Elon Musk jako hlavní hrdina nového komiksu. Nechybí Tesla ani SpaceX

Řeč je o Eli Burtonovi, prezidentu a zakladateli Tesla Adventure. To je kalifornský klub vlastníků automobilů Tesla, jehož posláním je sdružovat co nejvíce majitelů a utužovat mezi nimi přátelské vztahy. Kromě toho je tento muž také nadšencem do tématiky vesmíru, amatérským stavitelem raket a nečekaně i fanouškem SpaceX. Nově je však i tvůrcem komiksové série, která se točí kolem Elona Muska, Tesly a právě SpaceX.

Kreslená novinka se jmenuje The Adventures of Starman a jistě netřeba vysvětlovat, že je inspirována nedávnou cestou Tesly Roadster do vesmíru vysvětluje Eli, proč se do tvorby komiksu pustil.

říká dále Eli s tím, že zvolil tento způsob, protože právě umění má schopnost inspirovat.

Komiks přitom není jen tak ledajakým dílem. Aby Burton zajistil co možná nejvyšší kvalitu, pověřil jeho stvořením tvůrce známého jako Dash Martin a najal i někdejší umělce z Marvelu a DC, tedy největších komiksových es světa.

První díl komiksové výpravy pojednává o spuštění rakety SpaceX do vesmíru a je omezen na pět tisíc číslovaných kopií. Pokud byste čekali nastřelenou cenu, budete se plést. Novinka přijde na patnáct dolarů (zhruba 338 Kč) a objednávat ji můžete zde . Lze ale předpokládat, že vzhledem k omezenému počtu se tato díla časem objeví na nejrůznějších aukcích za podstatně více.