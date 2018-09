Jízdní dojmy se Suzuki Jimny: Jak jezdí jediné svého druhu?  

Historie modelu Jimny se píše už téměř 50 let, neboť první generace se představila v roce 1970. Následovala druhá, která je u nás známá pod názvem Samurai, a konečně minulý model, jenž s drobnými facelifty vydržel v prodeji od roku 1998. Letošní novinka zachovává všechny jeho atributy, na které byli zákazníci zvyklí. Vše je jen zabaleno do ještě hranatějšího designu, díky čemuž vypadá jimny jako moderní retro.

Rozměry se proti předchůdci změnily jen mírně, délka se o 50 mm zkrátila, výška narostla o 5 mm a šířka o 45 mm. Kraťoučký rozvor 2250 mm zůstal na svém. Sloupky karoserie jsou téměř vertikální, kapota leží výše a z vozu je velmi dobrý výhled. Pro jízdu v těžkém terénu jimny předurčují mimořádné nájezdové úhly, které se oproti předchůdci ještě vylepšily. Světlá výška narostla z 200 na 210 mm.

Rám je základ

Podvozek nadále tvoří poctivý žebřinový rám, který však vylepšuje křížová a další dvě příčné výztuhy. Torzní tuhost se tím zvýšila o 50 %. Nápravy zůstávají vpředu i vzadu tuhé, nově je na nich však použita vysokopevnostní ocel. Zvětšila se i tloušťka materiálu z 3,5 na 4,5 mm. Rám ke karoserii uchycuje osm nově navržených silentbloků, což přispělo k lepšímu odhlučnění, přičemž hluk tlumí i zesílené výplně v podlaze. Žádný vyložený tichošlápek jimny stále není, ale jízda je výrazně kultivovanější než dříve.

Doménou zůstává nadále terén. My jsme schopnosti malého suzuki vyzkoušeli v soukromém lese Constantia poblíž Frankfurtu. Hluboké koleje plné děr daly vyniknout výborné zkřižitelnosti náprav a potvrdily skvělou tuhost karoserie. Navzdory tomu, že interiér z tvrdých plastů působí docela obyčejně, kvalita zpracování je dobrá a nic nikde nevrzlo. Díky robustní konstrukci můžete jet rychle i po hodně rozbité cestě, což si SUV dovolit nemohou.

Video

Ani v jimny však nechybí užitečný asistent pro sjíždění svahu, při rozjezdu do kopce naopak oceníte systém, který zamezí nechtěnému couvání. Ve strmějších stoupáních a v pomalých pasážích přišla vhod redukce, která převody zkracuje v poměru 2,002:1. Řadí se přímo malou páčkou za řadicí pákou. Jde to snadno, jen je potřeba zastavit. Mezi pohonem pouze zadních a všech kol se přepíná obdobně, lze to však až do rychlosti 100 km/h.

Při jízdě po silnici by přišla vhod šestka, neboť odstupňování i bez redukce je velmi krátké, vůz ve 130 km/h točí 4200 min. Další věcí předurčující jimny především do terénu je řízení. Díky maticové převodce s kuličkami a velmi pomalému převodu se sice do volantu nepřenášejí rázy ani vibrace, ale odezva při rychlejší jízdě po silnici je minimální. V zatáčkách je potřeba počítat s většími náklony a určitou toporností.

Sázka na atmosféru

Pod kapotou nově pracuje místo třináctistovky patnáctistovka, která nabízí 75 kW (+13 kW) a 130 Nm (+20 Nm). Nadále si zachovává atmosférické plnění a nepřímé vstřikování. Žádná divoška to tak není. Větší setrvačné odpory pohonu 4x4 a ve vyšších rychlostech i aerodynamika jimny hodně brzdí. Motor je potřeba točit často přes 3000 mina spokojit se musíte s maximálkou 145 km/h. Na silnici jsme jezdili s rozumnou spotřebou 7,5 l/ /100 km, v terénu to bylo o dva litry více.

Ve výbavě se nově objevil systém nouzového brzdění, hlídání jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek či samočinné přepínání na dálkové světlomety. Mnohé však potěší, že nedošlo na stop-start.

Čtyři a batoh

Palubní deska působí nadále spartánsky, místa je však více než v předchůdci. Pro ovládání základních věcí zůstala klasická tlačítka, po sourozencích však jimny zdědil multimediální systém s dotykovou obrazovou. Odezva displeje by však mohla být lepší. Interiér zůstává čtyřmístný a díky rovné střeše se dozadu vměstná i dvoumetrový jedinec. Jen musí počítat s tím, že kvůli vysoké podlaze bude mít kolena u brady. Kufr je v plném obsazení vyloženě nouzový s objemem 85 l. Pokud zadní opěradla sklopíte, dostanete se na 377 l.

Velmi nás těší, že jimny zůstává pravým offroadem se vším všudy a nabízí ještě lepší předpoklady pro jízdu v těžkém terénu než dříve. V Česku se první vozy objeví v lednu, základní cena není známa. Náš tip je 450.000 Kč.

Plusy

Bytelná rámová konstrukce

Skvělé nájezdové úhly

Výborná zkřižitelnost náprav

Redukční převodovka

Kvalitní zpracování

Minusy

Slabší dynamika

Miniaturní kufr

Laciné plasty v interiéru