Dynamická navigace Waze na obrazovce v automobilu: Jak efektivně zrcadlit?

Na předchozích stranách jsme si ukázali, jak objíždět uzavírky na dálnici D1. S dynamickou navigací Waze v mobilu však vyzrajeme na dopravní zádrhel i kdekoliv jinde. Její používání však zároveň přináší nemalá rizika a může být příčinou nehod.

Kilometry ujeté poslepu

Často víme, kam jedeme, a neměli jsme důvod zapínat si navigaci. Ale náhle se něco před námi stane, takže z přihrádky lovíme mobil, odemykáme obrazovku, hledáme malou ikonu waze , písmenko po písmenku zadáváme a potvrzujeme cíl. A často nás zajímá, co nám waze vymyslelo, takže ještě na displeji prohlížíme celou trasu. Zkrátka kilometry najeté poslepu a bludný kruh naznačený v úvodu, kdy jedněm nehodám se vyhneme, ale druhé při ťukání mobilu způsobíme, se roztáčí. Nesmí se to, ale sledujte auta kolem sebe a jejich řidiče, do mobilu cosi klove každý druhý. Věděli jste, že podobná situace se dá vyřešit vyslovením kouzelné formulky „OK Google“ a následně vašeho cíle i bez znalosti přesné adresy – třeba „penzion Florián, Ostrava“? Vyhledávač si na pozadí najde webovou stránku, z níž získá adresu, přehodí ji do waze a jediným potvrzujícím kliknutím spustíte dynamickou navigaci, která vás sama povede mimo kolony a uzavírky. Na displeji automobilu se objeví rovnou i telefonní číslo, na které stačí kliknout, kdybyste do penzionu chtěli zavolat. Že pěkně děkujete za radu pro milionáře kupující nejnovější auta se zabudovaným internetem? Ne, ne, takto elegantně to může fungovat i nám chudším – co máme třeba současnou fabii s autorádiem Bolero (u verze Style příplatek 2700 Kč) doplněným konektivitou SmartLink+ (3500 Kč), které samo žádnou navigaci neobsahuje. Ani telefon není potřeba žádný zázračný – stačí levný chytrý mobil s operačním systémem Android. Nám v redakci to takto nyní bez problémů funguje v dlouhodobě testované Škodě Rapid ve spojení se Samsungem J3 za 3500 Kč. Zkrátka co ještě nedávno vypadalo jako sci-fi, je dnes běžnou součástí mobilů i aut, pouze to většinou neumíme používat.

Lepší než pevná navigace

Nebudeme se ale chvástat – do minulého týdne byla na našich služebních cestách vrcholem pokroku vestavěná škodovácká navigace Amundsen připojená přes wifi z mobilu k placené službě Infotainment online. Větší kolony jsme s ní bez problému objížděli, ale cíle zadávali ručně ťukáním na displej auta, což už není o moc lepší než klovat do mobilu. Stejně však občas aspoň na sedačce ležel hozený mobil s waze a předčítal hlášení o odstavených vozech či čerstvých nehodách, které do této sítě zadávají ostatní motoristé. A nebudeme lhát, že jsme kvůli němu občas neřídili jednou rukou a nespouštěli oči z vozovky.

Na našem facebooku jsme se seznámili s Martinem Pavláskem, čtenářem a automobilovým nadšencem z Ostravy. Dlouho pracoval jako vývojový inženýr u dodavatelů pro automobilový průmysl, poslední léta je na volné noze jako nezávislý konzultant. Radí lidem třeba s výběrem auta podle jejich potřeb, sežene nejlepší nabídku a doporučí takovou konfiguraci, aby auto dobře fungovalo a moc nestálo. „A nahrazení příplatkových vestavěných navigací aplikací Waze z mobilu je jedna z mých klíčových rad. „Pokud se za pevnou navigaci dnes u běžného kompaktního vozu připlácí třeba i 30.000 Kč, jsou to podle mě vyhozené peníze. Aplikace Waze je ke stažení zdarma, chytrý mobil má každý a přes rozhraní Android auto a SmartLink (u Seatu v ceníku pod názvem Full Link) to funguje tak, že už nechcete nic jiného. Ve své vlastní Škodě Kodiaq pevnou navigaci sice mám, ale nepoužil jsem ji už dlouho a příště bych se bez ní obešel,“ vysvětluje sympatický otec tří dětí, když jsme za ním do Ostravy dorazili.

Vede nás k bílému kodiaqu, startuje a připojuje telefon na kabel USB. „To je jediná podstatnější nevýhoda, že je zatím potřeba fyzické spojení. Nový operační systém Android 9.0, který bude pro novější telefony k dispozici od konce tohoto roku, už ale bude zvládat spojení přes Android auto bezdrátově.“

Na obrazovce kodiaqu se objeví modrá úvodní obrazovka se symbolem mikrofonu, který znamená, že systém je připraven poslouchat. Probouzí jej zmíněnými slovy „OK Google“ a pak diktuje cokoliv – auto vždy odpoví „OK, přecházím na waze“, kde se zadaný cíl rovnou bezchybně objeví. Při krátké projížďce nám na displeji vyskočí upozornění na policejní hlídku, kterou zadali před námi jedoucí „wazeři“, či na kameru, jež hlídá, zda přes železniční přejezd nejedete na červenou. Když si člověk v průběhu cesty cíl rozmyslí, prostě řekne jiný. Paráda, co máme udělat, aby nám to v rapidu fungovalo zcela stejně?

A smartlink máte?

„Nejdřív se musíme podívat, zda máte v systému modul SmartLink. Často se na něj při objednání auta zapomene,“ říká a mačká tlačítko menu. A máme štěstí – je tam. „Tak vyndejte telefon, jdeme na to. Aplikace se do telefonů s operačním systémem Android normálně instalují z obchodu Google Play, na nějž má každý odkaz ve svém mobilním telefonu. Ovšem u Android auto musíme udělat výjimku, neboť pro český trh není z neznámých důvodů k dispozici. Proto stáhnu ze stránky APK Mirror globální verzi,“ vysvětluje. A ukazuje, že to je nejobtížnější fáze. Kromě toho, že se vám stránka místo odkazů ke stažení snaží podstrčit různé reklamy, například musíte správně vybrat, zda máte 32-, či 64bitový systém souborů. „V nastavení vám pak zvolím, aby se Android auto spustil, jakmile si připojíte handsfree přes bluetooth. Když jej máte zapnuté, děje se to v dnešních vozech samočinně po nastoupení. Takže aplikaci nebudete muset pouštět – po nastoupení naběhne sama a bude stačit připojit kabel.

Samotné waze jsme pak zdarma stáhli oficiálně z Google Play , zaregistrovali se v něm a šli s telefonem zpět k rapidu. Po připojení kabelu (handsfree jsme už spárované měli) a pár úvodních obrazovkách si můžeme vybírat z funkcí Android auto. Vedle dvojice navigací (té od googlu a waze) můžeme přímo odtud i telefonovat či třeba si nechat syntetickým hlasem předčítat zprávy z facebookového messengeru. Volíme waze a příště už nám na něj systém skáče po zadání cíle automaticky. V našem rapidu tak nyní nevěšíme žádný mobil na sklo a nebrání nám ve výhledu, nehrozí, že držák na nerovné cestě upadne, řidič po něm reflexivně sáhne a strhne auto do příkopu. A cíle zadáváme v průběhu jízdy hlasově s jediným potvrzujícím kliknutím, které člověk zvládne bez dívání stejně, jako když třeba zapíná varovné blikače. Netvrdíme, že se na displej, k němuž je potřeba sklopit oči od silnice, vůbec nedíváme. Ale většinou stačí hlasové pokyny. Znějí směsicí češtiny (všechny o změnách směru a nebezpečích) a angličtiny (o cílech na začátku a radarech v průběhu jízdy). Drobná nedokonalost holt prozrazuje, že naše Android auto není z oficiálního zdroje.

Data jsou v Čechách drahá

A co majitelé iPhonů, mohou si též ozrcadlit waze? „Zatím ne, ale proslýchá se, že se to chystá v brzké době přes Apple Car Play. Však ona i podpora waze pro Android auto je relativně nová věc, existuje necelý rok,“ vysvětluje sympatický Ostravák a přeje nám šťastnou cestu zpět do Prahy. Probíhá opravdu perfektně. Nejenže podle hromadění uživatelů a jejich nízké rychlosti waze rozpoznává kolony, a například uzavírky na D46 objíždíme automaticky přes Přerov, ale na cestě víme o každém výmolu, odstaveném autě či úsekovém měření. Na Vrchovině dokonce vidíme, jak kamionu exploduje guma u návěsu a zajíždí ke kraji. Chceme kliknout na červené kolečko, abychom upozornili ostatní, ale už nám to na displej skáče samo. Auto před námi bylo rychlejší. Zkrátka waze je sociální síť, která na rozdíl od ostatních čas nebere, ale šetří.

