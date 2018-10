Katalánská rallye po 1. dnu: Tänak boj o titul nevzdává

Estonec tak po úvodní části soutěže, která proběhla především na šotolině, zamotává boj o letošní titul. Jeho největší sokové totiž výrazně ztrácejí. Francouz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) je na sedmém a Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) dokonce až na devátém místě.

Pozornost tisícovek českých fanoušků, kteří byli dnes při slunečném počasí a teplotě přes dvacet stupňů kolem trati, však nejvíce poutal český jezdec Jan Kopecký. Pilot továrního speciálu Škoda Fabia R5 je již jistým mistrem světa kategorie WRC 2, ale ve Španělsku by rád završil letošní neporazitelnost na českých i světových tratích.

Kopecký možný déšť neřeší

Po sedmi odjetých rychlostních zkouškách je Kopecký zatím v hodnocení WRC 2 na čtvrtém místě se ztrátou 21,1 sekundy na lídra třídy Francouze Erica Camilliho. Ten jede s debutujícím Volkswagenem Polo R5. „Není to špatné, obě pola startovala hodně vzadu a grip (přilnavost) se každý průjezdem zlepšoval, což byla jejich výhoda. Pro mě však nebyl jejich výkon překvapením, protože u Volkswagenu stále pracuje spousta vynikajících inženýrů a techniků. Svůj potenciál dokazovali, když jezdili s WRC,“ řekl Kopecký v pátek večer.

První den probíhal především na šotolině, což jezdec Škody komentoval těmito slovy: „ Ukázalo se, že pro mě není šotolina pořád to pravé ořechové, ztrácel jsem v rychlých pasážích, což bylo vidět zejména na šesté speciálce. Mám raději, když má erzeta rytmus, což byla dnes čtvrtá a ve druhém průjezdu sedmá rychlostní zkouška.“

Výhled počasí na víkend je spíše deštivý, což by však neměl být pro jezdec továrního týmu Škoda problém. „S vodou máme zkušenosti, když budeme potřebovat, tak přizpůsobíme nastavení. Akorát pneumatiky, které používáme, nemají prořezané venkovní drážky, takže hrozí aquaplaning (smyk), ale s tím musíme počítat,“ připomíná český jezdec.

A zůstalo v něm odhodlání zvítězit. „Nemůžu to naplánovat, protože pola budou na asfaltu jistě rychlá. Bylo by to samozřejmě hezké a máme přece ještě dva dny, abychom se dostali nahoru,“ dodal Jan Kopecký.

Lídr si pochvaluje auto

Katalánská rallye (používá se také výraz Španělská) začala ve čtvrtek večer 3,2 kilometrů dlouhou speciální městskou rychlostní zkouškou v ulicích Barcelony. Vyhrál ji obhájce titulu Ogier a vedl ještě po druhé erzetě. Pak se však prosadil do vedení Tänak, který se stále ještě nevzdal šance být letos šampionem. Zatím mu to vychází. Ačkoliv byl v pátek nejrychlejší jenom v jednom měřeném testu, má na druhého v pořadí náskok téměř půl minuty. „Mám ze svého auta radost. Jenom odpoledne to sice běželo dobře, ale pak jsem začal s autem bojovat. Přesně nevím proč. Jakoby se začaly přehřívat tlumiče,“ líčil situaci Tänak.

Sedmý Ogier na něho ztrácí téměř čtyřicet sekund, ale od druhého místa a vydatnějšího bodového přídělu dělí Francouze pouhých 12,6 sekundy. „Jel jsem, co to šlo, ale Ott byl prostě rychlejší. Dalo se čekat, že na šotolině bylo těžké jet vepředu, ztráceli jsme čas. Dařila se nám i volba pneumatik a grip (přilnavost) auta byl dobrý. V sobotu nás ale čekají náročné podmínky a uvidíme,“ uzavřel Ogier své hodnocení.

Vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu Neuville je až devátý a to rozhodně není důvod ke spokojenosti. Nejlepším výsledkem na pátečních erzetách bylo pro Belgičana sedmé místo. „Pokoušel jsem se zabrat, ale v těchto podmínkách to nešlo. Na čtvrté zkoušce mě potkaly hodiny a na šesté se dostal kámen do brzdiče. Myslel jsem také, že mám defekt. Snažil jsem se vytvářet na Ogiera tlak,“ tvrdil Neuville. Možná to však bylo jeho zbožné přání, protože rychlejší než jeho soupeř v rychlostní zkoušce byl pouze jednou.

Latvala se hodně vztekal

Zřejmě největším smolařem kompletního úvodního dne soutěže byl Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Vyhrál tři rychlostní zkoušky, ve dvou byl druhý. Nebýt smůly na čtvrtém měřeném testu, možná by celkově vedl. Potkal ho totiž defekt levého zadního kola a ztratil téměř čtyřicet sekund. „Jsem děsně vytočený. Měl jsem tady šanci vyhrát a místo toho přišel defekt,“ řekl Latvala na mikrofon. Sprostých slov, kterými svůj vztek doprovázel, však bylo mnohem více. Z desátého místa se do konce páteční části soutěže vyšplhal na pátou příčku. Od druhého místa ho dělí 10,8 sekundy. „Půjde to ještě výše. Mám teď dostatek sebevědomí, které mi dříve chybělo,“ říkal Latvala v servisní zóně.

O jedno místo před ním na čtvrté pozici je devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb, který startuje letos potřetí v barvách továrního týmu Citroën. Čtyřiačtyřicetiletý Francouz dojel v sedmé zkoušce dokonce na druhém místě. „Měl jsem občas pocit, že jedu pomalu, ale časy byly k mému překvapení dobré. Po dopolední sekci erzet jsem udělal nějaké změny na voze a ukázaly se, že byly k lepšímu. Dalo se jet více agresivně, a šlo mi to. Pokud v sobotu zaprší, bude to na asfaltu hodně zrádné. Daniel (spolujezdec) funguje spolehlivě a zatím nic nezapomněl,“ usmíval se Loeb v pátek večer.

Podle současného aktuálního pořadí Katalánské rallye, by bylo pořadí v MS následující: 1. Tänak 193; 2. Neuville 191; 3. Ogier 188. Jedná se však zatím jen o čistě matematický propočet, protože pořadí jistě ovlivní závěrečná Power Stage (speciálně bodovaná rychlostní zkouška). V sobotu čeká na účastníky výhradně asfaltový povrch a na něm sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 121,80 kilometrů.

Průběžné pořadí Katalánské rallye

Stav (po 7 z 18 RZ): 1. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 1:34:27,4; 2. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +26,8; 3. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +29,7; 4. Loeb, Elena (Fr., Mon./Citroën C3 WRC) +30,2; 5. Latvala, Anttila (Toyota Yaris WRC) +37,6; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +39,1; 7. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +39,4; 8. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +44,7; 9. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +59,7; 10. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:07,4; 11. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta R5) +2:25,1; 12. Camilli, Veillas (Fr./Volkswagen Polo R5) +3:56,5 (1. v kategorii WRC 2); 13. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +4:08,3; 14. P. Solberg, Gulbaeková (Nor./Volkswagen Polo R5) +4:16,9; 15. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +4:17,6 (4. v kategorii WRC 2).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Španělské rallye

Sobota – 8.33 RZ8 (14,12 km), 9.19 RZ9 (21,26 km), 10.08 RZ10 (24,40 km), 13.35 RZ11 (14,12 km), 14.19 RZ12 (21,26 km), 15.08 RZ13 (24,40 km), 17.00 RZ14 (2,24 km).

Neděle – 7.35 RZ15 (16,35 km), 8.38 RZ16 (14,50 km), 10.50 RZ17 (16,35 km), 12.18 RZ18 (14,50 km) – Power Stage.