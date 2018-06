Špioni nafotili interiér nového Range Roveru Evoque. Podívejte se na největší změnu

Když jsem před časem psal test Range Roveru Evoque první generace, pochvaloval jsem si, jak nadčasový design dokázali Britové zhotovit. Zkrátka auto, které i po dlouhých sedmi letech vypadá, jako by šlo o čerstvou novinku.

S tím souvisí i designové inovace chystané pro druhou generaci, jež spatří světlo světa již letos. Z prvních špionážních snímků se zdá, že se vnější změny ponesou jen v decentním duchu. Evoque má i nadále boční linie postupně vystupující nahoru k oknu pátých dveří, zůstávají i prolisy na dveřích či obdobně zpracované nárazníky. Proč měnit něco, co funguje, že? Dacia Duster by mohla vyprávět.

To interiér už se dočká podstatně výraznějších změn. Doba přeci jen pokročila a Evoque tak musí vyjít moderním zákazníkům vstříc. Série špionážních snímků odhaluje největší novinku – dvě dotykové obrazovky. Ty už jsme mohli vidět v modelové řadě Velar , ale dostal je i velký Range Rover či Range Rover Sport

Neočekávají se ani změny v dostupných variantách. Vedle pětidveřového provedení tak můžeme i nadále počítat s třídveřovým kupé a hlavně kabrioletem. Ten je v aktuální nabídce SUV se stahující se střechou vlkem samotářem, což se ale brzy změní. Již z dřívějška víme, že kabriolet chystá Volkswagen z modelu T-Roc a s myšlenkou si pohrává i BMW u modelu X2

Díky jen drobným úpravám může Evoque i nadále zůstat na architektuře D8. To ovšem neznamená, že by se v útrobách neměnilo vůbec nic. Očekává se nárůst rozvoru o zhruba 20 milimetrů, aby se délka mezi nápravami vyrovnala Jaguaru E-Pace . Přinést to má pochopitelně více místa pro cestující na zadních sedačkách. Již při přípravě první generace si Land Rover pohrával s možností projektu Evoque XL, delšího sourozence, který byl však smeten ze stolu.

Nasazení výše zmíněné platformy mimo jiné znamená, že Evoque bude zřejmě posledním produktem Land Roveru bez jakékoliv formy elektrifikace. Počátky této podlahy sahají až do devadesátých let a stěží na ní půjde postavit mild-hybrid, natožpak plnokrevné hybridní pohony. Pohonné jednotky mají tvořit vznětové a zážehové dvoulitry, v obou případech ve vícero výkonnostních variantách. Land Rover prý nabídne i vylepšený systém Terrain Response pro terénní hrátky, ve hře je i aktivní vektorování točivého momentu po vzoru E-Pace.

O oficiální premiéře zatím řeč nepadla, ale očekává se, že by se mohla odehrát na podzim letošního roku. Dodávky k prvním zákazníkům pak mají odstartovat v průběhu jara roku příštího.