Ford EcoSport přichází na český trh. Cena začíná na 399.900 Kč

Nejmenší crossover s logem Ford konečně zavítal i do našich končin. Až do této chvíle se českému trhu model EcoSport vyhýbal, s nedávným faceliftem ale konečně dorazil také na tuzemský trh. Proto se sluší připomenout, že v rámci modernizace došlo na přepracovanou příď, která se více podobá větším sourozencům. Nový design dostala také záď, přesto si EcoSport zachoval specialitu v podobě zadních dveří, které se otevírají do strany. Prý je to v některých případech praktičtější než víko otevírané vzhůru, ale osobně jsem zastáncem klasiky. V neposlední řadě se v rámci faceliftu měnil také podvozek a interiér, dohromady by změn mělo být více než 2300. A to s jedním jediným cílem - aby EcoSport vyhověl náročným evropským zákazníkům.

Jak to jde dohromady s cenou? Akční cena v kombinaci se zážehovým tříválcem o výkonu 92 kW a výbavou Trend činí 399.900 Kč. Ta má ve standardu halogenové světlomety s LED denním svícením, mlhovky, přední a zadní okna v elektrice, rádio se šesti reproduktory a barevným displejem nebo manuální klimatizaci. Výhodněji můžete pořídit také speciální verzi Titanium TOP Edition se stejným motorem za 464.900 Kč, která má oproti standardní výbavě Trend vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná jsou dále přední sedadla i volant. Nechybí parkovací senzory vpředu a vzadu, elektricky sklápěná zrcátka či prémiový audiosystém B&O s deseti reproduktory, subwooferem a osmipalcovým barevným displejem multimediálního systému.

Ford EcoSport: Akční ceny TOP Edition Motor Výbava Akční cena 1.0 EcoBoost Trend 399.900 1.0 EcoBoost Titanium TOP Edition 464.900 1.0 EcoBoost ST-Line TOP Edition 484.900

Třetí zvýhodněnou verzi představuje sportovně vyhlížející provedení ST-Line TOP Edition, které stojí na sedmnáctipalcových kolech, střecha je vyvedena v kontrastní barvě a nechybí ani sportovní podvozek. Výčet prvků nad rámec standardní výbavy je stejný jako u předchozí verze, přičemž Ford si ji s totožným motorem jako v předchozím případě cení na 484.900 Kč.

Jako jedno z mála SUV této velikosti nabízí EcoSport také pohon všech kol, kombinovaný je výhradně se vznětovým čtyřválcem 1.5 EcoBlue o výkonu 92 kW a 300 Nm se šestistupňovou manuální převodovkou. Dostupný bude od letošního léta, takže na cenu si budeme ještě nějakou chvíli muset počkat. Slabší provedení turbodieselu s výkonem 70 kW je v nabídce již nyní a s výbavou Trend stojí 489.990 Kč, ve verzi ST-Line vás pak přijde na 587.990 Kč.