Motocyklová VC Francie 2018: V MotoGP nejrychlejší domácí Zarco, Crutchlow v nemocnici

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu pátým podnikem v Le Mans. Jednostopé stroje však nezávodí na dlouhém Circuit de la Sarthe (to by bylo jistě velmi zajímavé, ale i nebezpečné), nýbrž na okruhu Bugatti. Ve Francii se o vavříny bojuje od samého počátku hromadné výroby motorových dvoukolek, tedy 90. let devatenáctého století. Nejdříve startovaly spolu s automobily v kláních mezi městy. Slavnou kapitolou byl Coupe Internationale v Dourdanu, jehož 2. ročník v roce 1905 vyhrál Václav Vondřich s motocyklem Laurin & Klement. Šlo vlastně o neoficiální mistrovství světa.

GP Francie se poprvé pořádala v roce 1920 v Le Mans. Součástí MS byla poprvé v sezóně 1951, pak v letech 1953-1955 a od roku 1959 – pouze v ročnících 1968 a 1971 chyběla, neboť se nepořádala. To znamená, že se koná po třiaosmdesáté a v Le Mans zůstane dalších osm let, nová smlouva byla již potvrzena.

MotoGP

Kolotoč uzavírání kontraktů na příští roky se rozbíhá naplno. V první řadě ukončil spekulace Andrea Dovizioso, který u Ducati podepsal na další dva roky. Kontrakt na stejnou dobu má v kapse i Álex Rins, ten ale zůstává u Suzuki. Zamíří tam od Italů Jorge Lorenzo? Davide Brivio, který vede tovární tým samurajského S, řekl. Aleix Espargaró se zase příští dvě sezóny nehne od Aprilie.

Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek dopoledne Marc Márquez, jezdec Repsol Hondy. Později, v tom druhém byl naopak nejrychlejší Andrea Dovizioso (Ducati). Prodloužení smlouvy tak oslavil řádně. Sobotnímu dopolednímu měření sil kraloval pro změnu Maverick Viñales (Yamaha). Bradley Smith (KTM) absolvoval nepříjemný kontakt s asfaltem, je ale v pořádku.

Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, byl ze všech nejlepší Dovizioso, který až v závěru přeskočil Danila Petrucciho (Pramac Ducati). Rossi upadl v poslední zatáčce před cílem, se zemí se potkali i Rins, Cal Crutchlow a náš Karel Abraham.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Petrucci a Dani Pedrosa. Álvara Bautistu, mistra světa stopětadvacítek z roku 2006 postihl pád, stejně jako Pola Espargara, znovu sii Abraham a Crutchlow. Cala vykopl highisder a bohužel dostal ránu od zadního kola svého stroje, který ho dohonil. Záhy zavlála rudá vlajka. Lékařská asistence byla samozřejmě nutná, ale Brit z nosítek ukázal zdvižený prst. Díkybohu! Během kvalifikace Moto2 se objevila zpráva, že nemá ani žádné zlomeniny, byl převezen přímo do nemocnice v Le Mans.

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, se přetahovali Marc Márquez, Petrucci a Johann Zarco. Aleix Espargaró havaroval v první zatáčce a klouzal se až do třetí. Pak do pořadí promluvili Andrea Iannone a Jorge Lorenzo. Jenže nakonec úřadoval domácí Zarco (1:31,1 min), Márquez už na něj nenašel odpověď. Fantastický výkon podal Petrucci, který se protlačil do první řady. Domácí fanoušci byli u vytržení... Francouz v barvách domácího týmu na pneumatikách Michelin první! Jen ta motorka pochází z Japonska...

VC Francie MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:31,185 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:31,293 min 3. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 1:31,381 min 4. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:31,454 min 5. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:31,553 min 6. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 1:31,590 min 7. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing 1:31,683 min 8. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:31,784 min 9. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:31,900 min 10. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team 1:32,024 min 24. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 1:33,839 min

Moto2

Zulfahmi Khairuddin z Malajsie se rozhodl ukončit jezdeckou kariéru. Zůstává u domácího týmu SIC, ale závodit už nebude. Není mu ještě ani sedmadvacet a letos se do MS vrátil po dvouleté pauze, kdy jezdil supersporty. Poprvé zkusil Moto2, ale bez úspěchu. Celkem absolvoval 107 GP, nejúspěšnější pro něj byla sezóna 2012, kdy v Moto3 vystoupil dvakrát na pódium, vodil tehdy KTM Akiho Aja. V týmu jej nahradil Fin Niki Tuuli, kterého známe taktéž z MS supersportů, vyhrál loni v Magny-Cours a je jezdcem první desítky této kategorie, takže žádné béčko. V Grand Prix ale debutuje.

