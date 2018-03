MPV Mercedes-Benz B se dočká nové generace. Přijde i sedmimístný model  

Mercedes-Benz letos začal obměňovat svoji rodinu kompaktních modelů, když představil novou generaci hatchbacku třídy A. Nová generace kompaktů bude podle oficiálních zdrojů do roku 2020 čítat hned osm členů, o tři více než dnes, v době klesajícího zájmu o MPV se však spekulovalo o tom, zda mezi nimi bude i nástupce třídy B. Nyní už je však jasno, Mercedes prostřednictvím své šéfky prodejů Britty Seegerové potvrdil, že s velkoprostorovým vozem stále počítá.

říká Seegerová, navzdory tomu, že prodeje B-Klasse postupně klesají. Jestliže v roce 2012 Mercedes v Evropě prodal přes 120.000 exemplářů třídy B, loni už jich bylo jen asi 62.000 kusů.

Do čísel přitom mohl promluvit nejen obecně klesající zájem zákazníků o tento typ aut, ale také vstup konkurenčního BMW do tohoto segmentu. Mnichovská značka začala v roce 2014 prodávat MPV 2 Active Tourer, aby o rok později přišla i s jeho prodlouženou, až sedmimístnou verzí 2 Gran Tourer. A právě té by mohla konkurovat chystaná novinka od Mercedesu.

přiznala Seegerová, jakým směrem se nabídka Mercedesu rozšíří. V tuto chvíli však odmítla specifikovat, zda sedm míst nabídne MPV, nebo SUV. Podle šéfky prodejů Mercedesu si na tuto odpověď zatím musíme počkat.

V tuto chvíli tak už známe sedm z osmi plánovaných členů nové generace kompaktních Mercedesů, která využije upravenou platformu MFA s pohonem předních (alternativně všech) kol. Seegerová již loni potvrdila, že se můžeme těšit na nástupce všech stávajících modelů. To znamená, že se po již odhaleném pětidveřovém hatchbacku A dočkáme nových generací MPV B, SUV GLA, sportovního sedanu CLA i sportovně střiženého kombi CLA Shooting Brake.

Jistotou je také příchod typického sedanu třídy A, díky němuž CLA bude moci být v nové generaci ještě sportovnější. Speciálně pro Čínu pak tento sedan dostane prodloužený rozvor. Nahlas se hovoří také o SUV GLB, které bude větší než GLA. Svými hranatými tvary se pak má inspirovat u legendární třídy G. Právě GLB by přitom mohlo dostat sedmimístnou verzi, jak opatrně naznačila Seegerová. Osmým modelem by pak mohlo být sedmimístné MPV (pokud jej Mercedes nabídne), nebo zatím neznámý model. Kupé to však podle dřívějších zpráv nebude, stejně jako kabrio – kvůli malému zájmu automobilka dokonce nejspíš zúží svoji nabídku takových aut, než aby ji dále rozšiřovala.