehož modernizovaná verze MGTF vydržela ve výrobě do roku 2005, kdy výrobce MG Rover zkrachoval a byl odkoupen čínskou automobilkou Nanjing Motor.

Ani to nebyl konec sporťáků MG, protože Nanjing výrobu TF přestěhoval do své továrny v čínském Nanjingu, kde pokračovala následující roky. V roce 2007 se Nanjing stal součástí koncernu SAIC, který MG vlastní dodnes.

Auta se exportovala také do Evropy. Ve formě CKD kitů se roadstery TF dokonce nějakou dobu montovaly v původní britské továrně v Longbridge. Výroba MGTF pokračovala do roku 2011, kdy sporťák skončil bez náhrady a MG se od té doby věnovalo pouze běžnějším rodinným vozům. Tentokrát už dostalo více modelů vlastní konstrukce, ale opět také upravuje modely sesterských značek Roewe, Baojun nebo Wuling.

Úspěch automobilky MG, která je dnes nejprodávanější čínskou značkou v Evropě a také mnoha zemích dalších kontinentů, umožnil vrátit se k počátkům. K loňskému výročí si MG nadělilo dvoumístný sporťák vlastní konstrukce a nezůstalo jen u konceptu. MG Cyberster je produkčním vozem, který se dá od začátku roku pořídit i u nás. Auto jsem si od MG půjčil v únoru během mrazivých dnů, a poté znovu koncem jara. Můžu tedy porovnat použití během celého roku.

Elektrický vnuk

MG se rozhodlo svůj první novodobý otevřený vůz pojmenovat Cyberster. Zjevně se tedy automobilka inspirovala hranatým americkým pickupem. Proč jej získal zrovna zaoblený a relativně konzervativně tvarovaný sporťák asi zůstane tajemstvím, odpověď se ale téměř určitě ukrývá na marketingovém oddělení SAIC. Dnes je už MG Cyber celá série, ještě letos totiž roadster bude následovat jeho uzavřená kupé verze Cyber GTS v produkční verzi a na jarním autosalonu v Šanghaji se ukázal koncept hranatého SUV Cyber X.

Vzhledově MG Cyberster jasně navazuje na předchozí MGF/TF a plynulou návazností by skoro dal zapomenout na složité dění kolem značky v uplynulých dekádách. Výsledek umí být elegantní se střechou nasazenou i bez ní a vše to vypadá obzvláště dobře v červené barvě. Vůz dobře skrývá své proporce, protože od minula pořádně narostl. MG TF mělo 3962 mm na délku a 1270 mm na výšku, zatímco jeho elektrický nástupce vyrostl na délku 4535 mm a výšku 1329 mm. Ta je pořád úctyhodně malá, když vezmeme v potaz nevýhodu veliké baterie v podlaze.

Šipky tvořící zadní svítilny a s blinkry na koncích jsou už možná na pokraji kýče, ale k podobnému autu mi vlastně pasují. Celé to vypadá spolu se svítící hranou kolem celé zádi opravdu nepřehlédnutelně. Záď je trochu přifouklá v horní části, protože MG chtělo nechat použitelný kufr a tak se plátěná střecha skladá do prostoru nad ním. Špatně to podle mě nevypadá a docela slušně použitelný kufr s objemem 249 litrů jsem během zápůjčky využil na maximum. Na přední kufr se místo nenašlo, po otevření kapoty překvapí jen moře plastu a průhledy na horní uchycení tlumičů.

Designéři se ale poměrně odvázali uvnitř. Pokud na fotkách marně hledáte kliky, nešálí vás zrak. Dveře se otevírají tlačítkem a elektricky se samy vyklápějí vzhůru jako na vytuněném Peugeotu 206 v Need for Speed Underground 2. Je to trochu nepraktické, docela pomalé, ale i po dvou týdnech mě to pořád bavilo. Navíc je toto řešení na exoticky vypadajícím autě, takže si člověk i dnes připadá spíš jako když vystupuje z lamba a ne z okitované feldy na Mimoňských válkách. Výhodou také je, že nemusíte partnerce pořád připomínat, ať netříská dveřmi. Na vnější straně je několik čidel, které zabrání případnému nárazu dveří do překážky.

