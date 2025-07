Tesla ukázala nové SUV. Uveze šest lidí a dorazí už velmi brzy

Uvedení nového produkčního modelu Tesly se nestává zase tak často. Ostatně Model S je starý už 13 let, Model X 10 let, Model 3 se vyrábí osmým rokem a Model Y je letos na trhu pět let. Poslední novinkou byl pick-up Cybertruck, který se ale ve většině světa oficiálně neprodává. To může platit také o novince, která se právě poprvé oficiálně ukázala.

Jmenuje se Tesla Model Y L, a už z názvu je tedy zřejmé, že o zcela svébytný model nejde. V podstatě jde o prodloužený Model Y, jenže změn je na něm více. Tesla svému nejprodávanějšímu modelu přidala na rozvoru, který narostl z 2.890 mm na 3.040 mm. Celková délka se zvětšila ze 4.797 mm na 4.976 mm a kvůli tvaru střechy je auto také vyšší, z 1.624 mm vyrostlo na 1.668 mm. Rozhodně zde ale proběhlo více práce než jen natažení podvozku a přidání trochy materiálu do vzniklé mezery.

Podle zveřejněné fotky se pozměnila záď, která je vypouklejší a nekončí tak zřetelným spoilerem. Podstatně se zvětšilo okno mezi sloupky C a D, kde je nárůst celkové délky zjevný. Změnil se proto i tvar druhého páru dveří a je jasné, že pasažéři ve druhé řadě budou mít více místa na hlavu. Vypouklejší střecha v zadní části karoserie je zde zejména kvůli nové možnosti třetí řady sedaček, kam se vejdou dva pasažéři. Tesla udává, že nové auto bude šestimístné, druhá řada tedy zřejmě o jedno místo přišla, což je ostatně v Číně pro vozy se třemi řadami typické.

Tesla zveřejnila jen dva obrázky, jeden ukazující profil vozu a druhý nové logo. Už dříve jej ale profláklo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií, které na svém webu zveřejnilo i některé základní technické informace. Víme tak, že novinka dostane NCM baterii od LG Energy Solution Nanjing a spekuluje se o vyšší kapacitě než v krátkém ypsilonu. Vepředu auto dostane motor o výkonu 142 kW a vzadu 198 kW, celkový výkon je 340 kW. To je více než má krátká verze se čtyřkolkou a odpovídá to výkonu Modelu Y Performance před modernizací.

Vůz se začne prodávát už na konci roku, a zůstává zde velká otázka. Jeho uvedení je reakcí na nové čínské elektromobily se třemi řadami sedaček, které jsou dnes v Číně velmi populární. Auto se bude vyrábět v továrně v Šanghaji, a tak zůstává otázka, jestli se plánuje vývoz i na jiné trhy. O tom zatím Tesla neřekla vůbec nic. Jak má firma ve zvyku, pokud na to dojde, dozvíme se to dost možná až ve chvíli, kdy novinku firma bez ohlášení zařadí do konfigurátoru na svém webu.

