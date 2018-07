Je elektromobil šetrnější než diesel? Velký test zohledňuje i fakta, na která často zapomínáme

Elektromobily už jsou fenoménem dnešního automobilového průmyslu. Co do počtu jde stále ještě o okrajovou záležitost, ale velké automobilky nyní chystají takové investice a produkci, že jejich počet půjde nahoru. Musí, protože pokud ne, budou mít i ty nejprestižnější značky problém.

Jedním z hlavních důvodů, proč by si lidé měli koupit elektromobil , je šetrnější přístup k životnímu prostředí, zejména ve srovnání s dieselovými agregáty . Je tomu skutečně tak? Na zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje snadná odpověď. Organizace ADAC se nyní pustila do velkého testu, ve kterém zohledňuje i aspekty, na které mnohdy zapomínáme. Vynaložená energie se totiž netýká jen pohonu auta, ale i výrobních procesů, dodávek pohonných hmot či následné recyklace baterií. To vše má na bilanci CO2 a šetrnost k životnímu prostředí významnou roli.

Německý autoklub se tak pokusil najít odpověď na to, jestli a od kdy jsou elektrovozy skutečně šetrnější než automobily poháněné fosilními palivy. Odpověď se liší v závislosti na daném segmentu i faktu, kolik z celkové elektřiny je utvořeno z obnovitelných zdrojů. Poslední číslo z oficiálního měření se datuje do roku 2013 a činí 23 procent. V loňském roce to dle tamní agentury pro životní prostředí bylo již 33 %, oficiální potvrzení tohoto čísla ale nikde nepadlo. Dlužno říct, že taková hodnota by v celkovém hodnocení hrála výrazně ve prospěch elektrických a hybridních modelů, avšak test stále ještě kalkuluje s oficiálně udávanými třiadvaceti procenty.

Tvůrci testu přitom nevybírali vozy náhodně, ale sáhli po těch, kterým se v minulosti nejlépe dařilo ve velkém EcoTestu, jenž byl založen na výše popsaném mixu elektřiny a životním cyklu čítajícím nájezd 150.000 kilometrů. Celkem se opíráme o data ze tří kategorií: malé vozy (Mazda 2, Mitsubishi Space Star, Toyota Yaris, BMW i3), kompaktní třída (VW Golf, Mercedes B 200, Dacia Logan, Toyota Prius a Prius plug-in hybrid, Hyundai Ioniq Electric) a konečně vozy vyšší střední třídy (Mercedes E 220d, Mercedes E 400 Coupé, Volvo XC90 Twin Engine a Tesla Model X).

Zajímavé je, že pouze v kompaktní třídě bylo co do produkce oxidu uhličitého s hodnotou 22,5 tuny CO2 nejšetrnější elektrické auto. Ve srovnání s benzinovým motorem se elektromobil z ekologického hlediska začne vyplácet po zhruba 45.000 kilometrech. Mezi malými auty se elektroautu daří, avšak test stále kalkuluje s nájezdem 150.000 km, což je v dané třídě nebývale hodně. Tyto vozy se mnohdy používají jako druhý vůz do rodiny a nenajezdí toho tolik. Jenže jakmile pracujeme jen se třetinovým nájezdem, elektromobily začínají na konvenčně poháněné vozy ztrácet.

A jedna perlička z vyšší střední třídy: nejlépe je na tom vůz s dieselovým motorem, jenž na 150.000 kilometrů vyprodukuje 33 tun oxidu uhličitého. Vzhledem k tomu, že elektroauto je při výrobě a následné recyklaci podstatně náročnější, vyplatí se ve srovnání s dieselem až po neuvěřitelných 580.000 kilometrech! Podrobné informace o jednotlivých třídách naleznete v tabulkách níže.

Malé vozy

Srovnání produkce CO2 malých aut Vůz Pohon CO2 [t/50.000 km] CO2 [t/150.000 km] BMW i3 94 Ah elektřina 13,7 23,7 Mazda 2 Skyactiv-D 105 nafta 11,8 25 Mitsubishi Space Star 1.2 ClearTec benzin 12,4 26,5 Toyota Yaris Hybrid benzin + elektřina 13 26,7

Kdy začne být malý vůz na elektřinu k životnímu prostředí šetrnější? Srovnání s… Elektřina (mix) [km] Elektřina (jen obnovitelné zdroje) [km] Benzin od 80.000 od 24.000 Diesel od 111.000 od 25.000 Hybrid od 58.000 od 14.000

Kompaktní třída

Srovnání produkce CO2 kompaktní třídy Vůz Pohon CO2 [t/150.000 km] Hyundai Ioniq Electric elektřina 22,5 Toyota Prius plug-in hybrid benzin + elektřina 23 Toyota Prius benzin + elektřina 25 Mercedes B 200 CNG 26 Mazda 3 Skyactiv-D 105 nafta 28 Dacia Logan MCV TCe 90 LPG LPG 28,2 VW Golf 1.5 TSI ACT BMT benzin 30

Kdy začne být vůz kompaktní třídy na elektřinu k životnímu prostředí šetrnější? Srovnání s… Elektřina (mix) [km] Elektřina (obnovitelné zdroje) [km] Benzin od 45.000 od 21.000 LPG od 55.000 od 23.000 Diesel od 57.000 od 23.000 Hybrid od 60.000 od 16.000 CNG od 71.000 od 26.000 Plug-in hybrid od 106.000 od 16.000

Vyšší střední třída

Srovnání produkce CO2 vyšší střední třídy Vůz Pohon CO2 [t/150.000 km] Mercedes E 220 d 9G-Tronic diesel 30 Tesla Model X 100D elektřina 41 Volvo XC90 T8 AWD Geartronic plug-in hybrid benzin + elektřina 43 Mercedes E 400 Coupé 4-Matic 9G-Tronic benzin + elektřina 45