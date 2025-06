Joyride s hercem Radimem Fialou: Pokec dvou chlapů o autech, práci i Jiřím Bartoškovi

Jsou lidé, se kterými si nemáte co říci po první minutě rozhovoru. A pak jsou lidé, se kterými se můžete bavit a smát ještě dlouho poté, co na paměťových kartách kamer dojde úložiště. Herec Radim Fiala rozhodně patří do té druhé skupiny.

Přiznám se, že rozhovory už moc často nedělám. Dříve jich rozhodně bylo více, protože ještě v době slavných evropských autosalonů proti mně a mým kolegům sedávali šéfové automobilek, designéři a lidé z vývoje aut. To jsme se ale bavili hlavně o technice, budoucích plánech a podobně. A protože už na autosalony prakticky nejezdíme, trochu jsem vypadl ze cviku.

Dnes to naštěstí nebude tak formální jako s představiteli automobilek. Povídal jsem si totiž s televizním, filmovým a divadelním hercem Radimem Fialou, který u nás nebyl poprvé. Před lety jste ho mohli zaznamenat v tištěném časopise Svět motorů, loni se zastavil na rozhovor v televizním Světě motorů, a dokonce přijal pozvání i do podcastu Moje auto kolegy Davida Šprincla. Říkáte si, co více se ještě můžeme dozvědět? Čtěte dále…

Koupili jsme poslední evropský lidový sporťák! Žít s ním je krásné prokletí František Pisarovič Videa

Herec Radim Fiala je totiž také autař. Miluje vozy Saab a momentálně po českých a zahraničních silnicích prohání vozy Peugeot. Měl elegantní model 508, který si zamiloval, s modelem 408 vyrazil za dobrodružstvím na slavnou transfagarašskou magistrálu a aktuálně jej můžete potkat v Peugeotu 3008 s mild-hybridním benzinovým motorem.

My měli letos v dlouhodobém testu Peugeot e-3008, tedy plně elektrickou verzi modelu 3008, proto jsem Radima Fialu poprosil, aby mi ho pomohl otestovat. A bylo z toho nakonec tak dlouhé povídání, že to skoro všechny naše kamery vzdaly. Probrali jsme filmování, auta a řeč došla i na nedávno zesnulého herce Jiřího Bartošku. Není to typický rozhovor formou otázka – odpověď, ale zkrátka povídání dvou chlapů, kteří mají rádi auta a nebojí se o nich mluvit otevřeně.

Zdroj foto a video: Marek Primer