Jakub Kornfeil a Filip Salač budou týmovými kolegy  

Angažmá se podařilo vyjednat s týmem Redox Prüstel GP pro Jakuba Kornfeila a Filipa Salače, který za tento tým startuje již třetí sezónu. Oba špičkoví jezdci budou společně také reprezentanty Autoklubu ČR.

Jakub Kornfeil, který při letošním závodě mistrovství světa v Brně obsadil úžasné třetí místo, už za tým Redox Prüstel GP závodí, takže v týmu nebude žádným nováčkem. Co říká o angažmá Filipa Salače? „Mám velkou radost, že se do mistrovství světa dostal další Čech a budeme startovat v jednom týmu. Je to neskutečný úspěch pro Autoklub a celou Českou republiku s ohledem na to, jak malá země jsme a jak je složité se do mistrovství světa dostat. S Filipem mám naprosto výborný vztah a je skvělé, že náš profesionálně fungující tým posílí právě takový jezdec jako je on. Už se fakt těším, až se tato informace dostane na veřejnost a doufám, že za námi budou stát všichni čeští fanoušci. Věřím, že budeme dobří parťáci a silná dvojka, která brzy ukáže, co v ní je,“ těší se na svého nového kolegu Jakub Kornfeil.

Filip se nepotřebuje učit

Aktuálně sedmý muž průběžného pořadí nejslabší kategorie se se Salačem zná už řadu let a snaží se jej podporovat. „Filipa sleduji už od doby, kdy byl metr vysoký a začínal s minibiky. Je to teď jediný český talent a je fajn, že se do Moto3 dostal,“ uvedl Kornfeil. Základem je, že bude mít i nadále k dispozici tovární podporu KTM. Role učitele nového týmového kolegy se nebrání. I když prý nebude potřeba. „Doufám, že bude fungovat týmový duch a strategie. Budeme si samozřejmě předávat informace. On je sice nový, ale na motorce umí jezdit. Je to hotový pilot, má na to, aby jezdil desítku. Je to talent a teď je to jen o tom, jak vše prodá. Je ve skvělém týmu,“ dodal Kornfeil.

Pro Filipa Salače znamená start v novém týmu především přestup z Red Bull MotoGP Rookies Cupu do silnější kategorie Moto3, kterou si už krátce vyzkoušel při mistrovství ČR v Brně. „Přestupem do Moto3 se mi plní další velký sen. Vím, že to nebude jednoduché, ale díky startu na divokou kartu v Brně jsem se mohl s technikou kategorie Moto3 krátce seznámit. Po tréninkových časech jsem byl přesvědčený, že umím dobře zajet i v této třídě. Děkuji všem za velkou příležitost a šanci ukázat svoje schopnosti. Teď se budu ještě maximálně soustředit na zbytek letošní sezóny, a pak už mě čeká náročná příprava na rok 2019,“ komentoval svůj jezdecký posun šestnáctiletý Filip Salač.

Zájem měli všichni

„Dva čeští jezdci v Moto3 a dokonce v jednom týmu, to je na naše poměry opravdu unikátní záležitost. Filip a Jakub budou mít k dispozici špičkovou techniku, připravenou stejně špičkovým týmem Redox Prüstel GP. Oba jezdci už několikrát prokázali svoje kvality a jsem přesvědčen, že budou skvěle reprezentovat nejen Autoklub České republiky, ale také celou Českou republiku. Ještě bych doplnil, že Filip Salač je společně s Filipem Marešem prvním produktem našeho programu Czech Talent Team a už nyní chystáme podobně příjemné překvapení v mistrovství světa v jiné motocyklové disciplíně,“ prozradil k novému složení týmu Redox Prüstel GP a k dalším plánům prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Podle jeho slov začaly debaty o možném Salačově přestupu koncem léta a zájem byl oboustranný, ze strany jezdce, tak i německé stáje. „V průběhu června jsme se začali vážně bavit s představiteli Redox Prüstel. O Salače byl zájem i jinde, ale tuhle možnost jsme vyhodnotili jako nejlepší a nakonec skončila i podpisem smlouvy,“ dodal Jan Šťovíček.

Německý tým Redox Prüstel GP v čele s výkonným ředitelem Florianem Prüstelem patří mezi přední týmy v kategorii Moto3 a v příští sezóně bude de facto továrním týmem značky KTM. Italský závodník Marco Bezecchi, který za stáj startuje v letošním roce, momentálně vede mistrovství světa. Špičková technika a spolehlivý tým budou pro Jakuba Kornfeila a Filipa Salače skvělou základnou pro jejich společnou sezonu v Moto3.

– 10. 3. Losail (Katar); 31. 3. Termas de Rio Hondo (Arg.); 14. 4. Austin (USA); 5. 5. Jerez (Šp.); 19. 5. Le Mans (Fr.); 2. 6. Mugello (It.); 16. 6. Barcelona (Šp.); 30. 6. Assen (Niz.); 7. 7. Sachsenring (Něm.); 4. 8. Brno (ČR); 11. 8. Red Bull Ring (Rak.); 25. 8. Silverstone (Brit.); 15. 9. Misano (San Marino); 22. 9. Aragon (Šp.); 6. 10. Buriram (Thajsko); 20. 10. Motegi (Jap.); 27. 10. Phillip Island (Aus.); 3. 10. Sepang (Mal.); 17. 10. Valencia (Šp.).