Za volantem nejrychlejší škodovky v historii: Elroq RS zaujme nejen dynamikou

Díky menším rozměrům a lepší baterii je elroq RS škodovkou s nejlepším časem zrychlení z nuly na sto, kterou kdy firma pustila do prodeje. Zkusil jsem ji však i v zatáčkách a prozkoumal také zásadně vylepšenou mobilní aplikaci.

Představila se už před řadou týdnů, ale až nyní jsme měli příležitost vyzkoušet, co skutečně znamenají slova „nejrychlejší produkční auto, které Škoda kdy vyrobila“. Nevěříte? Elroq RS zvládá papírově zrychlit na 100 km/h za 5,4 sekundy, kdežto enyaq RS je o desetinu pomalejší.

Samozřejmě, myslíme enyaq před faceliftem. Modernizovaný enyaq RS se sice už představil, ale zatím není na trhu a oficiální čísla nejsou zatím na světě. S největší pravděpodobností dostane totožnou techniku jako elroq RS včetně nové baterie o využitelné kapacitě 79 kWh (o dvě kilowatthodiny více než dosud), ale kvůli delší zádi bude nevyhnutelně o chloupek těžší, takže jestli zůstane na 5,5 s na stovce, nebo se vyrovná elroqu RS, zatím můžeme jen hádat.

Nová Škoda Elroq RS • Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

Zpátky ale k elroqu. Jak vypadá, jsme se dozvěděli už před dvěma měsíci, kdy ho Škodovka oficiálně představila – je to, nebudeme si nic nalhávat, prostě „enyaq hatchback“ se sportovními designovými prvky. Ty však nezahrnují třeba větší podíl laku na zadním nárazníku; pořád tu matný plast sahá až k pátým dveřím, stejně jako na fabii Junior. Rozdíl oproti běžným verzím elroqu je v tom, že tu přibyl lesklý černý kus – kterého si však není úplně snadné všimnout – a odrazka napříč celou šířkou zádě, která je poznávacím znamením všech modelů RS od Škodovky.

Vpředu je matného plastu taky hromada, nárazník však ozvláštňují alespoň náznaky křidélek v barvě karoserie. Maska Tech Deck Face s hromadou svítících bodů – nejsou to úplně individuální LEDky – a hlavními světlomety oddělenými od denního svícení, vše v rámci designového jazyka Modern Solid, jsou známé i z běžného elroqu.

Přední mlhovky tu nehledejme, u koncernu Volkswagen jsou už pár let nahrazovány tzv. světly do špatného počasí. Alespoň však, když v automatickém režimu světlometů zapnete přímo zadní mlhovky, rozsvítí se i hlavní světlomety. Proč takovou samozřejmost zmiňuji? U řady značek to samozřejmost není a je třeba napřed zapnout hlavní světla a až pak je možné zapnout jakékoliv mlhovky. Koncern VW k nim však naštěstí nepatří.

Škoda Elroq se v dubnu stala nejprodávanějším elektromobilem v Evropě Ondřej Šámal Ekonomika

Ergonomie se povedla

Lesklý černý štítek na palubní desce, který je zástěnou kryjící šachtu head-up displeje, není přes volant skoro vůbec vidět. Nastěhovat na něj armádu kontrolek by tedy nebylo zas tak dobrým nápadem, jak mi přišlo, když jsem tuhle verzi palubní desky prvně viděl.

Trochu mě také mrzí, že musím „eurohlásítko“ ISA vypínat v centrálním displeji, nejde to na volantu jako ve spalovacích škodovkách či volkswagenech. Aspoň si však jde uložit do horní lišty displeje zkratka, chcete-li se vyhnout jednomu zmáčknutí fyzického tlačítka pro vstup do menu jízdních asistentů navíc a následnému vracení tam, kde jste byli.

Tím ale výtky interiéru končí. Škodovka u mě boduje panelem klasických kláves pod centrálním displejem i pádly pod volantem k ovládání míry rekuperace po uvolnění brzdového pedálu. Tyto prvky z elroqu samozřejmě nezmizely ani ve verzi RS.

Škoda Elroq RS má český ceník. Nejlépe zrychlující škodovka není zas tak drahá Marek Bednář Novinky

Líbí se mi také přísně minimalistický přístrojový štít se snadným ovládáním na volantu, byť bych se nezlobil za trochu informací navíc, třeba o teplotě trakční baterie nebo zvoleném jízdním režimu. Ten vám totiž elroq (a myslím, že ani enyaq, ale už to je pár měsíců, co jsem v nějakém jel) vůbec nikde neukáže, nezmáčknete-li tlačítko „Mode“ pod centrálním displejem.

A sedačky? Ty jsou, jako tradičně u škodovek RS, velmi dobré. Obejmou i mé rozměrné tělo hezky a drží ho v zatáčkách, seč mohou; koleny se musím, pravda, trochu zapírat, ale trupu opěradla brání v odcestování na druhý konec auta velmi srdnatě.

Škoda Elroq RS na polygonu • Zdroj: Škoda

Drží jak přibitý

Je to potřeba v elektromobilu, který sice má loga RS, ale na skutečně výkonné elektro-sporťáky mu chybí 400 koní a přebývají 2 s v čase zrychlení na stovku? Opravdu ano. Jednak, obuté hankooky Ventus S1 evo3 EV, které mají šířku 235 mm na přední a 255 mm na zadní nápravě, na suchém asfaltu lepí až neuvěřitelně.

A jednak, vývojářům se povedlo odladit podvozek opravdu mistrně. Je skoro jedno, zda zůstanete u základních 20“ kol, nebo připlatíte za větší 21“, pohodlí i jistota podvozku na jakémkoliv asfaltu – je-li čistý, ne zablácený, samozřejmě – je vynikající. Ani při dynamické jízdě po mizerném povrchu neexistuje problém s mlácením od kol či náprav, s odskakováním na nerovnostech v zatáčkách nebo jakoukoliv podobnou skopičinou, kterou nejedno auto dokáže řidiči připravit perné chvilky.

