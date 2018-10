Motocyklová VC Japonska 2018: Marc Márquez vyhrál a je mistrem světa MotoGP

Nedělní zahřívací tréninky na Grand Prix Japonska na Twin Ring Motegi vyhráli Andrea Dovizioso (MotoGP), Augusto Fernández (Moto2) a Ayumu Sasaki (Moto3). Program začínal už v 1:40 ráno našeho času. Velká cena se pořádá na 4,8 km dlouhém silničním okruhu, součástí areálu je i ovál. Celý komplex je domácí tratí Hondy, která jej nechala postavit, má v něm i své muzeum včetně automobilů.

Závody nabídly jako vždy dramatické souboje, oproti loňsku navíc panovalo slunečné počasí a zhruba pětadvacetistupňové teploty. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Marca Márqueze. Andrea Dovizioso, který mohl ještě ohrozit jeho celkovou korunovaci, mu byl více než zdatným soupeřem, stejně jako zpočátku Cal Crutchlow. Nicméně v předposledním ze 24 kol jeho snaha skončila pádem. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek jsme viděli suverénní jízdu Fabia Quartarara (Speed Up), kterému se ji ke konci snažil znepříjemnit Francesco Bagnaia, ale neuspěl. I tak ovšem míří k titulu... V kláníse celý závod prala skupina zhruba 10 jezdců. Jorge Martín však upadl a zdramatizoval letošní boj o titul. Nakonec se rozhodlo až na cílové rovince, vyhrál Marco Bezzecchi před Lorenzem dalla Portou a fantastickým Darrynem Binderem, jehož KTM byla ve finiši příliš pomalá, přitom Jihoafričan těsně před ním poli vévodil.

MotoGP

Na Xaviera Siméona příští rok místo v MotoGP nezbyde. Belgičan, vítěz GP Německa 2015 Moto2 se tak přesune do elektrického šampionátu MotoE, kde bude hájit barvy Avintie spolu s Brazilcem Ericem Granadem na jednotných italských strojích Energica Ego Corsa. Granado má na svém kontě 53 startů v MS Moto3 a Moto2.

Jorge Lorenzo Motegi opustil a odletěl domů do Španělska. Zraněné zápěstí si vyžádá další léčbu, určitě jej tak neuvidíme v Austrálii, pravděpodobně se objeví až v Sepangu. Michele Pirro jej však nevystřídá, protože má testovací povinnosti. Paolo Ciabatti, sportovní ředitel Ducati se před startem vyjádřil v tom smyslu, že náhradníka vyberou ze satelitního týmu, největší šance má logicky Danilo Petrucci, i když konkrétní jméno nepadlo. Sylvain Guintoli testuje pro Suzuki v Motegi nové šasi i motor, ale ještě nejde o kompletní bike pro sezónu 2019.

Klání královské kubatury vypsané na 24 okruhů začalo skvělým startem Marca Márqueze, který se ze druhé řady posunul na třetí místo za Doviziosa a Millera a brzy jezdce týmu Pramac zdolal. Zůstal před ním jen jeden stroj Ducati. Čtvrtý jezdil Cal Crutchlow (LCR Honda), o pátou příčku bojovali Rossi s Rinsem. Crutchlow předjel Jacka Millera a pak i Marca, Australan se dále propadl za devítinásobného šampiona z Itálie i obě suzuki, ale pole jelo pohromadě, než se první trojka oddělila. Márquez si vzal druhé místo zpět.

Iannone s Rinsem se dostali před Valeho, Yamaha má po pozitivním Thajsku zase problémy. Jack Miller v jedenáctém okruhu spadl a krátce po něm i náš Karel Abraham, ale ten se pokusil bez úspěchu pokračovat dál, své snažení ovšem rychle vzdal. Bojuje se o každou příčku: i o osmou, což dokazovali Álvaro Bautista s Danim Pedrosou. Bitva prvních tří (Márquez si dokonce zajel do trávy) dovolila oběma jezdcům samurajského S, aby se dotáhli. Iannone se ale brzy se závodem bohužel rozloučil.

V čele vydrželi jen dva favorité, Crutchlow s Rinsem kontakt ztratili. Nicméně bylo jasné, že pokud Marc Márquez vyhraje, získá s definitivní platností letošní titul. 4 kola před cílem Španěl úspěšně zaútočil a v předposledním bylo rozhodnuto o vítězi závodu i šampionátu. Dovi skončil v kačírku, mistrem světa je popáté v MotoGP a posedmé v kariéře Marc Márquez. Nezapomínejme, že je mu teprve pětadvacet. Cal Crutchlow uhájil stříbro před dotírajícím Álexem Rinsem. Pro Bautistu je konečné páté místo opravdovým úspěchem!

VC Japonska MotoGP 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 42:36,438 min 2. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +1,573 s 3. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +1,720 s 4. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +6,413 s 5. Álvaro Bautista Ducati Ángel Nieto Team +6,919 s 6. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 +8,024 s 7. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +13,330 s 8. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team +15,582 s 9. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing +20,584 s 10. Hafizh Syahrin Yamaha Monster Yamaha Tech 3 +24,985 s 'DNF Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team odstoupil

1. Marc Márquez 296 (mistr světa 2018), 2. Andrea Dovizioso 194, 3. Valentino Rossi 185, 4. Maverick Viñales 155, 5. Cal Crutchlow 148...

Moto2

Ve warm upu spadli Simone Corsi a Remy Gardner, avšak bez následků. Po hektickém startu závodu Moto2 vypsaného na 22 kol se nejlépe dařilo Bagnaiovi. Za něj se pověsil Fabio Quartararo následován Lorenzem Baldassarrim a Xavim Viergem.Lecuona měl co dělat, aby se na stroji udržel. Quartararo se ovšem s druhým místem nesmířil a dostal se do vedení. Nemá co ztratit, o korunu nebojuje. Corsi pokračoval v neúspěšném víkendu a ocitl se znovu na zemi. Brad Binder bojoval s Álexem Márquezem o šestou příčku, před nimi jezdil Miguel Oliveira. Mladší z bratrů Márquezů tempo neudržel a propadl se. Havaroval Federico Fuligni, ale ten se většinou pohybuje na konci pole.

Moto-dvojky byly tradičně poklidnější, ale Bagnaia se Quartarara držel, zatímco „Balda“ neměl s kým bojovat. Těsně za polovinou délky zavlály žlutočervené vlajky, které znamenají kluzkou trať, ale pokračovalo se dál. Dvojice KTM se dotáhla na Viergeho, Iker Lecuona také nebyl daleko. Jorge Navarro si ustlal. Lecuona však udělal chybu a propadl se, toho využily obě KTM i Márquez a trojice odsunula Viergeho do role statisty, konkrétně na sedmičku. Bagnaia čekal na svou šanci až do finále, ale nedostal ji. Fabio Quartararo vyhrál i pod tlakem. Nic se nezměnilo ani na dalších příčkách, Lorenzo Baldassarri si dojel pro poslední pódium.

VC Japonska Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up 41:03,849 min 2. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 +0,445 s 3. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +6,672 s 4. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +11,998 s 5. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +12,528 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +12,793 s 7. Augusto Fernández Kalex Pons HP40 +13,146 s 8. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP +14,097 s 9. Iker Lecuona KTM Swiss Innovative Investors +14,256 s 10. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +16,049 s

1. Francesco Bagnaia 279, 2. Miguel Oliveira 244, 3. Brad Binder 167, 4. Lorenzo Baldassarri 148, 5. Álex Márquez 137...

Moto3

Gaby Rodrigo sice včera získal v nejslabší kubatuře pole position, ve warm upu však upadl. A hned dvakrát! Vedení v závodě, který byl vypsán na 20 okruhů a začal ve čtyři hodiny ráno našeho času, se po zhasnutí červených světel však ujal právě v Barceloně narozený Argentinec. Na chvíli, pak už jej převzal Marco Bezzecchi, za nimi se seřadili McPhee, Darryn Binder a Martín. Arón Canet vydržel jen chvíli, odporoučel se k zemi. Napodobil jej i Yuto Fukushima, který dostal divokou kartu a záhy také Antonelli po kolizi s Vicentem Pérezem a přišla ke slovu dokonce nosítka. Pérez ho sejmul a motorka i jezdec opustili trať v divokých saltech.

Vypadalo to na souboj prvních pěti, ale brzy se dotáhli další včetně dvou tyrkysových strojů Leopard Racing. Bezzecchi byl příliš dlouhý a vedení ztratil, ale brzy už se o něj znovu pral s Jorgem Martínem. Darryn Binder se naopak propadal, aby později opět chytil tempo. Drsně havaroval Fabio di Giannantonio, i u něj asistoval zdravotnický personál. Do boje o triumf se zapojil také Lorenzo dalla Porta a kandidáti na celkové vítězství v šampionátu si museli dávat pozor i na Dennise Foggiu.

Spadl Kazuki Masaki a vzápětí za ním Albert Arenas – z vedoucí skupiny. Prvních 10 jezdců jelo pohromadě, a to se blížila teprve polovina závodu. Pak se sedmička na chvilku oddělila. 7 kol před cílem se Martín málem srazil s Bezzecchim, ale situaci zvládl. Za pár momentů se ovšem odporoučel k zemi! Šampionát je stále otevřený... Po vítězství byl hladový i Darryn Binder, ale jeho souboj s dalla Portou pomáhal Bezzecchimu se vzdálit. Jenže nakonec se rozhodlo mezi touto trojicí. Mladší z bratrů Binderů vedl skoro celé poslední kolo, ale na cílové rovince podlehl jak Marcovi, tak i Lorenzovi.

První z Italů snížil ztrátu na Martína na jediný bod. Rozhodne se určitě mezi nimi, byť teoretickou šanci získat letošní korunu mají i di Giannantonio, Bastianini a dalla Porta. Kornfeil dorazil desátý, i když už se ztrátou, do Top 10 se vešel i Rodrigo, prvních sedm jezdců pak dělila půlsekunda!

VC Japonska Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marco Bezzecchi KTM Redox PrüstelGP 39:35,653 min 2. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +0,041 s 3. Darryn Binder KTM Red Bull KTM Ajo +0,042 s 4. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +0,212 s 5. John McPhee KTM CiP – Green Power +0,251 s 6. Tony Arbolino Honda Marinelli Snipers Team +0,350 s 7. Enea Bastianini Honda Leopard Racing +0,404 s 8. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider +1,561 s 9. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing +3,137 s 10. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +7,965 s

1. Jorge Martín 204, 2. Marco Bezzecchi 203, 3. Fabio di Giannantonio 175, 4. Enea Bastianini 142, 5. Lorenzo dalla Porta 131...