Divokou kartu pro francouzský závod dostal Corentin Perolari (tým Promoto Sport, šasi Transfiormers) a jakostartuje Cédric Tangre (Yohan Moto Sport/Tech 3). Za prototypovým šasi Transfiormers (oficiální server MotoGP.com jej uvádí chybně jako Transformiers) stojí bývalý závodník Christian Boudinot a testovacím pilotem je Louis Rossi, vítěz GP Francie Moto3 2012. Částodkazuje na Clauda Fiora, konstruktéra zajímavých závodních motocyklů (1955-2001). Tangre není žádný zelenáč, v červenci mu bude už pětatřicet a má za sebou bohatou, byť hlavně lokální kariéru v produkčních šestistovkách i litrech včetně vytrvalostních závodů.

Prvnímu pátečním tréninku Moto2 kraloval překvapivě Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP/Kalex), druhému pak Francesco Bagnaia (Sky Racing Team 46/Kalex), který se otřepal rychle z divokého pádu v FP1. Třetí, dnešní část soupeření vynesla na vrchol výsledkové listiny znovu Němce Schröttera! Brazilec Eric Granado (Forward Racing Team/Suter) se válel spolu s motorkou v kotrmelcích, ale naštěstí bez následků.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut a dnešní program uzavírala. Vydrží Marcelu Schrötterovi forma? Hned zpočátku upadl Mattia Pasini, dokonce se udržel motorky. Průběžné vedení patřilo Bagnaiovi, jinak lídrovi celkového pořadí jezdců, dvakrát už letos vyhrál závod. Marcel havaroval místo toho, aby útočil. Jorge Navarro jej napodobil a po pár chvílích také Sam Lowes, ten to stihl do konce ještě jednou. Spadli i Granado, Tangre a Tuuli dokonce dvakrát těsně za sebou, podruhé se zajímavě klouzal i se strojem v nájezdu na cílovou rovinku. Na motorkách se neudrželi ani Stefano Manzi a Xavi Cardelus.

Na Bagnaiův čas 1:36,1 min nikdo neodpověděl, takže „Pecco“ získal pole position. Xavi Vierge to ve své posledním kole přehnal, havaroval a zůstal druhý před Lorenzem Baldassarrim. Loňský mistr světa Moto3 Joan Mir odstartuje čtvrtý před Schrötterem a Álexem Márquezem, Lowes obsadil sedmé místo.

VC Francie Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 1:36,188 min 2. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP 1:36,390 min 3. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 1:36,583 min 4. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:36,659 min 5. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 1:36,671 min 6. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:36,676 min 7. Sam Lowes KTM Swiss Innovative Investors 1:36,784 min 8. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 1:36,920 min 9. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo 1:36,951 min 10. Simone Corsi Kalex Tasca Racing Scuderia Moto2 1:36,976 min

Moto3

Víkend zahájil nejlepším výkonem v nejslabší kubatuře čtyřdobých jednoválcových dvěstěpadesátek Jorge Martín (Del Conca Gresini/Honda), náš Jakub Kornfeil skončil hned za ním! Druhé volné měření sil patřilo Niccolovi Antonellimu (SIC58 Squadra Corse/Honda). Dnešní trénink pak zvládl nejlépe Marcos Ramírez (Bester Capital Dubai/KTM).

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut, vstoupil nejrychleji Fabio di Giannantonio (1:42,9 min). Po zemi se naopak váleli Jaume Masia, Gabriel Rodrigo, Enea Bastianini a Albert Arenas. Airbagy v kombinézách však odvádějí vynikající práci... Na vrchol se sice vyšvihl Arón Canet, ale tomu byl nejrychlejší čas k ničemu. Odstartuje totiž do zítřejšího závodu až z konce pole za zaviněný hromadný pád v Jerezu, John McPhee pak dostal za totéž penalizaci šesti míst na roštu. Rodrigo přece jen zamířil do zdravotnického střediska na okruhu. Pro jistotu.

Makar Jurčenko byl dalšíma moc se mu vstávat nechtělo. Marco Bezzecchi zase na stroj nasedl. Festival pádů však pokračoval, dalším v pořadí se stal John McPhee. „Diggia“ kontroval (1:42,4 min) a nejlepší výkon ještě vylepšil Enea Bastianini. Adama Norrodina potkal necelé 4 minuty před koncem mohutný highsider. Za kratší konec však tahal Jorge Martín, ten zajel nový rekord dráhy v Moto3 (1:42:0). Ve finále už ho nikdo nepřekonal. Ale pozor! Vedle něj bude v první řadě stát Jakub Kornfeil! Pomalejší byl i Bastianini, byť pouze o tisícinu.