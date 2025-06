Zapomněli ho přestat vyrábět? Dodge Durango Hellcat se vrací na pátý rok

Původně mělo durango s V8 Hellcat vzniknout jen ve 3 tisících kusů. Čerstvě však byl ohlášen jeho návrat pro pátý modelový rok. Souvisí to s obnovou rozsahu výroby V8 Hemi.

Dodge Durango se mělo s kompresorovým osmiválcem Hellcat vyrábět rok. Automobilka ho ohlásila pro modelový rok 2021 a po něm už mělo být toto velké americké SUV dostupné opět jen s atmosférickými motory. Pro rok 2023 se ovšem vrátilo, což pochopitelně naštvalo některé zákazníky, kteří si vůz koupili v roce 2020 či 2021 a mysleli si, že budou mít něco exkluzivního.

A s modelovým rokem 2023 to neskončilo. Dokonce to neskončilo ani s modelovým rokem 2025, i když se objevilo pár finálních edicí, protože čerstvě faceliftované durango dostane osmiválec Hellcat i pro modelový rok 2026. Čtvrtý v řadě navíc nad ten jediný, který měla tato verze mít, pátý celkově.

Dodge zatím Durango Hellcat nijak neupřesnil, jen uvedl, že více informací bude na světě během třetího čtvrtletí letošního roku. Na co se připravit, je však celkem jasné – 6,2 Hellcat V8 je kompresorový osmiválec, který dává 717 koní (527 kW) a 881 Nm a když přišel na trh, byl historicky nejvýkonnějším motorem pro produkční silniční auta, který kdy Chrysler, resp. Mopar vyrobil. Durango s ním je „prostě“ nejvýkonnější sériově vyráběné SUV na světě.

Slova o dostupnosti bližších informací ve třetím čtvrtletí dost pravděpodobně souvisí se zprávami, že americká větev Stellantisu obnoví výrobu osmiválce Hemi v rozsahu podobném tomu z roku 2023. Rodina motorů, kterou se bývalý šéf koncernu Carlos Tavares snažil zaříznout, totiž má u zákazníků nejen značky Dodge velkou podporu a nový charger, který je možné mít v elektrické či šestiválcové podobě, se nedočkává zrovna vřelého přijetí.

Tavaresova snaha ukončit výrobu Hemi byla úspěšná jen částečně – motor ve své 5,7l verzi zmizel z RAMu 1500 a poslední generace aut na platformě LA/LD, tedy chargeru, challengeru a Chrysleru 300. Verze o objemu 6,4 l pro větší pick-upy značky RAM ale byla stále ve výrobě, a protože durango ve verzi R/T pořád mělo 5,7 Hemi V8 aspoň uvedený v nabídce, dost možná výroba ani této verze tak úplně neskončila.

Motory V8 Hemi se původně vyráběly v motorárně v mexickém Saltillu, ale tam nyní vzniká třílitrový řadový šestiválec Hurricane. Obnovený rozsah výroby Hemi by měla obstarat fabrika v michiganském Dundee, která dosud produkovala 3,6 V6 Pentastar a 2,4l řadový čtyřválec Tigershark.

Podle starších zpráv měla začít letos vyrábět novou šestnáctistovku, kterou by Stellantis používal v hybridních modelech a přinejmenším pentastar nikam nemizí, takže pokud by měla tahle továrna přibrat „heminy“ ve všech svých verzích pro osobní auta, což znamená základní 5,7 Hemi, větší 6,4 Apache nesoucí logo „392 Hemi“ a patrně tedy i kompresorovou 6,2 Hellcat, můžeme spekulovat o rozšířené kapacitě.

Jak rozsáhlý byl facelift?

Modernizace byla opravdu jen drobná. Základní verze GT s šestiválcem 3,6 Pentastar zůstala beze změn do posledního detailu včetně základní ceny 40.490 dolarů (884 tisíc korun), prostřední R/T s osmiválcem 5,7 Hemi přidává nová kola a vrací do nabídky paket Tow 'N Go za 5.990 dolarů (131 tisíc korun) samostatně.

Na samotné tahání přívěsů, což by název balíčku napovídal, by to byla obrovská suma, ale o přívěsy tu primárně nejde. Je pravda, že s ním durango R/T utáhne 3,9t přívěs, ale součástí paketu jsou větší a silnější brzdy, rychloprůchozí výfuk, elektronicky řízený samosvorný diferenciál na zadní nápravě a adaptivní odpružení.

V podstatě jde o techniku verze SRT 392, jen bez 6,4l verze osmiválce Hemi. Samotný paket pro tahání přívěsů přijde na 1.195 dolarů (26 tisíc korun). Verze R/T přijde na nejméně 51.990 dolarů (1,13 milionu korun), ovšem k ceně hotového auta je vždy potřeba ještě připočítat prodejní daň, která se liší stát od státu.

Kdybyste chtěli vůz mít v Česku, je nutno počítat navíc s cenou dopravy, 10% clem – pokud stihnete import před jeho zvýšením na 25 % v odvetě EU na celní smršť Donalda Trumpa – a 21% DPH ze sumy ceny auta, ceny dopravy a cla.

Svalnaté vozy Dodge V8 mezi sebou vítají nový elektrifikovaný druh • Zdroj: Dodge

