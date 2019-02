Formule 1 se vrací na scénu. Láká na novou sezonu i unikátní dokument

Jak už jistě víte z našeho formulového portálu F1Sport , přípravy na novou sezonu formule 1 jsou v plném proudu. Představily se nám všechny letošní vozy, které již pilně testují na okruhu nedaleko Barcelony. Monoposty se k prvnímu závodu nového ročníku rozjedou 17. března v australském Melbourne. Vy si můžete čekání na start první grand prix zkrátit přiloženými videi.

To první je upoutávkou z dílny týmu Sky Sports F1, do kterého patří třeba Jenson Button, Nico Rosberg či Paul di Resta, všichni bývalí závodníci F1. Co na tom, že je to vlastně jen reklama pro samotnou televizi, když je opravdu zdařilá. Video začíná ranými fázemi sportu, přes ikonický černozlatý Lotus se zase dostáváme k vyhroceným soubojům Ayrtona Senna a Alaina Prosta. Všechno je pak završené v „dnešním“ paddocku, kde se moderátoři britského týmu setkávají u letošního monopostu úřadujícího šampiona Lewise Hamiltona. Celé video si můžete pustit tady

Druhé video nás zase láká na připravovaný dokument, respektive několikadílnou sérii z produkce Netflixu. Jmenuje se Formula 1: Drive to Survive a vlastně jde o pohled pod pokličku celého sportu. Tvůrci (kteří mají mimo jiné na kontě dokumenty Amy či Senna) říkají, že se v průběhu natáčení potkávali s rodinami, týmy, ale i samotnými závodníky, aby běžným smrtelníkům přiblížili zákulisí formule 1.

Úvodní série je rozdělena do deseti epizod a na Netflixu ji budete moci zhlédnout od 8. března letošního roku. Je to tedy jedna z dalších zajímavých možností, jak si fanoušek tohoto sportu může zkrátit čekání na nový ročník.