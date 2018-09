Motocyklová VC Aragonie 2018: Po boji s Dovim vítězí v MotoGP Marc Márquez

Nedělní dopolední zahřívací tréninky na Grand Prix Aragonie na MotorLandu Aragón vyhráli Andrea Iannone (MotoGP), Francesco Bagnaia (Moto2) a Marco Bezzecchi (Moto3).

Závody nabídly jako vždy dramatické souboje a navíc oproti některým předchozím podnikům panovalo slunečné počasí. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Marca Márqueze, který svedl hezký souboj s Andreou Doviziosem (Ducati) a chvilinku i s jeho jmenovcem Iannonem (Suzuki). Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek jsme viděli postupně hezké souboje čtyř jezdců na špici – Brada Bindera, Francesca Bagnaii, Lorenza Baldassarriho a Álexe Márqueze. Nakonec se radoval Binder. V klánínikdo neměl na Jorgeho Martína, ujel hned na začátku. Skvělou stíhačku ovšem předvedl Marco Bezzecchi a druhé místo v cíli si určitě zasloužil.

MotoGP

Warm up viděl pády nejrychlejšího Iannoneho (Suzuki), Marca Márqueze (Repsol Honda) i Aleixe Espargara (Aprilia). Pořadí na roštu litrové třídy se ještě měnilo. Maverick Viñales a Franco Morbidelli obdrželi tresty v podobě ztráty tří, respektive šesti pozic za nezodpovědnou jízdu v kvalifikaci. Odstartovali tedy ze 14. a 19. místa, Karel Abraham se posunul na šestnáctku. O tom, že má Márquez na okruhu svou zatáčku, konkrétně číslo 10 již slovo ve včerejším reportu padlo. Pojmenovány jsou pouze dvě, tu další, třetí dostal věnovanou Carlos Checa.

Klání královské kubatury vypsané na 23 okruhů začalo nejhůře pro Jorgeho Lorenza, kterého highsider vykopl z ducati hned za první zatáčkou. Včerejší nejrychlejší čas v kvalifikaci tak promrhal tím nejhorším možným způsobem. Z incidentu si odnesl jen vykloubený palec na pravé noze. Vedení se ujal Andrea Dovizioso. Marc Márquez se chvíli pral o druhé místo s Iannonem (Suzuki), Álex Rins s druhým modrým motocyklem jezdil čtvrtý. Havaroval Álvaro Bautista, týmový kolega našeho Abrahama u Aspara. Chvíli po něm upadl i Cal Crutchlow (LCR Honda).

Suzuki si dvakrát po sobě prohodily místa. Iannone musel nejdříve odolávat Danimu Pedrosovi, skvěle šestý jel Aleix Espargaró (Aprilia). První dva se od dvojice suzuki odpoutali, Marc na Doviho zaútočil a úspěšně, ale Ital mu to ještě několikrát vrátil! Modré motocykly je tedy zase mohly dohnat. 4 kola před cílem se do boje o triumf přimíchal i Iannone! Na chvilku. Rozhodnuto bylo zhruba dva okruhy před finišem, kdy Marc Márquez převzal otěže a Italovi na převážně rudém motocyklu, který vyrobil několik drobných chybek, lehce poodjel. K vítězství v závodě mu to stačilo. Iannone dovezl jednostopé samurajské S na pódium před Rinsem. Karel Abraham získal bodík.

1. Marc Márquez 246, 2. Andrea Dovizioso 174, 3. Valentino Rossi 159, 4. Jorge Lorenzo 130, 5. Maverick Viñales 130...

Moto2

Romano Fenati, vítěz 10 GP Moto3 se po všech trestech a vyhazovech rozhodl ukončit kariéru. V pouhých 22 letech. Stefano Manzi, kterému jeho soupeř zatáhl za brzdovou páčku, dostal za Misano penalizaci šesti míst na startovním roštu. I jeho jízda byla označena za nezodpovědnou. Sam Lowes závodí se speciální přilbou, na které má obrázek miminka. 14. září se mu totiž narodila dcera Kathryn. Slavil určitě dvojnásobně, neboť mu ještě navíc v ten den bylo osmadvacet... Francesco Bagnaia jede svou 100. GR v životě...

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 21 kol vystřelil nejlépe poleman Brad Binder před Marcelem Schrötterem, s ním ale válčil Álex Márquez, brzy jej překonal a lehounce mu ujel, ale jen na chvíli. Stefano Manzi spadl. Binder se po chybce ve vedení neudržel, drobné probrždění a už byl v čele Álex. Se závodem se rozloučil po pádu exmistr světa Moto3 z roku 2015 Danny Kent, letos bodoval pouze dvakrát. První dvojku pronásledovali Bagnaia, Schrötter a Baldassarri. Poslední dva jmenovaní si pořadí záhy vyměnili. Sam Lowes vyrobil tak trochu motokrosovou vložku a začínal znovu z konce pole...

„Pecco“ se naopak začal přibližovat druhému Jihoafričanovi a těsně za polovinou délky bojovali o triumf už tři jezdci! A čtvrtý „Balda“ byl už nedaleko... Binder málem sundal Bagnaiu a ten se propadl mimo pódium. Pak se pustil do tvrdého souboje s Álexem. Upadl Xavi Vierge. Márquez Binderovi podlehl a pak odolával útokům Baldassarriho, který si však vyjel na obrubníky a najednou byl zase čtvrtý. Binder vpředu ujížděl a ostatní tři se prali mezi sebou. Chvíli. Pak odskočil Bagnaia. O prvním a druhém místě bylo tedy rozhodnuto, třetí příčku za Jihoafričanem a průběžně vedoucím jezdcem seriálu uhájil Lorenzo Baldassarri. Márquez skončil čtvrtý, pod dlouhé době zase bodoval.

VC Aragonie Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 39:59,247 min 2. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 +1,526 s 3. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +2,055 s 4. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +2,396 s 5. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +5,850 s 6. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS +6,205 s 7. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +6,741 s 8. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team +9,650 s 9. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up Racing +9,746 s 10. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +9,848 s

1. Francesco Bagnaia 234, 2. Miguel Oliveira 215, 3. Brad Binder 144, 4. Lorenzo Baldassarri 132, 5. Álex Márquez 126...

Moto3

Mezi nejslabšími stroji v ranním zahřívacím tréninku spadli Kaito Toba a Jaume Masiá, ale oba jsou v pořádku. Po warm upu se rozdávaly penalizace za nezodpovědné chování na trati jak na běžícím pásu: Arbolino, Bastianini, Bezzecchi, Bulega, dalla Porta, Raúl Fernández, Masaki a Rodrigo se na startu posunuli o 12 příček! Alcoba, Antonelli, Kornfeil a Migno byli přeřazeni až na konec pole, poslední potrestaný Dennis Foggia pak vyrazil z pit lane. Pouze Martín a Masiá (s bolavým ramenem) startovali z míst, které si vybojovali včera v kvalifikaci.

Vedení v závodě, který byl vypsán na 19 okruhů, se po zhasnutí červených světel ujal právě Jorge Martín a okamžitě odskočil. Di Giannantonio, Masiá, Canet, Norrodin, Ramírez, Arenas a další bojovali za ním. Marco Bezzecchi se z 18. příčky na roštu velmi brzy dotáhl do první desítky. Ve vláčku za ujíždějícím Martínem také úřadoval Tatsuki Suzuki. Pouhá čtyři kola stačila Bezzecchimu na to, by se dostal na čelo obří grupy. Ta se záhy roztrhala. Do souboje o druhé místo se k Marcovi a Ramírezovi přimíchal Enea Bastianini. Jenže skupina čítala desítku jezdců a Bezzecchi zhruba v půlce závodu chyboval, vyjel si až na zelenou plochu za obrubníky a propadl se. Jenže se vrátil zpět a ještě se od ostatních odtrhl.

Arón Canet musel odstoupit, rameno bolelo a znemožnilo mu pokračovat. Na konci závodu spadli Antonelli a Gaby Rodrigo. Jorge Martín vyhrál naprosto nikým neohrožován, letos navíc už pošesté. Jeho největší italský soupeř v boji o titul ztratil dalších pět bodů, ale zbylé pětici vlčáků lačnících po jeho druhé příčce se dokázal ubránit. Kubajz dorazil do cíle těsně za první desítkou.

VC Aragonie Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 37:49,030 min 2. Marco Bezzecchi KTM Redox PrüstelGP +5,984 s 3. Enea Bastianini Honda Leopard Racing +6,045 s 4. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 +6,095 s 5. Marcos Ramírez KTM Bester Capital Dubai +6,161 s 6. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +6,269 s 7. Albert Arenas KTM Ángel Nieto Team Moto3 +6,540 s 8. Adam Norrodin Honda Petronas Sprinta Racing +10,292 s 9. Jaume Masiá KTM Bester Capital Dubai +10,329 s 10. John McPhee KTM CIP – Green Power +10,537 s 11. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +10,679 s

1. Jorge Martín 191, 2. Marco Bezzecchi 178, 3. Fabio di Giannantonio 150, 4. Enea Bastianini 133, 5. Arón Canet 118...