Japonský specialista na retro se předvedl. Mitsuoka Rock Star je Mazda MX-5 s designem Corvetty

V přelidněném Japonsku se mnozí snaží co nejvíce odlišit od uniformní společnosti. V případě automobilismu je to vidět hlavně na doslova šíleném tuningu, který je zřejmě vůbec nejzběsilejší na světě. Jde to ale udělat i jinak, jak dokazují díla japonské značky Mitsuoka. Ta právě představuje nejnovější kreaci, sporťák Rock Star.

Mitsuoka se proslavila nejošklivějším supersportem Japonska (možná i světa), modelem Orochi, ale také automobily s retro vzhledem – Himiko evokuje dávné roadstery, Viewt a Ryugi zase veterány britských značek. Retro stylem kráčí i Rock Star, který se inspiroval druhou generací Chevroletu Corvette.

Japonci to s pracovitostí sobě vlastní vzali opravdu pečlivě, a tak Rock Star evokuje někdejší americký sporťák ze všech stran. Příď správně evokuje dravý výraz žraloka, záď zase zdobí čtyři kruhové svítilny.

Designové změny jsou natolik rozsáhlé, že byste dárcovský automobil čistě podle vnějšího vzhledu nepoznali, to je ale u Mitsuoky ostatně zvykem. Vždyť zachovány byly vlastně jen dveře nebo vnější zpětná zrcátka.

Uvnitř je to však jiná pohádka, Rock Star totiž při pohledu dovnitř dá jasně najevo, že jeho základem je Mazda MX-5. K dispozici jsou ale speciální kožené sedačky, Mitsuoka nabízí i rozsáhlejší kožené čalounění interiéru.

S výchozím automobilem souvisí také technika v útrobách. Pod kapotou totiž pracuje zážehový čtyřválec 1.5 Skyactiv-G o výkonu 97 kW a točivém momentu 152 N.m, který je spárován se šestistupňovým manuálem, případně automatem. Je tak o hodně slabší než originální Corvette C2 z šedesátých let, která byla na trh uvedena s 5,3litrovým osmiválcem o výkonu 186 kW. K dispozici však byly ještě silnější verze, vrcholem byl sedmilitrový osmiválec s 324 kW.

Mitsuoka vznikla již v roce 1968, od počátku navrhovala opravdu netradiční vozidla. V osmdesátých letech stavěla repliky Mercedes-Benzu SSK nebo Porsche 356, nyní staví převážně vozy inspirované Jaguary z padesátých a šedesátých let. Techniku Mitsuoka přebírá od ostatních japonských automobilek, hlavně od Nissanu a Toyoty. V minulosti ale postavila i třeba vlastní verzi elektromobilu Mitsubishi i-MiEV s názvem Like.