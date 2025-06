Dacia Duster má zůstat levnou čtyřkolkou i coby elektromobil

Až za pár let přijde Dacia Duster coby elektromobil, bude mít pohon všech kol a bude jedním z nejdostupnějších takovýchto aut na trhu.

Budoucnost Dacie Duster se neodchýlí od současného ethosu tohoto modelu, i když bude jezdit na elektřinu. Vyplývá to z informací o tom, co rumunská značka chystá; britský magazín Autocar je zjistil od Denise Le Vota, jejího generálního ředitele. Dacia má odhalit plány do budoucna během letošního listopadu. Podle Le Vota to bude „hodně o elektrifikaci“.

Elektrický duster „časem přijde“, řekl Le Vot, ovšem bez dalšího upřesnění. Stejně jako ostatní dacie, i on bude stát na platformě CMF-BEV, která je základem renaultů 4, 5 a chystaného twinga. Také je v podstatě úpravou současné platformy dusteru i dalších dacií, CMF-B, pro zástavbu elektrického pohonu.

Dosud všechna auta na CMF-BEV jsou výhradně předokolky. Tato platforma však umožňuje použití druhého elektromotoru pro pohon zadní nápravy. A díky tomu může být duster – stejně jako Renault 4 – i v elektrické éře čtyřkolkou. Neměla by to být jediná volba; současný spalovací duster má zůstat v nabídce s modernizacemi hluboko do příštího desetiletí.

TEST Dacia Duster TCe 130 4×4 – Výrazný, ale ne vždy správným směrem Marek Bednář Testy

I v elektrické verzi by měl zůstat jedním z nejdostupnějších aut s pohonem všech kol na trhu. Kdy přijde, zatím není jasné; nejdříve je na pořadu dne elektrické sandero. Takový pohon dostane tento malý hatchback v příští generaci, která by se měla objevit v roce 2027. Nebude to jediná možnost pohonu, ovšem s tím, že spalovací verze v nabídce bude faceliftem současného sandera spíš než zcela novým autem.

V krátkodobějším horizontu Dacia plánuje spojit s pohonem všech kol i hybrid. Právě hybridní duster s pohonem 4×4 se chystá ještě do této generace onoho crossoveru, a dokonce ještě letos. Mělo by jít nikoliv o klasickou hřídelovou čtyřkolku, nýbrž o řešení s druhým elektromotorem na zadní nápravě.

Změny čeká také dosud jediný elektromobil a zároveň nejmenší vůz značky, model Spring. Ten se v současnosti vyrábí v Číně, což ho při importu do EU zatěžuje dodatečným clem. V příští generaci by měl pro evropský trh být vyráběn v Evropě, a to po boku Renaultu Twingo, s nímž bude technicky spřízněn.

Dacia Duster TCe 130 4x4 zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

zdroj: Autocar | zdroj foto: | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz