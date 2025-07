Elektrická budoucnost je nejistá. Lotus dá spalovací motor do elektromobilu

Lotus se do zpráv dostává poslední dobou často a ne vždy to je pozitivní čtení. Kromě nízkých prodejů, finančních problémů a dokonce i zvěstí o ukončení výroby v Británii se letos psalo také o hledání nového motoru pro Emiru a plánu na hybridizaci budoucích modelů.

Ačkoliv Lotus slíbil, že každý následující model po emiře už bude elektrický, kvůli nízkým prodejům změnil plány. Budoucností je místo toho hybridní pohon nazvaný HyperHybrid. První vůz s ním se má představit už letos a nepůjde o zcela nový model. Místo toho se hybridního ústrojí dočká dosud čistě elektrické SUV Eletre.

Nový HyperHybrid má nabídnout elektrický dojezd až 300 kilometrů a díky 900V architektuře se může dobít do 80% za 12 minut. Kombinovaný dojezd má přesahovat 1000 kilometrů. Jaký spalovací motor bude základem, nebo jakékoli jiné technické údaje, ale zatím Lotus nezveřejnil. Podle Fenga má spalovací motor hybridu pohánět kola i napřímo. Půjde tedy o paralelní plug-in hybrid. Vzhledem k vysokému napětí je také nepravděpodobné, že půjde pouze o upravený hybrid již nabízený v jiné značce koncernu Geely.

Dříve se mluvilo i o sériovém hybridu, kde spalovací motor pouze generuje elektřinu. Ale to by nedávalo smysl u modelů vyráběných v Číně na export do Evropy. Nová cla totiž platí pro všechny vozy, které mají kola poháněna pouze elektromotorem. Na paralelní hybridy se tedy dodatečná cla nevztahují, na sériové ano.

Změnu plánů a vývoj HyperHybridu potvrdil v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal na autosalonu v čínském Guangzhou šéf Lotusu Qingfeng Feng. Nepůjde navíc jen o sérii vozů vyráběných v Číně, které Lotus označuje jako „lifestylová vozidla“. S hybridem se počítá i ve sportovních vozech, které se dle současných plánů mají vyrábět v Británii. A možná se začne už se současnou emirou, která by prý mohla nabídnout hybrid na trzích, které to kvůli emisím vyžadují.

„Vidíme velkou poptávku po sportovních vozech se spalovacím motorem a zároveň je zřejmé, že elektrické sporťáky zatím nemají takovou pozornost,“ řekl Feng. „V budoucnosti tedy bude prioritou HyperHybrid v obou sériích našich vozidel.“ Lotus už dříve postavil prototyp plug-in hybridního sporťáku Evora, který dostal tříválec o objemu 1,2 litru a 17 kWh baterii. Auto s kódovým označením 414E se ale nikdy nedostalo do produkce. „Vše je možné. Není problém jej tam dát,“ odpověděl na možnost hybridního pohonu v Emiře šéf evropského Lotusu Matt Windle britskému médiu Auto Express.

U lehkého sporťáku ale s největší pravděpodobností půjde o jiný systém, než jaký Lotus plánuje pro své čínské modely. Pravděpodobnější zde je tradičnější přístup s elektromotorem v převodovce, podobně jako to mají třeba Ferrari 296 nebo McLaren Artura. Který motor bude základem, Windle neřekl. V současné době se do Emiry montuje čtyřválec od AMG a šestiválec od Toyoty a pravděpodobně se chystá osmiválcová verze, která japonskou V6 nahradí. A údajně se plánuje i otevřená verze, na kterou byl podvozek Emiry připraven už při vývoji.

Lotus Eletre • Zdroj: Lotus

Zdroj: Auto Express, zdroj foto: Lotus, zdroj videa: Lotus