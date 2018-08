Jaguar Land Rover do roku 2024 kompletně obmění svoji nabídku. A zbaví se osmiválce

Britská automobilka Jaguar Land Rover v minulých letech čile rostla, rozšiřovala svoji nabídku, což přineslo i více zákazníků. Letos se ale situace proměnila a firma se dokonce za první fiskální čtvrtletí roku propadla do ztráty. Rychle se však chce vrátit zpět na výsluní, což dokazují i plány pro následující roky. Do roku 2024 chce Jaguar Land Rover kompletně obměnit svoji nabídku.

Do roku 2024 tak značky Jaguar a Land Rover mezigeneračně vymění všechny své dnešní modely, vedle nichž představí i novinky v nabídce. Výsledkem tak má být představení 99 nových modelových variant, což je pro vcelku malého výrobce financovaného indickou Tatou úžasné číslo.

Jako první z těchto novinek dorazí na trh druhá generace Range Roveru Evoque , chystaná pro příští rok. Design populárního SUV se tolik nezmění, v útrobách však máme očekávat razantně přepracovanou platformu stávající generace.

Technika pojmenovaná Premium Transverse Architecture (PTA) bude ještě využívat hlavně ocel, do budoucna ale Jaguar Land Rover počítá s tím, že by všechny jeho vozy využívaly novou hliníkovou architekturu Modular Longitudinal Architecture (MLA). To by překvapilo, protože by v takovém případě měly i nejmenší vozy v nabídce prostorově náročný podélně uložený motor. MLA má být lehčí než dnešní varianta, což bude výhodou hlavně při očekávané zástavbě hybridního pohonu. Navíc bude natolik modulární, že bude moci být kombinována s novou generací motorů, od tříválců po šestiválce.

Pokud se divíte, proč nehovoříme o osmiválcích, je to tím, že se jich Jaguar Land Rover podle zákulisních zpráv hodlá zbavit. Emise jsou emise a dnešní pětilitrový osmiválec britského výrobce není zrovna známkou úspornosti, takže bude muset skončit. Nahradí ho vysokovýkonné verze nového řadového šestiválce rodiny Ingenium, které kvůli snížení spotřeby a zlepšení reakcí motoru využijí elektřinou poháněné turbodmychadlo.

Prvním vozem s architekturou MLA bude údajně dlouho očekávaný nový Defender, který podle současných plánů dorazí v roce 2020. Odsouvání jeho příchodu údajně souvisí právě s vývojem nové platformy. Technika bude využita také pro nový Jaguar J-Pace, velké superluxusní SUV plánované rovněž pro rok 2020.

Zajímavou novinkou má být i automobil přezdívaný Road Rover , což má být jakýsi Allroad z dílny Range Roveru, model zatím nejblíže osobním vozům od této značky. Má se jednat o elektromobil, přičemž jeho příchod je avizovaný pro rok 2022. Přijde ale jen v případě, že se Jaguar Land Roveru bude dařit. Pokud přijde pokles prodejů nebo dokonce nějaká ekonomická krize, je prý první takzvané na ráně.

Naopak nová generace Range Roveru je jistotou, přijde prý za tři roky. Využije 48V elektrickou síť, což bude znamenat hybridní pohon už v základu. Později dorazí i elektrická varianta, cílená hlavně na čínskou klientelu.