Jistě vás zajímá, jaká je na takové„chytré jezdění“ spotřeba dat. Samozřejmě jsme to měřili a na cestu z Ostravy do Hýskova u Berouna a druhý den zpět do Prahy (celkem 870 km) spotřebovali 28,3 MB. Bezdrátový internet je v naší banánové republice asi nejdražší na světě, například O2 si dovolí v tarifu za 349 Kč měsíčně poskytovat jen 50 MB. Takže dvě cesty do Ostravy, a byl by takový majitel základního tarifu datově na suchu. Za 749 Kč máte třeba u O2 1,5 GB dat, a to by mělo na běžné měsíční jezdění už v pohodě stačit. Ale ano, toto je nevýhoda. Waze totiž nemá mapy stažené v přístroji, ale vždy si je bere on-line. Výhodou naopak je, že se nemusíte starat o žádné jejich aktualizace – jsou vždy nejnovější.

Ještě nějaké nevýhody? Ano, dvě. Zaprvé vysoká spotřeba elektrické energie. Byť trvale připojené kabelem, nestačí se některé mobily při běžícím waze vůbec dobíjet, naopak jdou pozvolna s energií ke dnu. Z domova tak vyrážejte s nabitým přístrojem, v autě jej v lepším případě pouze udržujte. A zadruhé chování v tunelech, kde waze ztratí signál GPS a tím i polohu. Nedokáže totiž jiným způsobem zjistit, jak rychle jedete. Vestavěné navigace automobilů používají signál z tachometru.

Ozrcadlení waze ve vozech Škoda od roku 2014

Vůz s rádiem Bolero či navigacemi Amundsen a Columbus

Systém SmartLink

Telefon s operačním systémem OS Android 5.0 a vyšším

Datový kabel

Funkční bluetooth

1. Do vyhledávače Google zadejte APK Mirror Android auto , nebo použijte tento odkaz

2. Na stránce zvolte verzi pro váš mobil. Pokud nevíte, zda máte 32-, či 64bitový systém, najdete to v nastavení (informace o systému), nebo vám to řekne specializovaný testovací software AnTuTu (ke stažení zdarma).

3. Instalujte Android auto.

4. V menu nastavení zvolte automatické zapnutí při připojeném bluetooth

5. Z Google Play stáhněte waze

6. Zapněte jej a přihlaste se

7. Zapněte bluetooth

8. V menu Phone spárujte telefon s vozidlem (vyhledejte svůj telefon z vozidla, nebo vozidlo v telefonu)

9. Připojte datový kabel

10. Z menu vozidla zvolte funkci SmartLink

11. Po úvodní obrazovce se objeví modrá s nabídkami dole, jejichž množství závisí na instalovaných aplikacích v mobilu (messenger, počasí…)

11. Po prvním hlasovém zadání cíle budete muset ručně přepnout na waze (systém sám preferuje mapy Google), poté už je ale bude volit automaticky

Zdarma

Nejkomplexnější parametry pro výpočet rychlé trasy

Sociální síť řidičů

Opravdu perfektně fungující hlasové ovládání

Obě ruce na volantu, oči na vozovce

Žádné starosti s aktualizacemi mapových podkladů

Nelze připojit více telefonů přes bluetooth

Vysoká spotřeba energie, následně rychlé zahřívání a opotřebení baterie u starších přístrojů

Relativně vysoká spotřeba mobilních dat (byť menší než u jiných dynamických navigací)

Nelze připojit více telefonů přes bluetooth

Nutnost pevného spojení kabelem (až Android 9.0 přejde na wi-fi )

Horší přehlednost map a celé trasy. Nelze přibližovat otáčením pravého tlačítka na přístroji Amundsen.

V tunelech ztrácí polohu

Škoda Infotainment Online: Živá data v pevné navigaci

Ani s oblíbenou aplikací Waze jsme nezanevřeli na pevnou originální navigaci. Má totiž mnohem lepší zobrazení mapy a celé trasy.

Automobilky pochopitelně dělají hodně pro to, aby lidé měli důvod připlácet si za jejich infotainmenty a navigace. A také se chtějí přiživit na trhu placených on-line služeb.