MG Cyberster GT (375 kW) | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Pro dlouhány není

I se 187 cm se do auta nastupuje dobře a usedání za volant nepřipomíná grotesku. Ostatně nesedí se tak nízko, jako bych od sporťáku očekával. MG se chlubí, že jeho baterie je jedna z vůbec nejtenčích v produkčním voze, má totiž jen 110 mm. Pořád je to ale dodatečných 110 mm, které dělí zadek od silnice a poznat to rozhodně je. Také v tom, že v pozici, kterou bych při řízení preferoval, se hlavou dotýkám plátěné střechy. Bouli v ní nedělám, ale jen proto, že v plátně je ukrytá také nějaká pevnější konstrukce. Tedy jako ve správném kabriu jsem volil staženou střechu za každé situace a to i při zimní zápůjčce. Střecha se mimochodem natáhne i stáhne během asi 10 sekund a zvládá to do rychlosti až 50 km/h.

I tak mi vrch hlavy vyčnívá nad hranu čelního okna, což je zárukou obzvláště rozevlátého účesu po zastavení. Není to ale zásadní problém. Vůz mi totiž nebrání ve výhledu a při zavřené střeše jsem si zvyknul na trochu více položenou polohu za volantem. Prostornost odpovídá sportovnímu vozu a obecně jsem s ní neměl problém. Ale mě i každému kolegovi, kteří se posadili za volant Cybersteru, dělala potíže stejná věc. Ovládání polohy sedaček je na dveřích a každému se několikrát podařilo do něj drcnout kolenem a přenastavit si sedačku, obvykle v zatáčce.

V kabině také ihned každého udiví nezvyklé rozložení displejů. Ty jsou zde hned čtyři a vyloženě obepínají řidiče. Největší je digitální přístrojový štít, po jehož obou stranách jsou další dva menší displeje, čtvrtý je pak dole uprostřed nad středovým tunelem. Tyto tři dodatečné obrazovky se dělí o funkce klasického multimediálního systému. Nezvykle vlevo tak je mapa, ovládání audia a také zrcadlení mobilu. Takže když si tu připojím mobil a spustím Android Auto, na mapu se dívám doleva. Na pravém displeji je spotřeba, nabíjení a nastavení účtu a na tom spodním po nastartování svítí ovládání klimatizace. Právě v něm se ale skrývá také veškeré nastavení vozu, včetně vypínání asistentů, které bohužel nemá zkratky.

MG Cyberster • Zdroj: MG

Jazyková lekce

Přehledné to zrovna není a docela mi trvalo, než jsem si zvyknul. Po nějaké době se už ovládání stane automatikou, jen ta mapa vlevo je pro mozek těžký návyk. Zvyknul jsem si i na možnost ovládání přes volant, na což tu jsou další separátní tlačítka, kterými se ale ovládá také přístrojový štít. Celé to funguje relativně dobře, ale na software by rozhodně měli v MG pořádně zapracovat. Neodpovídá totiž jinak povedenému a draze působícími vozu rychlostí, přehledností ani grafikou. Nemluvě o tom, že je systém špatně přeložený do češtiny a některé části dokonce zůstaly v maďarštině. Nijak zvlášť se mi nelíbí ani volič převodovky s tlačítky, která občas nereagují ideálně, zejména přepínání do zpátečky.

Celkově je ale interiér příjemným místem s dobrým zpracováním i volbou materiálů. Za sedačkami také zůstalo dost místa na uložení tašek a dalších drobností, protože jinak jsou odkládací prostory minimální. Ve dveřích jsou vskutku miniaturní „kapsy“ s dvířky a nic moc se nedá uložit ani před spolujezdce. Není tu ani klasická přihrádka na mobil, které se ukládá pod loketní opěrku a nebo bokem do spáry na středovém tunelu. Dveře se samozřejmě i zevnitř otevírají tlačítkem, který je pod displejem uprostřed. Takže každá jízda s novým spolucestujícím se po zastavení změní v únikovou hru. Nalézt záložní mechanické kliky je už pro ty zkušenější hráče, jsou totiž uprostřed na stěně za sedačkami.

Docela dobře se s autem jezdilo při první zápůjčce v zimě, kdy topení dokázalo auto se zavřenou střechou velmi rychle vyhřát. I se staženou se pořád v kabině teplo drželo hezky a pomáhalo v tom i rychle nastupující a velmi intenzivní vyhřívání sedaček a volantu. Ocenil bych ještě výdechy topení na krk, jako to umí třeba některé německé kabriolety, i tak jsem ale mrazivý týden v kabrioletu zvládl bez nachlazení.

MG Cyberster GT (375 kW) | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert