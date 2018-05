Nejprodávanější elektromobil Evropy dorazil do ČR. Kolik za něj dáte?  

O elektromobilu Renault Zoe víme již od roku 2012, přesto na český trh přijíždí až o šest let později. Důvodů je více, francouzská automobilka zejména vyčkávala na rozuzlení situace kolem dotačních programů. Nakonec se do prodeje nejžádanějšího elektromobilu Evropy pouští i bez nich, ukázala nám český ceník a poodhalila, co všechno v oblasti elektromobility chystá.

Zoe v roli lídra

Renault má zejména díky modelu Zoe slušné prodejní výsledky napříč celou Evropou. Pokud se na tomto kontinentu prodalo v loňském roce 97.857 čistě elektrických aut, vozy z portfolia francouzské značky tvoří 26,6 % (konkrétně 35.537 ks). V pozici evropského elektrického lídra je přitom Renault již od roku 2012, tedy od příjezdu modelu Zoe.

Skoro se nabízí myšlenka na příjezd nové generace, nebo alespoň důkladného faceliftu. Ale kdepak. Generální ředitel tuzemského zastoupení Zdeněk Grunt připomněl, že Zoe se během svého životního cyklu vyvíjí postupně. Třeba na posledním pařížském autosalonu se ukázal s inovovanými bateriemi, které v útrobách elektromobilu pořídíte i na tuzemském trhu.

Elektrický hatchback půjde objednat od 1. června. Budete-li patřit mezi první zájemce, auto k vám doputuje někdy na přelomu října a listopadu. V ceníku vozu nalezneme Zoe ve třech motorových provedeních a dvou výbavách. Vstupním produktem je motorizace R90 s výkonem 68 kW a točivým momentem 220 N.m. Takové auto koupíte jen v základní výbavě Life od 829.900 Kč. Silnější provedení R110 s výkonem 80 kW a 225 N.m už je výhradou stupně Intens a stojí 897.400 Kč. V obou výbavách koupíte i variantu Q90 za 847.900 Kč, respektive 907.900 Kč. Má stejné technické parametry jako R90, ale navíc umožní i dobíjení o výkonu 43 kW (standardně 22 kW).

Renault Zoe - ceny a technické parametry Motor R90 R110 Q90 Výkon [kW/min] 68/3000-11300 80/3395-11300 68/3000-11300 Max. točivý moment [N.m/min] 220/250-2500 225/250-2500 220/250-2500 Kapacita baterií [kWh] 41 41 41 Nabíjení z dom. zásuvky [h] 25 25 přes 30 Nabíjení třífázovou nab. stanicí 32 A [h] 2:40 2:40 2:40 Zrychlení 0-100 km/h [s] 13,2 - 13,2 Max. rychlost [km/h] 135 135 135 Objem zavazadl. prostoru [l] 338 338 338 Provozní/užitečná hmotnost [kg] 1555/486 -/- 1555/486 Spotřeba el. energie [Wh/km] 133 133 133 Délka x šířka x výška [mm] 4084 x 1730 x 1562 Rozvor [mm] 2588 Cena Life [Kč] 829.900 - 847.900 Cena Intens [Kč] - 897.400 907.900

V základu kromě patnáctipalcových ocelových kol dostanete asistenta rozjezdu do kopce, tempomat s omezovačem rychlosti, LED denní svícení, palubní počítač či soupravu na opravu pneumatik. Vyšší Intens už má v ceně i parkovací paket se senzory nebo elektrické ovládání všech oken. Navíc je auto obuté na šestnáctkách z lehkých slitin. Lze je mít i pro výbavu Life, ale připlatíte si 10.000 Kč.

Pokud jde o baterie, v útrobách vždy dostanete 192 článků v celkem dvanácti modulech. Kapacita baterií činí 41 kWh a celkové napětí má hodnotu 400 V. Sympatická je záruka na osm let nebo 160.000 km. Pokud servis během této doby zaznamená snížení kapacity akumulátorů pod 66 %, bezplatně je na elektromobilu vymění. Tabulky slibují dojezdovou vzdálenost na jedno nabití 400 km, Renault však hovoří o 300 km, v mrazech a náročnějších podmínkách pak řidič může počítat s dojezdem kolem 200 km.

Nechybí ani užitkáče

Zoe ovšem není jedinou elektrickou novinkou, která oficiálně dorazila na český trh. Vybírat lze i z dalších modelů, které ocení hlavně podnikatelé a firmy. Tím prvním je maličké Twizy , které se kromě dvoumístné varianty nabízí i coby jednomístný převozník drobných nákladů ve variantě Cargo.

Takový městský pomocník pro rozvoz pizzy disponuje dojezdem až 100 km, maximální rychlostí 80 km/h a ze zásuvky se nabije za 3,5 hodiny. Do zavazadelníku přístupného díky zadním dveřím otevíratelným do úhlu 90 stupňů naložíte 180 litrů nákladu o maximální hmotnosti 75 kg. Verze Urban pro dva cestující přijde na 319.900 Kč, praktické Cargo je o dvacet tisíc korun dražší.

Druhou a o poznání praktičtější variantou je elektrické Kangoo s výkonem 44 kW, točivým momentem 225 N.m a maximální rychlostí až 130 km/h. Kapacita akumulátoru činí 33 kWh a auto slibuje dojezd 270 kilometrů, což je nejvíce v dané kategorii. Renault poskytne užitečné zatížení 350 kg a fungování modelu uzpůsobil tomu, jak jej zákazníci využívají. Nejčastěji prý s autem najedou okolo 40 km denně a posléze jej přes noc nabíjí v sídle firmy.

Kangoo startuje na částce 699.900 Kč za dvoumístné provedení, větší varianta Maxi už přijde na 729.900 Kč a pětimístné Maxi Combi startuje na částce 759.900 Kč. Z příplatkových položek vypíchněme paket s klimatizací a rádiem s integrovaným displejem, které se ovládá pod volantem. Balíček stojí pro všechny varianty shodných 26.000 Kč.

Všechny elektromobily dobijete nabíječkou s konektorem Typ 2 (Mennekes), který je stále nejrozšířenějším řešením na trhu. Stav dobití, aktuální dojezd, ale i problémy při nabíjení naleznete v mobilní aplikaci, prostřednictvím online rozhraní si lze interiér elektromobilu předehřát i vychladit, úkony lze navíc dopředu načasovat. Jste-li v danou chvíli stále ještě připojeni k nabíječce, neukrojí vám takový úkon dojezdovou vzdálenost.