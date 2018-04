Isdera se vrací. Místo aut s motory Mercedes přichází elektrický sporťák!

Německá Isdera (Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing) dnes vlastněná hongkongským investorem proslula sportovními automobily využívajícími techniku od Mercedesu, ať už modelem Imperator 108i nebo modelem Commendatore 112i. Po letech se vrací s novým sportovním automobilem, Isderou Commendatore GT. Místo spalovacího motoru tentokrát firma vsadila na elektřinu!

Automobil s pro značku charakteristickými racčími dveřmi je poháněn dvěma elektromotory o celkovém výkonu 600 kW a 1.060 N.m. Umístěny jsou u přední a zadní nápravy, což zajišťuje pohon všech kol.

Tato síla Isdeře umožňuje zrychlit z 0-100 km/h za 3,7 sekundy, což v prostředí elektrických sporťáků možná není tak dech beroucí hodnota, stále je to ale dost rychlý stroj. Na dvoustovce je pak auto za 9,8 sekundy, přičemž údajně umí jet až 302 km/h. Výrobce jej ale bude nabízen s omezovačem nastaveným na 250 km/h. Asi aby majitelům při vysokorychlostním runu nedošla „šťáva“...

To se při ostré jízdě může stát, a to přestože Isdera využívá masivní akumulátor s kapacitou 105 kWh. To je tedy více než u Tesly Model X P100D, která využívá 100kWh baterie. Při běžné jízdě však Commendatore GT má zvládnout ujet až 500 kilometrů na jedno nabití (podle normovaného cyklu WLTP), přičemž baterie lze dobít na 80 % jejich kapacity za pouhých 35 minut.

Jméno i celková silueta elektrické novinky navazuje na dřívější Isderu Commendatore 112i z roku 1993, poháněnou šestilitrovým dvanáctiválcem Mercedes kombinovaným s šestistupňovou manuální převodovkou. Obě auta spojují i již zmíněné k nebi otevírané dveře, příď a záď je však kompletně odlišná, stejně jako interiér. Ten je navržen v duchu poslední módy, což znamená velkou obrazovku v přístrojovém štítu a na středovém panelu.

Isdera Commendatore GT bude oficiálně představena na nadcházejícím autosalonu v Pekingu, kde se dozvíme i bližší informace o ní. Třeba o výrobě, která podle zákulisních zpráv bude limitována na pouhé dva exempláře. To by z něj byl velký unikát, že? Pro Isderu ale nic nového, i její předchozí auta vznikla maximálně v pár desítkách exemplářů. To by se ale mohlo změnit, pod novým majitelem Isdera plánuje expanzi, jejíž součástí by mohl být i loni představený crossover EX5, prezentovaný pod značkou Weltmeister.