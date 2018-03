Motocyklová VC Kataru 2018: Andrea Dovizioso si poradil v MotoGP s Marcem Márquezem

Zahřívací tréninky na dnešní Velkou cenu Kataru na okruhu Losail nedaleko Dohá, metropole bohatého pouštního emirátu vyhráli Marc Márquez (MotoGP), jeho bratr Álex (Moto2) a Lorenzo dalla Porta (Moto3). A jak dopadly závody? Bylo mimochodem hezky, 25 stupňů a nefoukalo. Když zapadlo slunce, trochu se ochladilo, ale jen o čtyři stupínky. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Andrey Doviziosa, který převzal otěže po dlouho vedoucím Johannu Zarcovi a v závěru svedl souboj s Marcem Márquezem. Karel Abraham si odváží první bodík.

Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek měl navrch Francesco Bagnaia. Cestu za triumfem se mu snažili znepříjemnit Lorenzo Baldassarri a Álex Márquez, ale „Pecco“ se nevzdal a dnes byl nejlepší.v Kataru patřily Jorgemu Martínovi, který se nebál Aróna Caneta a vítězství před ním uhájil. Kuba Kornfeil začínal vpředu, později se držel ve druhé mnohačlenné skupině a nakonec to stačilo na devítku.

MotoGP

Úvod klání královské kubatury, která startovala v pět odpoledne středoevropského času a na okruhu už vládla tma, patřil Johannu Zarcovi před oběma oranžovými hondami v barvách Repsolu. Za ně se pověsil Valentino Rossi. Johann sice udělal chybu a na chvíli přepustil vedení Márquezovi, ale v nájezdu do druhého kola z 22 byl opět před ním. Za Rossim jeli Petrucci a Crutchlow. Pedrosa se záhy nato propadl až na osmé místo, motorku mu evidentně nejela.

Místo Márquezova ataku vedoucího Francouze se o to samé pokusil Rossi. Devítinásobný šampion zezačátku zcela vymazal parťáka Mavericka Viñalese, který kroužil daleko za desítkou. První sedmička jezdila víceméně pohromadě a souboje připomínaly spíše Moto3. Dotáhl se do ní i Andrea Dovizioso. Rossi se pokusil zaútočit na Zarca a najednou měl co dělat s pátým Petruccim, protože byl delší na brzdy. Zatoa vmžiku se objevil na druhé příčce!

Álex Rins doplatil na souboj s Petruccim a modrá suzuki se potkala s asfaltem. Totéž předvedl i Jorge Lorenzo (Ducati). Márquez předjel zpět Doviziosa. Pol Espargaró (KTM) skončil s technickou závadou v boxech. Už podruhé tento víkend, navíc ještě k tomu dvakrát spadl. Johann Zarco vedení neudržel propadl se až za Cala Crutchlowa, vypadalo to na souboj Dovizioso – Márquez – Rossi. Maverick Viñales zrychloval tak, že se dotáhl na osmé místo a ještě postupoval dále – až na šestku.

Famózní závěr! Marc Márquez chtěl rozhodnout katarský závod v poslední zatáčce, ale do té doby vedoucí Andrea se nenechal zviklat, zpátky ho podjel... a vyhrál! Poslední pódium patřilo Rossimu. Cal Crutchlow se za čtvrté místo stydět nemusí, stejně jako Danilo Petrucci za páté. Zarco nakonec protnul cílovou pásku jako osmý, zřejmě mu odcházely gumy. Dokáže zlatý Ital na italském stroji letos to, co se mu nepovedlo loni?

VC Kataru MotoGP 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 42:34,654 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +0,027 s 3. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +0,797 s 4. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +2,881 s 5. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing +3,821 s 6. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +3,888 s 7. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team +4,621 s 8. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 +7,112 s 9. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar +12,957 s 10. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing +14,594 s 15. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team +23,287 s

1. Andrea Dovizioso 25, 2. Marc Márquez 20, 3. Valentino Rossi 16, 4. Cal Crutchlow 13, 5. Danilo Petrucci 11...

Moto2

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 20 kol (ještě za relativního světla, ale stmívalo se) se v čele objevil Francesco Bagnaia před Lorenzem Baldassarrim a Álexem Márquezem. Ten první místo z kvalifikace neudržel. Bagnaia se okamžitě začal vzdalovat a pole se roztrhalo, čtvrtý byl Marcel Schrötter, toho stínoval Mattia Pasini, za nimi pohromadě jezdila trojice Brad Binder/Xavi Vierge/Miguel Oliveira. Ale obě dvě tovární KTM v barvách Red Bullu vyrazily vpřed.

