Velký test nealko piv prodávaných v Česku: Kvalita a roste! A zájem taky

Chutná vám pivo? Potřebujete v horkých letních dnech zahnat žízeň, ale ještě musíte usednout za volant? Zkuste to nealkoholické. My jsme pro vás vyzkoušeli dvacet vzorků včetně ochucených nápojů.

Češi jsou národ pivařů a pití zlatavého moku pro většinu z nás představuje jakýsi národní sport. Jenže alkohol se příliš neslučuje s řízením motorových vozidel. Takže pokud chceme uhasit žízeň nějakým hořkým nápojem, většinou sáhneme po nealkoholickém pivu. Výběr je opravdu bohatý a je těžké se dopočítat přesného počtu produktů, zejména když k nim připočítáme i ochucené varianty.

O oblíbenosti nealkoholických piv (včetně ochucených) svědčí trend z posledních let. Podle statistik jejich výroba a spotřeba v Česku neustále roste a v roce 2022 dosáhl výstav (výroba) 172 % proti roku 2013. Ještě zajímavější je poměr nealkoholických piv vůči těm alkoholickým. V roce činil pouhých 4,5 % z celkového výstavu piva v ČR, v roce 2022 to bylo 8,3 %. Trend na trhu je tedy jasný. „Už to není jen nealko pití pro řidiče. Spotřebitelé si ho dopřávají při aktivním životě, na kole, na lyžích, ale čím dál víc taky jako čepovanou alternativu v hospodě při posezení s přáteli. Navíc vidíme i jasný trend otevřenější společnosti, kdy lidé přestali odsuzovat nepijáky a u jednoho stolu se tak baví všichni, s klasickým pivem nebo nealko pivem,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik. „V letních měsících potom jednoznačně převažuje prodej ochucených nealko piv,“ dodává tisková mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová.