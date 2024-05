Za volantem omlazené Škody Octavia: Ptejte se, co vás zajímá!

Koncem tohoto týdne nás čekají první kilometry za volantem zmodernizované Škody Octavia. Tentokrát ovšem neletíme na jih Evropy, ale zůstaneme v Čechách a na Moravě. O to zajímavější to však bude!

Škodovka má letos napilno. Na trhu uvádí záplavu novinek. Po omlazených modelech Scala a Kamiq přišly na řadu zcela nové generace Škodovek Superb a Kodiaq. A chvíli po nich přichází i hlavní hvězda v podobě nejprodávanější škodovky historie.

Čtvrtá generace octavie na rozdíl od druhého a třetího vydání naštěstí svou tvář nezměnila nijak výrazně. Přední světla jsou nově více protažená a kopírují nový tvar masky chladiče. Úprav se dočkaly také nárazníky a další části karoserie. Výsledek je ovšem výrazně méně kontroverzní než u zmíněných předchůdců.

Multimediální systém po vzoru větších sourozenců dostane podporu umělé inteligence v podobě ChatGPT, těšit se můžeme také na bohatší základní výbavu, která nově zahrnuje třeba dvouzónovou klimatizaci.

Technika se proměnila o něco více. Ve své pouti již definitivně nepokračuje přeplňovaný tříválec 1.0 TSI, roli základního motoru nově plní čtyřválcová patnáctistovka s 85 kilowatty. Na opačném konci stojí posílený čtyřválec 2.0 TSI modelu RS, který místo dosavadních 180 dává 195 kilowattů.

Vrcholné provedení zatím v ceníku není, chybí také plánovaný plug-in hybrid s motorem 1.5 TSI. Stěžejní motorizace už svou českou cenu ovšem znají. Kompletní aktuální ceník si můžete prohlédnout v tabulce pod tímto odstavcem.

Ceník Škody Octavia po faceliftu Selection Top Selection 1.5 TSI/85 kW 6MT 629.900 Kč 699.900 Kč 1.5 TSI/85 kW mHEV 7DSG 679.900 Kč 749.900 Kč 1.5 TSI/110 kW 6MT 679.900 Kč 749.900 Kč 1.5 TSI/110 kW 7DSG 729.900 Kč 799.900 Kč 2.0 TDI/85 kW 6MT 679.900 Kč 749.900 Kč 2.0 TDI/110 kW 7DSG 779.900 Kč 849.900 Kč *Příplatek za verzi Combi dosahuje 40.000 Kč

Jestliže naprostá většina prezentací nových aut probíhá v zahraničí (kvůli počasí, infrastruktuře a silnicím většinou v zemích jižní Evropy), se Škodou Octavia tentokrát zůstaneme doma. Z Prahy se totiž vydáme do malebného Mikulova a okolí, což nám dává unikátní možnost vyzkoušet omlazený bestseller v domácích podmínkách, které jsou minimálně kvalitou povrchu zdejších komunikací dost specifické.

Vám, čtenářům, opět nabízíme možnost zeptat se na to, co vás zajímá. K dispozici budeme mít kompletní informace k faceliftu a k ruce i některé experty z automobilky Škoda. Dotazy tradičně směřujte do diskuze. Část z nich se pokusím zodpovědět ještě v samotných prvních jízdních dojmech, které kvůli embargu vyjdou 14. května v 10 hodin.