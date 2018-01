Jízdní dojmy s Volkswagenem Polo GTI: To nejlepší z rodu

Sportovní verze městského hatchbacku Volkswagen Polo nás provázejí téměř čtyři desetiletí. Ani proto nepřekvapí, že několik měsíců po představení šesté generace malého volkswagenu je tu i provedení GTI. A očekávání jsou obrovská. Vždyť běžné polo jezdí výborně, a tohle má pod kapotou zážehový dvoulitr TSI z Golfu GTI. Agregát s výkonem lehce sníženým na 147 kW a točivým momentem 320 Nm dostupným již od 1500 otáček je spojen s šestistupňovým dvouspojkovým automatem DSG – v létě se dočkáme i manuální skříně.

Skrytá výjimečnost

Nové polo se nám líbí, zejména pro dravější výraz. Rozdíl mezi GTI a standardním provedením proto není nijak zásadní. Nejvýraznějším prvkem je velká černá mřížka nasávacího otvoru ve spodní části nárazníku. Specialitou je i rozměrný střešní spoiler, dvojitá koncovka výfuku nebo 17palcová litá kola. Tradiční jsou nápisy GTI vpředu a vzadu, plaketka pod vnějším zrcátkem nebo červená linka na masce zasahující až do světlometů. Na rudém polu se ale tyto prvky ztrácejí, na bílém, modrém nebo šedém laku svítí do dálky.

Uvnitř na nás čekají sportovně tvarovaná sedadla s károvanými potahy designu Clark, příkladně držící tělo. Vnitřek oživují červené panely na přístrojové desce, které zasahují až do výplní dveří. Skvěle se k nim hodí prošívání ve stejné barvě. Sportovní volant padne výborně do ruky a pádla automatické převodovky za ním jsou umístěna přesně v místě, kde je potřebujeme. Takže nezbývá než nastartovat a vyzkoušet, co vůz dokáže.

Pozvolný začátek

První cesta vede na uzavřený okruh, který velikostí připomíná českou Sosnovou, ale pro kompaktní sporťáček by mohl být ideální. Nikam zatím nespěcháme, takže pro krátký přejezd po dálnici volíme poklidné tempo a komfortní nastavení – verze s automatem jsou standardně vybaveny volbou jízdního profilu. Testované vozy navíc dostaly i sportovní paket s aktivními tlumiči a výraznějším zvukovým doprovodem za 6300 Kč. Při poklidné jízdě nás překvapuje, jak pohodlné a přívětivé polo i na velkých kolech dokáže být. Přitom převodovka v automatickém režimu motor zbytečně nevytáčí, funguje rychle a hladce.

Ostrý test

Jenže jsme zde od toho, abychom zjistili, jak se chová na hranici přilnavosti. Závodní trať Rennarena je na to ideální místo. Volíme jízdní mód Sport Select, kde se změní řízení, charakteristika motoru, nastavení ESP i rychlost převodovky. Stačí dvě kola, abychom se s polem sžili a okamžitě poznali, že podvozek snížený o 15 mm, tužší tlumiče a silentbloky dávají GTI správný říz. Stabilita, s jakou vůz drží zvolenou stopu, je ohromující.

Přesné řízení se stará o rychlý přechod z jednoho směru do druhého a chválíme také účinnost brzdové soustavy. Vodící Golf R postupně zvyšuje tempo a konečně dostáváme polo na hranici možností. Zvuk motoru je jadrný, ale rozhodně neruší. Výborný je zátah od nízkých otáček, takže i ostré „vracáky“ zvládáme na dvojku. Potom stačí šlápnout na plyn a GTI vyrazí s dostatečnou razancí, aniž by nám vytrhlo volant z ruky. To je výhoda standardního systému přibrzďování vnitřního kola XDS. Jenže v dlouhých táhlých obloucích, kde polo zalehne na vnitřní kola, zasáhne také, což se projeví chvilkovým přerušením tahu při snaze o zrychlení. Ale i tak je těch pár kol úžasných a GTI ukazuje hravou, ale hlavně nezáludnou podobu. Polo nám dává spoustu informací, abychom ho mohli správně kontrolovat.

Nahoru a dolů

Další testovací trať vede do kopců lemujících celý ostrov. Horské serpentiny jsou pro Polo GTI naprosto přirozené prostředí. Hbitě se proplétá úzkými silničkami, a i když rozhodně nejedeme podle předpisů, cítíme se uvnitř bezpečně. Dokonce i dlouhé sjezdy zvládá s bravurou, protože brzdy vůbec nevadnou. Po jednom z delších klesání se řadou zatáček se měníme za volantem a od kotoučů stoupá dým. I potom však polo brzdí bez chyby.

Když sedíme na místě spolujezdce, všímáme si chybějícího stropního madla. Při dynamické jízdě se tak není čeho chytit. Také bychom nemuseli mít přístrojový štít s 11,7palcovou obrazovku Active Info Display, za kterou si v Čechách připlatíte 9200 Kč. Asi je fajn mít navigaci přímo před očima, ale sportovnímu GTI by více slušely klasické budíky. Spousta údajů na displeji je v tomto případě spíše na obtíž.

Příjemný den za volantem Pola GTI pomalu končí a my jen neradi odevzdáváme klíčky. Více bychom ale ani nenajeli, protože po 230 kilometrech je 40litrová nádrž téměř prázdná. Při poklidném cestování umí GTI jezdit za sedm litrů, ale po našem drsnějším přístupu svítí na palubním počítači 14 l/100 km.

Plusy

Pružný a silný motor

Přesné řízení

Agilní podvozek

Účinnost a dávkování brzd

Boční opora sedadel

Minusy

Zásah XDS v táhlých obloucích

Chybějící madlo na stropě

Zatím jen automatická převodovka

Volkswagen Polo GTI Motor 2.0 TSI Charakteristika přeplňovaný zážehový, R4 Zdvihový objem (cm3) 1984 Výkon (kW při min-1) 147/4400-6000 Točivý moment (Nm při min-1) 320/1500-4400 Převodovka 6AT Provozní hmotnost (kg) 1355 Objem zavazadlového prostoru (l) 305/1079 Maximální rychlost (km/h) 237 Zrychlení 0-100 km/h (s) 6,7 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 6,0 Délka x šířka x výška (mm) 4067 x 1751 x 1438 Rozvor (mm) 2549 Základní cena (Kč) 569 900

Pokračovatel

Historie Volkswagenu Polo GTI odstartovala hned u první generace v roce 1979. Zakladatel sportovního rodu sice ještě na masce nesl označení GT, ale stylem a výkony dokázal rozehřát srdce nejednoho nadšence.

Čtyřválec 1,3 l, výkon 44 kW, hmotnost 775 kg, 0 až 100 km/h za 15,0 s

První sportovní model řady Polo charakterizoval červený rámeček masky chladiče ve stylu Golfu I GTI, černo-červeně lakovaná kola, decentní přední spoiler či ozdobné lišty a loga GT.

Přeplňovaný čtyřválec 1,3 l, výkon 85 kW, rychlost 200 km/h

Mimořádný výkon zajišťovalo mechanicky poháněné spirálové dmychadlo. Výroba omezena na 1500 kusů. S faceliftem přední části a interiéru v roce 1991 dostal motor katalyzátor, takže mu lehce klesl výkon.

Čtyřválec 1,6 l, 16 ventilů, výkon 88 kW, 0 až 100 km/h za 9,1 s

Omezená série 3000 kusů prvního pola označeného GTI byla brzy vyprodána. V roce 2000 prošel vůz modernizací a agregát dostal variabilní časování ventilů, výkon vzrostl na 92 kW.

Přeplňovaný čtyřválec 1,8 l, výkon 110 kW, 0 až 100 km/h za 8,2 s

Přeplňovaný motor 1,8 litru dosahoval výkonu 110 kW. Navíc byla k mání i varianta Cup Edition s výkonem 132 kW, zrychlením z 0 na 100 km/h za 7,5 s a maximálkou 225 km/h.

Přeplňovaný čtyřválec 1,4 l, výkon 132 kW, 0 až 100 km/h za 6,9 s

Downsizingu se nevyhnulo ani Polo GTI. Další řada dostala čtrnáctistovku s kompresorem i turbodmychadlem spojenou s automatem DSG. V roce 2014 se pod kapotou objevil agregát 1.8 TSI poskytující 141 kW, s nímž polo uhánělo až 236 km/h.