MAN připomíná významné výročí průkopníka výroby užitkových vozidel

Heinrich Büssing se narodil 29. června roku 1943 jako druhé dítě a nejstarší syn v kováře v německém Nordsteimke u Fallerslebenu. Měl celkem osm sourozenců, ale pět z nich zemřel v dětském věku.

Po ukončení základní školní docházky se Heinrich Büssing vyučil kovářem a poměrně brzy poznal, že budoucnost nepatří řemeslné výrobě, ale je v průmyslových podnicích. Proti vůli svého otce tedy vystudoval Collegium Carolineum (pozdější Technická univerzita v Braunschweigu).

Postupně se vypracoval na úspěšného podnikatele a byl držitelem 92 patentů v oblasti zabezpečení železničního provozu, zatímco v oboru užitkových vozidel měl celkem 55 patentů.

Na počátku sedmdesátých let devatenáctého století si v Braunschweigu otevřel strojní dílnu, v níž se věnoval již zmiňovaným signálním a zabezpečovacím zařízením pro železnici. V roce 1903 pak ve svých šedesáti letech založil nový podnik a již z názvu Fabrikation von Verbrennungsmotoren und Kraftwagen (Výroba spalovacích motorů a vozidel) bylo zřejmé, čím se firma bude zabývat.

První nákladní vozidlo v roce 1903 byla třítuna klasické koncepce s dvouválcovým motorem uloženým vpředu a pohonem zadních kol pomocí řetězů. V následujícím roce již byl vyroben čtyřválcový motor, který byl použit v autobusech, které Büssing používal na lince Braunschweig-Wendeburg.

Se svými čtyřválcovými podvozky uspěl německý podnikatel ve Velké Británii a od roku 1904 je dodával pro patrové autobusy, sloužící v ulicích Londýna. Celkem se jednalo o 400 vozidel. Patrové autobusy pak Büssing od roku 1906 dodával i do Berlína a ve stejném roce zahájil spolupráci s výrobcem pneumatik Continental.

Heinrich Büssing se dožil šestaosmdesáti let a zemřel 27. října roku 1929, zatímco jeho společnost úspěšně fungovala i v následujících desetiletích. V šedesátých letech pak došlo k zahájení spolupráce se společností MAN a ta nakonec na počátku sedmdesátých let dvacátého století firmu Büssingu převzala. Koncem stejného desetiletí sice zmizelo z nákladních vozidel i autobusů německé společnosti jméno Büssing, ale její odkaz žije dál prostřednictví lva, kterého převzal MAN do svého znaku.