Škoda Elroq RS | Zdroj: Škoda

Kde však s naladěním jízdní techniky mám jistý problém, je ve zrychlování ze zatáček. Škodovka si pro nás připravila jízdu zručnosti na čas, v níž snad nechtěně ukázala omezení elroqu RS – na výjezdu z hodně utažené zatáčky, kdy chci zároveň zrychlovat, elektronika spíš omezuje výkon, než aby ho poslala na vnější kola a tak pomohla vozu zatočit a zároveň co nejrychleji vyrazit.

Nechápejte mě špatně, nebyl to hlavní důvod, proč jsem ani zdaleka nedosáhl v jízdě zručnosti nejlepšího času, ale frustrující to přeci jen bylo. Šlo však o opravdu hodně utažené zatáčky, takové, které pokud potkáte někde „v divočině“, těžko z nich budete chtít co nejdynamičtěji zrychlovat.

Klasická klikatá okreska v kombinaci se sportovním jízdním režimem a vědomím, že jste na veřejné silnici a nikoliv závodním okruhu, nepředstavuje po téhle stránce problém, přesto je v některých situacích znát jistá tendence k nedotáčivosti. Na druhou stranu, pořád sedíme ve sportovní verzi rodinného elektrického hatchbacku, ne v přímém konkurentu Hyundai Ioniq 5 N.

TEST Hyundai Ioniq 5 N – Kašlete na předsudky, tohle vás dostane Lukáš Volšický Testy

Vylepšení i pro aplikaci

Dnes už těžko najdete auto, které by nebylo trvale připojené k internetu, a elroq RS samozřejmě není výjimkou. Bezpečnostní rizika zmírňují nové předpisy EU, dle nichž se v rámci homologačního procesu systémy vozu testují po stránce kyberbezpečnosti. Proti trvalému připojení k internetu i tak lze mít námitky, ovšem má to i své výhody – např. možnost s autem komunikovat na dálku pomocí aplikace ve smartphonu.

Škodovka dlouho patřila k automobilkám, u nichž bylo spojení s aplikací kohokoliv jiného než jediného hlavního uživatele problematické, mírně řečeno. To je však minulostí a kdokoliv, komu dáte od auta klíče, se může ve voze přihlásit jako jeden z vedlejších uživatelů, aniž by to ten hlavní musel potvrzovat.

Auto pak ve své aplikaci vidí a do jisté míry ho může ovládat – vidět jeho polohu, zamykat či odemykat na dálku, řídit nabíjení, odesílat cíl do vestavěné navigace či nastavovat ventilaci. Tedy zhruba to stejné, co je možné provádět skrz aplikace ostatních výrobců.

Schopný rodinný hatchback

Pro úplnost dodejme ještě spotřebu elroqu RS – ovšem s vědomím, že novinářské prezentace v drtivé většině případů nedají přesný obrázek, protože se jezdí dynamicky. Elroq RS není výjimkou, ale o to víc mě těší, že při dynamické jízdě – ale nijak extra divoké – ukázal displej po 111 najetých kilometrech průměr spotřeby rovných 20 kWh na 100 km.

Papírového dojezdu 549 km bych takhle nedosáhl, na 70 % využitelné kapacity baterie (tedy mezi stavy nabití 80 a 10 %) to vychází na nějakých 277 km. Jaký je dojezd ve skutečném světě, zjistíme, až se za volant elroqu RS posadíme na klasický novinářský týden.

Škoda Elroq RS | Zdroj: Škoda

Konečně – je elroq RS životaschopnou alternativou ke Cupře Ateca VZ či Volkswagenu Golf R Variant? Třebaže má taky čtyřkolku a dokonce mnohem víc točivého momentu, není ani zdaleka tak ostrý a přímým konkurentem není. To ovšem neznamená, že by to bylo špatné auto.

Ba naopak je to vrcholné provedení povedeného rodinného hatchbacku s dostatečnou silou na dynamickou jízdu i při plném obsazení a s 1,2 tuny těžkým přívěsem. Je komfortní a skvěle vybavený – a to všechno nabídne nezmenšenou měrou i v situaci, kdy chcete jet výrazně rychleji než okolní provoz.

TEST Škoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG – Výroční verze šetří peníze Ondřej Šámal Testy

Škoda Elroq RS - Základní technická data Přední elektromotor asynchronní Zadní elektromotor synchronní s permanentními magnety Nejvyšší výkon a točivý moment 250 kW (340 k)/679 Nm Dojezd (WLTP) 549 km Spotřeba (WLTP) 16,2 kWh/100 km Zrychlení 0-100 km/h 5,4 s Nejvyšší rychlost 180 km/h Baterie 84/79 kWh, 400 V Nabíjení AC 11 kW, 8 h 30 min (0-100 %) Nabíjení DC 185 kW, 26 min (10-80 %) Délka × šířka × výška 4.488 × 1.884 × 1.608 mm Rozvor náprav 2.769 mm Světlá výška při provozní hmotnosti 170 mm Přední/zadní náprava MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem/Víceprvkové zavěšení s pěti příčnými prvky a příčným zkrutným stabilizátorem, tlumiče vně pružin Přední/zadní brzdy Kotoučové s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny/Bubnové Rozchod předních/zadních kol 1.589/1.569 mm Objem zavazadelníku 470/1.580 l Provozní/nejvyšší hmotnost 2.229-2.342/2.736 kg Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1.200/750 kg Základní cena zatím neoznámena

Zdroj: Autorský text | zdroj foto, videa: Škoda Auto