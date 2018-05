Hot Wheels před důchodem: Americké „angličáky“ slaví padesátiny  

Jaké bylo vaše první reálné auto, to si pamatujete určitě. Ale jaké bylo vaše skutečně první auto? To bylo totiž mnohokrát zmenšené a nejspíš už jej dávno nemáte. Skončilo nejspíš odřené někde v popelnici nebo zapomenuté na pískovišti. Ale pro miliony lidí po celém světě to první auto vyrobila stejná firma – Hot Wheels. První z nich dodala tahle největší „automobilka“ na světě na trh už před padesáti lety.

Video

Bylo to 18. května 1968 na veletrhu hraček v New Yorku, kde Mattel představil vlastní řadu autíček, která měla konkurovat zavedeným angličákům Matchbox. Jako první se představil Chevrolet Camaro, ovšem model vycházel z upraveného exempláře. A jakoby to předznamenalo i celou nabídku firmy, která se na rozdíl od anglické konkurence zaměřila na sportovní, závodní upravená a „vytuněná“ auta. Po Camaru dorazila na trh Corvette, Cadillac Eldorado, Pontiac Firebird, Ford Mustang a pak další a další legendární auta od sporťáků, přes dodávky, po náklaďáky.

Série se stala obrovským hitem a za pět dekád se prodalo přes 6 miliard autíček. A každou vteřinu se vyrobí dalších 17 kousků. Speciální oranžové autodráhy vznikne každý rok 9.656 kilometrů, což je tempo, které můžou téhle firmě naši silničáři jen závidět.

Základní autíčko koupíte zhruba za 1 dolar, což se nezměnilo za celých 50 let. A přitom si každý rok můžete vybírat ze zhruba 130 nových druhů. Celkově jich firma vyrobila přes 20 tisíc. Na těch nejvzácnějších se dá vydělat, jeden kus modelu Beach Bomb (VW Transporter se surfy v interiéru) se nedávno prodal za 72 tisíc dolarů. Radši prohrabte půdy, zda jej také nemáte.

U příležitosti padesátého výročí bude uvedena speciální kolekce s replikami pěti autíček, které prý budou stejné jako původní modely z roku 1968. A jako už poněkolikáté, Chevrolet představí speciální Camaro, které bude stejné jako malé autíčko od této firmy. Sběratelé se tedy mají stále na co těšit. Nebo spíš my všichni, protože ač se mi autíčka HW nehodí do sbírky, když na vás u pokladny pokukuje DeLorean DMC-12 Time Machine z Návratu do budoucnosti nebo KITT, tak je prostě k nákupu přihodím.