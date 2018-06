Kvalifikace Dutch TT 2018 pro Marca Márqueze, Bagnaiu a Martína  

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu osmým podnikem na okruhu v Assenu. Nizozemský závod se nejede jako tamní Velká cena, letošní ročník se jmenuje oficiálně dle sponzora. Trati se přezdívá, samozřejmě motocyklového sportu. První nizozemská Tourist Trophy se zde jela v roce 1925 na skoro 29 km dlouhé trati po běžných silnicích. Motodrom s délkou 7,7 km byl otevřen v roce 1955. Procházel mnohými úpravami, zkrátil se postupně na šest kilometrů.

MotoGP

Před 12 lety byl totálně rekonstruován, zbyla vlastně jen cílová rovinka a od té doby má 4555 m. Zmizely i dříve typické lehce klopené zatáčky. Tradičně se zde závodilo o body už v sobotu, od roku 2016 ale vyvrcholení tohoto klání připadá na poslední neděli v červnu. V programu silničního motocyklového MS počínaje sezónou 1949 ještě nikdy Circuit van Drenthe, v současnosti oficiálně TT Circuit Assen nechyběl! Tady je jasně vidět, jakou má tradici...

Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek dopoledne Marc Márquez (Repsol Honda). Největší rozruch vzbudil pád Jorgeho Lorenza (Ducati), vítěze předešlých dvou GP. Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Maverick Viñales (Yamaha) a pro změnu havaroval Pol Espargaró (KTM). V sobotním dopoledním měření sil se vrátil do čela Márquez, Viñales za ním zaostal jen o tisícinu. Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS/Honda) si z nepříjemné nehody odnesl zlomeninu prstu a už ho tento víkend na trati neuvidíme.

Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, byl ze všech nejlepší znovu šestinásobný šampion s oranžovou hondou. Aleix Espargaró (Aprilia) upadl, když šel na brzdy, ale naštěstí bez újmy. V sedmé zatáčce si ustlal i velmistr Rossi.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Johann Zarco, který byl ze všech nejrychlejší až v samém závěru a Álex Rins. Dani Pedrosa (Repsol Honda) se dál nedostal...

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, nejdříve řádil Jorge Lorenzo, který zajel čas 1:33,6 min. Sice se ještě decentně zlepšil, ale záhy byl rychlejší Danilo Petrucci a navíc se k nim přidal Rins (Suzuki). Pak přišel ke slovu Marc Márquez (1:33,3 min). Dvě a půl minuty před finišem zaúřadoval opět Lorenzo a šokoval Iannone, který stál čas o další dvě desetinky!

Jenže to nebylo všechno. Rozhodovalo se až v naprostém finále, Márquez se dostal pod 1:32,8, za ním se seřadili v těsných odstupech Cal Crutchlow a Valentino Rossi. Iannone s Lorenzem najednou uzavírali první desítku...

Dutch TT MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:32,791 min 2. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:32,832 min 3. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:32,850 min 4. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:32,870 min 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,933 min 6. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:32,984 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:33,029 min 8. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:33,072 min 9. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:33,120 min 10. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 1:33,167 min 19. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 1:34,145 min

Moto2

Vrátí se Němec Jonas Folger mezi jezdce už příští rok, byť místo v MotoGP mu uzmul Hafizh Syahrin? Minulý týden otestoval v Aragonii stroj Moto2. Šlo o Kalex-Honda zapůjčený přímo výrobcem, ale zkoušel i nové šasi s motorem Triumph 765 pro příští sezónu. Osobně bych mu comeback přál - nejlépe stejně úspěšný jako před nemocí. Vždyť v dosavadní kariéře vyhrál 5 GP!

Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2/Kalex) dostal spravedlivý trest za kolizi, kterou způsobil při GP Katalánska po dojezdu do cíle. Před dvěma týdny nezpomalil a tvrdě sejmul druhého Miguela Oliveiru (Red Bull KTM Ajo). Zítra pojede z konce roštu. A upřímně zcela poprávu.

Prvnímu i druhému pátečním volnému tréninku Moto2 kraloval Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46/Kalex). Ve finiši FP2 si ošklivě lehnul Tetsuta Nagashima a evidentně jej bolelo zápěstí. I v třetí, dnešní část soupeření zůstal Bagnaia nepřekonán.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut a dnešní program uzavírala. Vévodil jí opět „Pecco“, jak se Bagnaiovi přezdívá (1:37,6 min). Stefano Manzi si zajezdil trochu motokrosu. Rychlí byli ale také Marcel Schrötter a Luca Marini. Upadl Jorge Navarro a jeho motorka dokonce přeletěla bariéru. Jinak byla kvalifikace velmi poklidná – až na minimální rozdíly mezi jezdci, které jsou v této třídě obvyklé.

