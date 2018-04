Kvalifikace Octavia Cupu: Těsně, ale jsme v desítce!  

Během oficiálních testů jsem zapisoval maximum lehce přes 1:52, včera, během volného tréninku, jsem se dokázal zhruba o čtyři desetinky zlepšit. Dneska se ale moje šedivka na nové sadě pneumatik nějak rozvášnila a v kvalifikaci jsme společně prolomili hranici 1:50. A bylo z toho desáté místo v kvalifikaci!

A mohlo být ještě o kousek líp, kdybych svůj nejrychlejší pokus nepokazil v úplně poslední zatáčce. Ideální kolo poskládané z nejlepších sektorů jsem měl vypočítané na 1:49,3. Škoda! Svůj výkon jsem konfrontoval i s telemetrií a jedním z nejrychlejších jezdců, Michalem Matějovským. Nejvíc jsem ztrácel v nejrychlejších pasážích – tam, kde Michal držel plný plyn, já pro pocit alespoň trošku pedál uvolnil. Michal taky umí využívat každý centimetr tratě, i v tomto směru mě telemetrie nemilosrdně napráskala. A ještě před Michalem byl o slušný parník naprostý suverén tréninků i kvalifikace, pan jezdec Tomáš Pekař. Jeho čas 1:46,8 je pro mě naprosto nepochopitelný. I kdybych poskládal svoje nejlepší kolo, beze zbytku zanesl všechny poznatky z telemetrie, dovedu si s velkou dávkou fantazie představit čas velice lehce pod 1:49. Ale jak Tomáš zvládá zajet ještě o dvě sekundy rychleji, to fakt nechápu.

Ani s obrovskou dávkou fantazie si však nedovedu představit, co budu dělat zítra v závodě, hlavně v postartovní tlačenici v první šikaně. Asi si načůrám do nehořlavého prádla. Ale je to bomba, šíleně návyková! Tak mi držte zítra palce, ať to nerozflákám!