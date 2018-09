Ferrari odhalilo svoji budoucnost. Chystá šestiválec a prozrazuje detaily o kontroverzním SUV  

Ferrari v posledních letech šlape. Obchodně se mu daří a i jeho novinky jsou pravidelně oceňovány veřejností i odborníky. V Maranellu přitom doufají, že se trend nezastaví a firma bude úspěšná i nadále. Jak se to má podařit, prozrazují budoucí plány Ferrari odhalené na setkání vedení značky s investory.

Důležitým tématem budoucnosti Ferrari bude SUV, jehož příchod je už delší dobu veřejným tajemstvím. První SUV z Maranella dorazí v roce 2022 a firma jej nazývá Purosangue. Jelikož jde o italský výraz pro čistokrevného koně, je zřejmé, že automobilka už jen označením bude chtít zdůraznit, že takové auto do její stáje patří.

Novinka má nabídnout verzi se spalovacím motorem a hybridním pohonem, přičemž nemá být tak velké jako SUV konkurenčního Lamborghini, model Urus. Silueta bude podobná kupé, na boku však budou dva páry dveří.

Základem Purosangue, které vedení Ferrari nechce nazývat jako SUV, bude nově vyvinutá platforma pro auta s motorem vpředu, respektive za přední nápravou. Převodovka (konkrétně dvouspojková) bude naopak umístěna vzadu, bude se tedy jednat o koncepci značenou transaxle. Architektura navíc bude přizpůsobena možné zástavbě pohonu všech kol nebo hybridního pohonu.

Ferrari Purosangue je přitom jedno z hned 15 nových modelů, které automobilka v následujících čtyřech letech chystá. Nevyhne se přitom hybridizaci, do roku 2022 má mít 60 % nabídky hybridní pohon. Novinkou bude i návrat šestiválcového motoru, o kterém se spekulovalo už kolik let.

Nabídka Ferrari má přitom čítat čtyři strategické pilíře: (super)sportovní řadu, řadu GT, speciální řadu a řadu Ikona. První se zaměří na to, co umí Ferrari nejlépe, tedy nabídnutí těch nejlepších řidičských zážitků. Do roku 2021 přitom všechny tyto supersportovní modely mají být hybridní.

Gran turisma budou naopak více o komfortu, stylu a eleganci, stále však o zážitcích. Právě sem Ferrari řadí chystané SUV a také nové elegantní GT inspirované takovými vozy z padesátých a šedesátých let.

Speciální série se zaměří na limitované edice, které budou tvarově výraznější a výkonově silnější než výchozí auta. Typicky sem tak patří třeba 488 Pista. Součástí bude i nástupce LaFerrari, jehož příchod výrobce bez bližších podrobností už potvrdil.

Novinkou potom bude řada Ikona, která bude připomínat někdejší legendy značky, a to kombinací retro prvků s nejmodernější technikou. Co si pod tím představit, automobilka ukázala dvojicí speedsterů Monza SP1, Monza SP2

Ferrari přitom slibuje, že se novinky dočkají inovativního přístrojového štítu nebo nového volantu. Současné řešení je opravdu multifunkční, obsahuje množství tlačítek, a tak se nechme překvapit, co na tomto poli Ferrari chystá. Navíc se v Maranellu pracuje i na novém multimediálním systému a elektronických jízdních asistentech, které mají využít umělou inteligenci. Ferrari tak rozhodně neusíná na vavřínech a jede dál. Těšme se na to!