Zdarma jen na rok

Kdo si koupí novou škodovku s navigací (levnější Amundsen či novější Columbus), dostává na rok zdarma takzvaný Infotainment Online. Jsou to vlastně datové služby od relativně obyčejných, jako třeba předpověď počasí zobrazená přímo na displeji vašeho vozu, po sofistikované – mezi něž patří právě dopravní data on-line. První rok máte u nového vozu tyto služby bezplatně, za každý další zaplatíte 1890 Kč. My máme testovací rapid půl roku, a tak jsme neměli důvod systém nevyzkoušet.

Je nutná registrace vozu i uživatele a jeho mobilního telefonu v systému Škoda Connect. Umožňuje celou řadu dalších věcí, například vzdálený přístup k vozu, kdy se přes mobil podíváte, kde je, kolik v něm zbývá paliva, zda je zamknutý a můžete v něm třeba zapnout nezávislé topení. K těmto věcem auto nepotřebuje žádnou kartu SIM, neboť potřebné malé objemy dat přenese modul LT, nutný pro samočinný systém nouzového volání e-call (povinný u nově homologovaných aut od letošního dubna).

Data potřebujete také

K tomu, aby vaše pevná navigace věděla, kde jsou kolony, však už auto nějaký mobilní internet potřebuje. U navigací Columbus v modelech od octavie výše je optimálním řešením zasunout datovou kartu SIM (operátoři už takové bez možností volání nabízejí) do modulu MIB v palubní přihrádce. Levnějšímu amundsenu v menších modelech poskytnete data buď takzvaným hot-spotem vyslaným z mobilního telefonu (samozřejmě v něm musí být SIM s datovým tarifem), nebo si můžete za 3000 Kč zakoupit speciální malý datový modul USB (a do něj zase čistě datovou kartu SIM). Mobil vysílající data nemusí být ten samý, na němž máte instalovanou aplikaci Škoda Connect. Je-li auto jednou registrované, kdokoliv do něj přijde a poskytne mu libovolným způsobem data, získá i dynamickou funkci navigace. Data pocházejí od společnosti TomTom - kam zároveň každá registrovaná škodovka přispívá údaji o svém pohybu, aby se správně vypočítávaly průjezdy jednotlivých tras. Jelikož jde o placenou službu, data jsou do systému odesílána striktně anonymizovaná. Nikdo neví, že jste to vy, neumí si vás spojit s mobilním telefonem, adresou ani facebookovým účtem. Informace z bezplatných dynamických navigací o tom, kde se obvykle pohybujete, jsou pro inzerenty velmi praktické. Třeba se vám začnou i na stolním počítači zobrazovat nabídky poledních menu restaurací, kolem nichž jezdíváte v čase oběda. A zastánci konspiračních teorií vymyslí spoustu dalších možností jejich zneužití.

Nejlépe místo budíků

Po úspěšném spojení s hot-spotem telefonu se v horní části obrazovky objeví symbol WLAN a jednotlivé dopravní tahy na mapě začnou zelenat, oranžovět, či červenat. To podle hustoty dopravy. Vynikající je funkce automatického zoomu, kdy před křižovatkami přechází systém do detailnějšího zobrazení, mimo ně však poskytuje přehled třeba o následujících dvaceti kilometrech trasy. Tato funkce je aktivní, i když nemáte navolenou žádnou trasu. A pracuje opravdu velmi inteligentně. Jakmile se blížíme k velkému městu, zobrazuje jej celé, takže hezky vidíte, které hlavní tepny dneska stojí. Až do něj zabřednete, přiblíží na vaše okolí. V rapidu tuto celkovou informaci střídáme s navigací z waze, která nám volbu trasy nevysvětluje. Můžeme tak použít i vlastní rozum. Celkově je to nejbezpečnější způsob, jak v autě vnímat dopravní informace. Mobil vysílající hot-spot může být ten samý, na němž přes Android auto běží waze. Opět jsme vyzkoušeli, že to v pohodě zvládá i laciný zaměstnanecký telefon Samsung Galaxy J3.

Perfektní přehled o trase

Mnohem čitelnější mapy, než používá waze

Anonymizovaná dopravní data (nikdo nesleduje váš pohyb)

Spolupracuje s palubní sítí vozidla (třeba při nízké hladině paliva sama nabídne vyhledání čerpací stanice)

Velmi inteligentní automatický zoom

Nižší spotřeba dat (nepřenášejí se mapy, jen dopravní informace)