Land Rover oslaví 70 let pořadem na internetu: Show startuje v 9 večer!

Britské automobilce Land Rover se daří, stejně jako sesterskému Jaguaru. Při přebírání obou výrobců Indy se mnozí obávali, aby to s těmito značkami nedopadlo stejně, jako s Roverem/MG po převzetí Číňany. A tedy neskončily minimálně pro Evropany v propadlišti dějin. Naštěstí Indové nejsou Číňané, takže se i dnes můžeme těšit z nových modelů. A co víc, zdá se, že obě značky expandují, neboť jejich modelová paleta se neustále rozrůstá.

Sedm desetiletí, sedm dobrodružství

Zpět k Land Roveru, který tento den přesně slaví 70 let. Za tímto účelem vznikl celosvětový pořad vysílaný na internetu. Ten bude mapovat každé ze sedmi desetiletí této značky, přičemž připomene její nejdůležitější milníky. Patří sem nejen nové modely a jejich varianty, ale také četné humanitární programy, kterých se Land Rovery celosvětově účastnily. Těšit se ale můžete nejen na auta, ale také na četné význačné hosty, spojené se značkou Land Rover, ať již ve výrobě či speciálních úkolech, spojených právě s Land Roverem.

Vysílání začne dnes v 9 hodin večer. Bude to přesně 70 let poté, co anglická automobilka představila svůj první model na autosalonu v Amsterdamu. Tehdy mu stačil jen přídomek „Series I“. Značka Land Rover, coby výrobce osobních automobilů vznikla z výrobce užitkových vozidel, kterými se její inženýři zabývali už koncem 2. světové války.

„Land Rover se zrodil představením jednoho jediného vozu. Dnes je rodina našich SUV důkazem průkopnického a inovativního přístupu, který charakterizuje Land Rover už sedm desetiletí. Naše rodina modelů Defender, Discovery a Range Rover poskytuje bezkonkurenční schopnosti, vysokou všestrannost a luxus. To nám dává perfektní základ pro dalších 70 úspěšných let,“ řekl Prof Dr Ralf Speth, předseda představenstva skupiny Jaguar Land Rover (JLR).

Vysílání z Coventry

Na co se tedy můžete ve večerním pořadu těšit? Třeba na úplně první prototyp značky Land Rover, nazývaný HUE. Dále se objeví původní dvoudveřový Range Rover, model, který vlastně vynalezl novou automobilovou kategorii automobilů stejně schopných v terénu jako Defender, avšak poskytujících pohodlí a výbavu běžných aut vyšší třídy. K vidění bude také sedmimístné Discovery a celá řada dalších milníků v historii této značky.

Auta, stejně jako vybraní hosté se budou prezentovat na jevišti, zřízeném ve středisku Land Rover Classic Works v městě Coventry. Ze současné produkce se objeví Range Rover Evoque a Velar, tedy modely, které v moderní době ztělesňují rozšíření modelové nabídky o do té doby nenabízené automobily.

Hvězdou show bude jeden ze tří předprodukčních automobilů, představený před sedmdesáti lety na zmíněném autosalonu v Amsterdamu. Před nedávnem prošel citlivou a zároveň náročnou renovací. Chybět nebude ani model Defender Works V8 s osmiválcem o výkonu 405 koní. Tento v loňském roce představený, velmi speciální automobil bude vyroben v sérii pouhých 150 kusů.