Také Álex Márquez začal dojíždět druhého Baldassarriho, na rozhraní první a druhé desítky sváděli hezkou bitvu Sam Lowes s Joanem Mirem, loňským šampionem Moto3. I Lowes je mistrem světa, ale supersportů. Brit svou snahu později přehnal a skončil v kačírku. Schrötter bojoval s muži od KTM o pětku, na v tu dobu čtvrtého Pasiniho nestačili. Spadl Iker Lecuona. V polovině závodu zdolal Álex „Baldu“, Ital si ovšem předjetí nenechal líbit... Jenže bratr slavnějšího Marca byl úspěšnější. 6 kol před cílem si však vyjel při dalším souboji mimo trať, byl příliš dlouhý na brzdy a o stříbru se tak vlastně rozhodlo...

Nebo ne? Ital vypadal, že by mohl ještě znepříjemnit život svému krajanovi v čele... Vyhraje jezdec Valentina Rossiho, respektive Pabla Nieta, který tým VR46 vede, nebo Sita Ponse? „Baldovi“ to vyšlo v předposlední zatáčce, ale jen na chvilku, v cílové rovince už na „Pecca“ neměl. Určitě jsme dnes viděli na předních příčkách favority na titul – včetně třetího pod šachovnicí Álexe Márqueze. KTM byly rychlé na konci loňské sezóny, dnes stačily jen na závěr Top 6, Oliveira a Brad Binder dorazili za Pasinim.

VC Kataru Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 40:19,802 min 2. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +0,112 s 3. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +5,625 s 4. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team +6,657 s 5. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +10,296 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +10,344 s 7. Marcel Schrötter Suter Dynavolt Intact GP +11,419 s 8. Xavi Vierge Suter Dynavolt Intact GP +11,516 s 9. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +20,690 s 10. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +20,961 s

1. Francesco Bagnaia 25, 2. Lorenzo Baldassarri 20, 3. Álex Márquez 16, 4. Mattia Pasini 13, 5. Miguel Oliveira 11...

Moto3

Albert Arenas (Ángel Nieto Team Moto3/KTM) měl ve warm upu hodně ošklivou havárii. Zavadil o zadní kolo KTM Jaumeho Masii (tým Bester Capital Dubai) a šel k zemi. Zlomil si klíční kost, na startu jsme ho dnes pochopitelně neviděli. Jorgemu Martínovi (Honda Gresini) se po rychlém pádu naštěstí nic nestalo, ale čas si nezapsal, protože sihned v úvodu. Jak se později ukázalo, incident na něm nezanechal vůbec žádné následky...

Vedení v závodě se po zhasnutí červených světel ujal Antonelli před Rodrigem. Jenže pak je oba předjel právě Jorge Martín. Kuba Kornfeil se během prvního kola vyšvihl na třetí příčku a málemdruhého Argentince, italskýjezdil až za ním, pak si pořadí prohodili. Martín chtěl udělat Faustovi Gresinimu radost a nasadil k úspěšnému trháku. Pole za ním se ale tradičně přelévalo, muselo se počítat i s Bastianinim, Canetem, dalla Portou a Sasakim. Právě první dva jmenovaní se vydali stíhat Martína. Srazili se Darryn Binder a Philipp Öttl. Bastianini záhy převzal vedení, ale mezi prvními třemi se bojovalo. Do té doby, než Enea v šesté zatáčce upadl.

Druhou skupinu vedli chvíli Kornfeil, chvíli dalla Porta a Antonelli, zápasili tedy o průběžný bronz a upřímně, bylo hezké vidět „Kubajze“ po loňské neúspěšné sezóně takhle vysoko. V pětičlenné grupě nechyběl ani jeho týmový kolega Marco Bezzecchi a dotahoval se na ni Sasaki, vpředu si to ale rozdávali Martín s Canetem. Havaroval Bulega, který dnes nebyl vůbec vidět, jezdil až za body. Také nováček Alonso López se na své hondě neudržel. Do skupiny bojující o poslední pódium se dotáhli John McPhee a Fabio di Giannantonio. Už čítala osm jezdců, Kuba ji ale bohužel uzavíral.

Vyčkává Arón Canet na poslední kolo? Zkoušel to na Martína, ale Jorge své druhé vítězství v kariéře i vlastně v řadě za sebou (poprvé triumfoval loni v posledním závodě ve Valencii) nakonec získal. Ve finále upadl Bezzecchi. Ještě nasedl a pod šachovnici dorazil na bodech, Skot McPhee takové štěstí neměl. Třetí příčku vybojoval v chumlu Lorenzo dalla Porta, náš Kornfeil se udržel v Top 10, dojel devátý.

VC Kataru Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 38:18,207 min 2. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 +0,023 s 3. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +6,746 s 4. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse +6,791 s 5. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider +6,850 s 6. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 +6,916 s 7. Kaito Toba Honda Honda Team Asia +6,946 s 8. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing +6,998 s 9. Jakub Kornfeil KTM Redox PruestelGP +7,156 s 10. Andrea Migno KTM Ángel Nieto Team Moto3 +7,699 s

1. Jorge Martín 25, 2. Arón Canet 20, 3. Lorenzo dalla Porta 16, 4. Niccolò Antonelli 13, 5. Gabriel Rodrigo 11...