Harley-Davidson má další úžasnou novinku. Inspiroval se dragstery  

Harley-Davidson koncem července letošního roku odhalil plánované modely pro blízkou budoucnost a expanzi do nových kategorií spolu se závazkem pokračovat ve výrobě a rozvoji velkých motocyklů řady Touring a Cruiser.

Nyní severoamerický výrobce motocyklů představuje své novinky pro modelový rok 2019, z nichž tou nejvýraznější a zároveň nejdůležitější je zcela nový člen rodiny Softail v podobě modelu FXDR 114. Tato novinka je v materiálech značky Harley-Davidson uváděna jako nesmlouvavý power-cruiser, který do její nabídky přináší svěží vítr plný síly a výkonu.

Harley-Davidson FXDR 114 využívá rám řady Softail v kombinaci s moderními komponenty odpružení kol a motorem Milwaukee-Eight V-Twin. Tento vidlicový dvouválec o objemu 1868 cms točivým momentem 161 N.m je nejvýkonnějším motorem pro modely řady Softail.

Design novinky je inspirován motocyklovými dragstery, což odhaluje její vzhled i masivní zadní pneumatika s šířkou 240 mm. Zároveň má FXDR 114 s celkovou délkou 2425 mm, sedlem ve výšce 720 mm a hmotností 289 kg představovat motocykl, který svému jezdci dovolí větší úhly náklonu v zatáčkách než kterýkoli jiný model Softail.

Harley-Davidson pro modelový rok 2019 věnoval svou pozornosti i modelům Touring a Trike. V jejich případě je hlavní novinkou systém Boom! Box GTS. Ten je určen pro vybrané verze řad Touring a Trike, jimž poskytne moderní vzhled a ovládání po vzoru nejnovějších tabletů a mobilních telefonů, výjimečnou odolnost a speciální funkce jen pro motocykly. K tomu kompatibilitu se standardem Apple CarPlay (při použití mikrofonu ve volitelných headsetech Harley-Davidson Genuine Motor Accessories) a hlasové ovládání.

Vybrané modely Touring a Trike dostanou v modelovém roce 2019 motor Milwaukee-Eight 114. Motor Milwaukee-Eight 114 se zdvihovým objemem 1868 cmje největším agregátem, jaký společnost Harley-Davidson nabízí u standardních továrních modelů.

Nový elektronický brzdový systém Reflex Linked Brake pro tříkolové modely Harley-Davidson 2019 Tri-Glide Ultra a Freewheeler zahrnuje systém ABS (Antilock Braking System), systém kontroly trakce TCS (Traction Control System), systém řízení prokluzu DSCS (Drag-Torque Slip Control System) a propojené brzdy vepředu a vzadu. Tyto funkce společně zvyšují bezpečí a jistotu při řízení.

Úplně nová technologie odpružení Harley-Davidson Touring 2019 má tříkolovým modelům Tri-Glide Ultra a Freewheeler poskytovat větší pohodlí za jízdy a snadné nastavení předpětí odpružení.

Divize Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO) si pro modelový rok 2019 připravila na základech motocyklů řady Touring tři limitované edice, které zaujmou svými barvami, ale především se mohou pochlubit velkým dvouválcem Milwaukee-Eight 117 a bohatou standardní výbavou zahrnující systém Boom! Box GTS.

První z limitovaných edic představuje model 2019 CVO Limited, který nabídne maximální komfort a luxus při dlouhý i krátkých vyjížďkách. Následuje 2019 CVO Street Glide, představující ostře řezaný bagger a poslední je 2019 CVO Road Glide s výrazným designem, který podtrhuje štíhlé přední 21palcové kolo.

Harley-Davidson vedle stávajících, modernizovaných a zcela nových modelů nabídne v modelovém roce zájemcům o své modelu i širokou paletu příslušenství.

Zákazníci se tak mohou těšit například na nový sedmipalcový světlomet Daymaker Adaptive LED. Ten používá patentované snímače a elektroniku integrovanou do světlometu ke zjištění úhlu náklonu motocyklu a automatickému nasměrování dodatečného osvětlení do zatáček a míst, která by jinak zůstala při použití tradičních LED světlometů neosvětlená.

Nová kolekce Dominion nabízí jedinečnou příležitost, jak personalizovat jednotlivé prvky příslušenství pro téměř nekonečné možnosti customizace. Tato kolekce je nabízena v černé eloxované a bronzové matné základní barvě a využívá vyměnitelné prvky v kartáčované černé, bronzové a eloxované oranžové barvě nebo s povrchovým zpracováním z broušeného hliníku, které lze použít do jakékoli kombinace.

Doplňky Screamin' Eagle jsou navrženy tak, aby umožňovaly konkrétní navýšení točivého momentu a výkonu bez zdlouhavého zkoušení různých kombinací, které obvykle doprovází úpravy motoru.

Nová 4,5palcová koncovka výfuku Screamin’ Eagle pro model Harley-Davidson Sport Glide například podporuje úpravy Screamin’ Eagle Stage I až IV. Nový kryt ventilů Screamin’ Eagle pro motor Milwaukee-Eight nechává nahlédnout „co je uvnitř...“ a je ozdoben luxusním kovovým emblémem s vyznačením zdvihového objemu 107, 114 nebo 117 a úrovní úprav Stage.

Harley-Davidson pak již tradičně vedle motocyklů myslí i na jejich jezdce a pro ně má připraveny mimo jiné kolekce oděvů FXRG for Touring a FXRG for Urban, zahrnující pánské i dámské bundy a kalhoty, které jsou navrženy přímo pro jízdu na motocyklu.

Kompletní FXRG Collection zahrnuje i tři helmy FXRG a nepromokavé rukavice FXRG Dual Chamber Gauntlet.