Necelých sedm minut před koncem upadl Álex Márquez. Časomíra se zastavila přesně tři a půl minuty před šachovnicovou vlajkou po těžké havárii Nikiho Tuuliho, který opustil svůj stroj v chumlu v esíčku. Naštěstí jej nikdo nepřejel, ale kopanec z motorky i následný dopad byl opravdu tvrdý a Fin v sanitce putoval do péče lékařů. Kvalifikace se ale po přerušení dojela. Ještě si lehnul Andořan Xavi Cardelús, i on skončil ve zdravotním středisku na okruhu. Vpředu se ale už vůbec nic nezměnilo, na pole position tedy stačil Bagnaiův čas z úvodu..

Dutch TT Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 1:37,608 min 2. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 1:37,681 min 3. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:37,689 min 4. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:37,717 min 5. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP 1:37,768 min 6. Sam Lowes KTM Swiss Innovative Investors 1:37,787 min 7. Fabio Quartararo Speed Up Lightech – Speed Up Racing 1:37,812 min 8. Andrea Locatelli Kalex Italtrans Racing Team 1:37,853 min 9. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:37,856 min 10. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:37,895 min

Moto3

Ve startovní listině nejslabší kubatury letos podruhé figuruje Ai Ogura (Honda Asia Talent Team), poprvé startoval v Jerezu. Divokou kartu dostal stejně jako loni domácí Ryan van de Lagemaat (Lamotec Lagemaat Racing/KTM). Největší změna se však odehrála ve stáji CIP – Green Power, rovněž s rakouskými stroji. Ta těsně před víkendem nahradila Makara Jurčenka Italem Stefanem Nepou (debutoval letos v Mugellu).

Makar k tomu na svém facebookovém profilu uvedl, že k rozvázání smlouvy došlo po vzájemné dohodě a chce dále jezdecky růst. Přitom v posledních čtyřech závodech třikrát bodoval, i když mu pomohly pády soupeřů a do první desítky se nedostal. Přidá nějakou další k dosud odjetým 7 GP, nebo se přesune do jiného seriálu? Už také víme, že pro Brno dostal divokou kartu náš Filip Salač.

Celý víkend zahájil nejlepším výkonem Jorge Martín (Del Conca Gresini/Honda). Druhé volné měření sil patřilo Arónu Canetovi (Estrella Galicia 0,0/Honda), Martín v jeho závěru upadl, dokonce spočinul na nosítkách, ale prohlídka ve zdravotním středisku nic vážného neukázala. Dnešní rannízvládl nejlépe Marco Bezzecchi (Redox PrüstelGP/KTM). Trestalo se za bezdůvodně pomalou jízdu: Dennis Foggia, Ayumu Sasaki, Kaito Toba a náš Jakub Kornfeil se posunou o 12 míst vzad, Adam Norrodin za tentýž, ale opakovaný prohřešek až na úplný konec roštu. Fabio di Giannantonio se válel po zemi...

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut, vstoupil nejrychleji Němec Öttl, ale pak už převzal vládu Jorge Martín (1:42,6 min). Albert Arenas, vítěz letošní GP Francie v Le Mans, se nevešel do jedné ze zatáček a musel mimo, kde upadl. Ten má na svém kontě také penalizaci za způsobenou nehodu v Katalánsku, ale jen pět míst. Havaroval i Kazuki Masaki, jeho poničenou KTM dával dohromady tým RBA BOÉ takřka celý zbytek kvalifikace. Čtvrthodinku před koncem se do čela vyhoupl Enea Bastianini (Leopard Racing/Honda). I Tony Arbolino, který se jednu dobu pohyboval mezi nejrychlejšími si udělal výlet do trávy, ale na motorce se udržel.

Bezzecchi se sťukl s týmovým kolegou Kornfeilem a kontakt jeho předního s Kubovým zadním kolem jej také vyhnal do kačírku. Boural rovněž Arón Canet. Martín i s bolavou nohou se v předposledním kole dostal k 1:42 min a už se jen čekalo na to, kdo na něj odpoví. Nikdo! Za druhého Bastianiniho se však zařadil letos zatím neúspěšný Nicolò Bulega z týmu Valentina Rossiho. Ještě nemá ani bod, ale v rozhovoru pro BT Sport řekl, že se mu od Barcelony jezdí mnohem lépe. Kornfeil skončil těsně za Top 10, zítra tedy odstartuje jako 23.

Dutch TT Moto3 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 1:42,039 min 2. Enea Bastianini Honda Leopard Racing 1:42,349 min 3. Nicolò Bulega KTM Sky Racing Team VR46 1:42,445 min 4. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 1:42,562 min 5. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing 1:42,594 min 6. John McPhee KTM CIP – Green Power 1:42,595 min 7. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 1:42,749 min 8. Marco Bezzecchi KTM Redox PrüstelGP 1:42,764 min 9. Marcos Ramírez KTM Bester Capital Dubai 1:42,811 min 10. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider 1:42,932 min 14. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 1:43,030 min

Václav Duška jr.