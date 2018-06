Plánujete koupit hybrid? V Praze už s ním zaparkujete zdarma

Zvažujete-li nákup auta s hybridním pohonným ústrojím a bojujete s parkováním v centru hlavního města, máme pro vás dobrou zprávu. Že můžete parkovat kde chcete a úplně zdarma? Tak jednoduché to sice není, i tak je ale novinka od městské rady příjemnou zprávou.

Nejprve ale musíte splnit předem stanovené podmínky: vůz musí jít přepnout do čistě elektrického módu, výkon spalovací jednotky nesmí být vyšší než 135 kW a auto nesmí být starší deseti let od první registrace. To všechno pak necháte posvětit od samotné automobilky, případně autorizovaného prodejce.

Pokud všechny výše zmíněné body plníte, můžete navštívit pražský magistrát v Jungmannově ulici a zažádat o registraci. S sebou nezapomeňte kopii velkého techničáku nebo originál leasingové smlouvy. A taky myslete na to, že schůzku si je třeba dojednat předem. K tomu všemu ještě nezapomeňte na stokorunový administrativní poplatek. Obdobný proces je (zatím) třeba absolvovat každý rok, abyste si registraci obnovili.

uvedla Jitka Kořánová, mluvčí českého zastoupení značek Toyota Lexus . Právě tyto dvě značky u nás prodávají 90 % všech hybridních aut.

A má pravdu. Pokud firemní flotila o pěti autech chce parkovat v cenovém pásmu č. 1, tedy hlavním centru Prahy, vynaloží každý rok za parkování 151 tisíc korun. Kdyby ale spalovací motory nahradilo hybridní ústrojí, rázem je to pouhá pětistovka. Tedy minimálně v modrých a fialových zónách, zelených a oranžových zón se rozhodnutí netýká, tam je stání stále zpoplatněno parkovacími hodinami.

Podíl hybridních automobilů je sice v celkovém měřítku stále zanedbatelný, ale vede se jim výrazně lépe než čistým elektromobilům. Zatímco v loňském roce u nás proběhla registrace 307 elektrických aut, hybridů bylo 2826 kusů.

Pro zajímavost dodejme, že první parkovací zóny vznikly v centru hlavního města roku 1996 a postupně dochází k jejich rozšiřování. Od roku 2016 se přidala Praha 5, 6 a 8 a v roce letošním už je parkování zpoplatněné také na Praze 4.